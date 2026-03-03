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Arshad Khan

Senior Product Manager

Arshad Khan est Senior Product Manager chez Akamai.

Publications d’Arshad Khan

Choisissez le GPU adapté à votre charge de travail d'IA sur Akamai Cloud

March 03, 2026Arshad Khan

Akamai Cloud prend en charge différentes charges de travail grâce à trois options de GPU NVIDIA. Découvrez comment adapter précisément votre infrastructure aux besoins spécifiques de votre charge de travail.

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