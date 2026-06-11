Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Mantener la continuidad del negocio durante inestabilidades globales

Proteja sus aplicaciones, sus API y la infraestructura de red subyacente frente a los riesgos que plantean las amenazas geopolíticas

Las protecciones de seguridad por capas protegen contra el tráfico malicioso, los ataques de API y las actividades de bots.

Las empresas deben proteger toda su superficie de ataque frente a las amenazas en rápida evolución

Los conflictos globales no son solo políticos; plantean también un problema de ciberseguridad. Al comienzo de la guerra de Irán, Akamai detectó aumentos significativos en el tráfico malicioso (245 %), en los incidentes de API (300 %) y en los bots dirigidos a las infraestructuras públicas. Hoy en día, han evolucionado hasta convertirse en ataques más específicos basados en esfuerzos de reconocimiento anteriores.

Cambie a una estrategia de defensa en profundidad

Evite el tiempo de inactividad con seguridad multicapa en el Edge. Akamai puede proteger sus aplicaciones y su red de ataques sofisticados procedentes de botnets altamente distribuidas.

Akamai Prolexic Network Cloud Firewall ofrece defensas contra DDoS en el Edge de la red.
Los controles de microsegmentación limitan el movimiento lateral de los atacantes y detienen la propagación del ransomware.

Limite el movimiento lateral de los atacantes

Casi el 80 % de las organizaciones ha sufrido un ataque de ransomware en los últimos dos años, según un estudio de Akamai sobre el impacto de la segmentación. Evite que los grupos de ransomware y los hacktivistas globales se muevan lateralmente por toda la red gracias a las funciones avanzadas de microsegmentación de Akamai Guardicore Segmentation, que crean una estrategia de seguridad resiliente.

Supervise y proteja las API

Descubra las API susceptibles de abuso, identifique las brechas de visibilidad de la seguridad en toda la superficie de seguridad de las aplicaciones y frustre ataques sin que el rendimiento de sus usuarios legítimos se vea afectado.

Supervisión y protección de la seguridad de API que muestran visibilidad de las amenazas en la superficie de las aplicaciones.

La ciberdelincuencia por motivos geopolíticos está evolucionando del volumen a la sofisticación

Tráfico malicioso

Los ataques recientes a la capa de aplicación superaron los 100 000 millones de solicitudes, alcanzando un máximo de 3,6 millones de solicitudes por segundo.

Ataques a las API

API Security midió un aumento del 300 % al 500 % en los ataques a las API procedentes de Irán, Rusia y China.

Tráfico de botnet

Bot Manager supervisó y mitigó un aumento del 50 % en las actividades de bots maliciosos.

Sondeos previos a ataques DDoS

Los ciberdelincuentes utilizan el reconocimiento basado en IA para lanzar ataques más precisos y sofisticados.

Todas las cifras mostradas reflejan métricas observadas durante los primeros cuatro meses de 2026.

Recursos relacionados

Informe de 2026: Botnets de IA y riesgos de API en el sector financiero

El 83 % de los ataques a API en 2025 estuvieron dirigidos a la banca. Descubra cómo las botnets basadas en IA aprovechan las brechas de visibilidad en nuestro informe exclusivo.

Descargar informe

Proteja la seguridad de su red frente a las ciberamenazas geopolíticas que puedan surgir

Akamai ha observado un aumento significativo de la ciberdelincuencia desde que comenzó el conflicto con Irán. Descubra cómo atacan los estados y cuáles son las estrategias de defensa.

Leer blog

las amenazas basadas en IA redefinen el riesgo

Los atacantes están amplificando antiguas tácticas gracias a la precisión de la inteligencia artificial. Los datos de Akamai muestran un aumento de los ataques DDoS y a API.

Descargar informe

Interceptar las botnets del IoT más grandes del mundo: el papel de Akamai

Descubra cómo la investigación de seguridad de Akamai ayudó a desbaratar una de las botnets del IoT más grandes del mundo y obtenga información sobre las ciberamenazas globales y cómo neutralizarlas.

Leer blog

Explore nuestro portafolio

Prolexic

Detenga los ataques DDoS con la protección más rápida y eficaz a escala.

Ver información del producto

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

Ver información del producto

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

Ver información del producto

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Ver información del producto

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos, y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Ver información del producto