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Bridget Meuse

Bridget Campbellによる記事

ヘルスケアのモダナイズ？飛行しながら飛行機を造るようなもの

November 18, 2021Bridget Meuse

ビジネスの経営に携わる人なら誰しも、「飛行しながら飛行機を造る」という言葉をよく耳にすると思います。そして、過去 19 か月間の狂騒のなかで、私たちの多くはこの言葉を実践することになりました。一夜のうちに、まったく新しい現実世界のパイロットやエンジニアにならざるを得なかったのです。

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