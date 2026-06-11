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Como manter a continuidade de negócios durante turbulências globais

Proteja suas aplicações, APIs e a infraestrutura de rede subjacente contra riscos impostos por ameaças geopolíticas

As proteções de segurança em camadas protegem contra tráfego mal-intencionado, ataques a APIs e atividades de bots.

As empresas devem proteger toda a sua superfície de ataque contra ameaças em rápida evolução

Os conflitos globais não são apenas políticos, mas sim uma preocupação com a segurança cibernética. No início da guerra contra o Irã, a Akamai detectou aumentos significativos de tráfego mal-intencionado (245%), incidentes de API (300%) e bots que visavam a infraestrutura pública. Hoje, essas ameaças evoluíram para ataques mais direcionados com base nos esforços de reconhecimento anteriores.

Adote uma estratégia de defesa em profundidade

Evite indisponibilidades com segurança multicamadas na edge. A Akamai pode proteger suas aplicações e sua rede contra ataques sofisticados originados de botnets altamente distribuídas.

O Akamai Prolexic Network Cloud Firewall oferece proteção contra ataques DDoS na edge da rede.
Os controles de microssegmentação limitam a movimentação lateral de agentes de ameaça e impedem a propagação de ransomware.

Limite o movimento lateral de agentes de ameaça

Quase 80% das organizações sofreram um ataque de ransomware nos últimos dois anos, de acordo com um Estudo sobre o impacto da segmentação realizado pela Akamai. Evite que grupos de ransomware e hacktivistas globais se movam lateralmente em toda a sua rede com os recursos avançados de microssegmentação do Akamai Guardicore Segmentation, criando uma postura de segurança resiliente.

Monitore e proteja APIs

Detecte APIs suscetíveis a violações, identifique lacunas de visibilidade em toda a superfície de segurança de aplicações e evite ataques sem afetar o desempenho de usuários legítimos.

Monitoramento e proteção de segurança de APIs, proporcionando visibilidade sobre ameaças na superfície de ataque das aplicações.

O cibercrime motivado por questões geopolíticas está evoluindo: menos volume, mais sofisticação

Tráfego mal-intencionado

Os ataques recentes na camada de aplicações ultrapassaram 100 bilhões de solicitações, atingindo picos de 3,6 milhões de solicitações por segundo.

Ataques a APIs

O API Security identificou um aumento de 300% a 500% nos ataques a APIs originários do Irã, da Rússia e da China.

Tráfego de botnets

O Bot Manager monitorou e mitigou um aumento de 50% nas atividades de bots mal-intencionados.

Sondagem pré-DDoS

Os cibercriminosos estão usando reconhecimento com IA para lançar ataques mais precisos e sofisticados.

Os números mostrados refletem as métricas observadas durante os primeiros quatro meses de 2026.

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