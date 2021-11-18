사업을 운영하는 사람이라면 ‘비행 중에 비행기 만들기’라는 문구를 잘 알 것입니다. 정신 없던 지난 19개월 동안 많은 사람이 이 문구처럼 하룻밤 사이에 새로운 현실의 조종사와 엔지니어가 되어야 했습니다.