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Bridget Meuse

브리지트 캠벨(Bridget Campbell)의 게시글

헬스케어 현대화: 비행 중에 비행기 만들기

November 18, 2021Bridget Meuse

사업을 운영하는 사람이라면 ‘비행 중에 비행기 만들기’라는 문구를 잘 알 것입니다. 정신 없던 지난 19개월 동안 많은 사람이 이 문구처럼 하룻밤 사이에 새로운 현실의 조종사와 엔지니어가 되어야 했습니다.

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