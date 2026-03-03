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Arshad Khan

Senior Product Manager

Arshad Khan è Senior Product Manager di Akamai.

Post di Arshad Khan

Come scegliere la GPU sull'Akamai Cloud più appropriata per i carichi di lavoro basati sull'AI

March 03, 2026Arshad Khan

L'Akamai Cloud supporta diversi carichi di lavoro con tre GPU NVIDIA tra cui scegliere. Scoprite come adattare con precisione la vostra infrastruttura alle esigenze dei vostri specifici carichi di lavoro.

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