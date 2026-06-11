Os números mostrados refletem as métricas observadas durante os primeiros quatro meses de 2026.
As empresas devem proteger toda a sua superfície de ataque contra ameaças em rápida evolução
Os conflitos globais não são apenas políticos, mas sim uma preocupação com a segurança cibernética. No início da guerra contra o Irã, a Akamai detectou aumentos significativos de tráfego mal-intencionado (245%), incidentes de API (300%) e bots que visavam a infraestrutura pública. Hoje, essas ameaças evoluíram para ataques mais direcionados com base nos esforços de reconhecimento anteriores.
Adote uma estratégia de defesa em profundidade
Evite indisponibilidades com segurança multicamadas na edge. A Akamai pode proteger suas aplicações e sua rede contra ataques sofisticados originados de botnets altamente distribuídas.
Limite o movimento lateral de agentes de ameaça
Quase 80% das organizações sofreram um ataque de ransomware nos últimos dois anos, de acordo com um Estudo sobre o impacto da segmentação realizado pela Akamai. Evite que grupos de ransomware e hacktivistas globais se movam lateralmente em toda a sua rede com os recursos avançados de microssegmentação do Akamai Guardicore Segmentation, criando uma postura de segurança resiliente.
Monitore e proteja APIs
Detecte APIs suscetíveis a violações, identifique lacunas de visibilidade em toda a superfície de segurança de aplicações e evite ataques sem afetar o desempenho de usuários legítimos.