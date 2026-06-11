Todas las cifras mostradas reflejan métricas observadas durante los primeros cuatro meses de 2026.
Las empresas deben proteger toda su superficie de ataque frente a las amenazas en rápida evolución
Los conflictos globales no son solo políticos; plantean también un problema de ciberseguridad. Al comienzo de la guerra de Irán, Akamai detectó aumentos significativos en el tráfico malicioso (245 %), en los incidentes de API (300 %) y en los bots dirigidos a las infraestructuras públicas. Hoy en día, han evolucionado hasta convertirse en ataques más específicos basados en esfuerzos de reconocimiento anteriores.
Cambie a una estrategia de defensa en profundidad
Evite el tiempo de inactividad con seguridad multicapa en el Edge. Akamai puede proteger sus aplicaciones y su red de ataques sofisticados procedentes de botnets altamente distribuidas.
Limite el movimiento lateral de los atacantes
Casi el 80 % de las organizaciones ha sufrido un ataque de ransomware en los últimos dos años, según un estudio de Akamai sobre el impacto de la segmentación. Evite que los grupos de ransomware y los hacktivistas globales se muevan lateralmente por toda la red gracias a las funciones avanzadas de microsegmentación de Akamai Guardicore Segmentation, que crean una estrategia de seguridad resiliente.
Supervise y proteja las API
Descubra las API susceptibles de abuso, identifique las brechas de visibilidad de la seguridad en toda la superficie de seguridad de las aplicaciones y frustre ataques sin que el rendimiento de sus usuarios legítimos se vea afectado.