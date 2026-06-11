Casi el 80 % de las organizaciones ha sufrido un ataque de ransomware en los últimos dos años, según un estudio de Akamai sobre el impacto de la segmentación. Evite que los grupos de ransomware y los hacktivistas globales se muevan lateralmente por toda la red gracias a las funciones avanzadas de microsegmentación de Akamai Guardicore Segmentation, que crean una estrategia de seguridad resiliente.