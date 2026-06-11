Quase 80% das organizações sofreram um ataque de ransomware nos últimos dois anos, de acordo com um Estudo sobre o impacto da segmentação realizado pela Akamai. Evite que grupos de ransomware e hacktivistas globais se movam lateralmente em toda a sua rede com os recursos avançados de microssegmentação do Akamai Guardicore Segmentation, criando uma postura de segurança resiliente.