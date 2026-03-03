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Arshad Khan

Senior Product Manager

Arshad Khan은 Akamai의 시니어 프로덕트 매니저입니다.

Arshad Khan의 게시물

Akamai Cloud에서 AI 워크로드에 적합한 GPU 선택

March 03, 2026Arshad Khan

Akamai Cloud는 세 가지 NVIDIA GPU 옵션을 통해 다양한 워크로드를 지원합니다. 워크로드 요구사항에 맞춰 인프라를 정밀하게 선택하는 방법을 알아보세요.

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