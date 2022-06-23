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Gon Avnon

곤 아브논(Gon Avnon)의 게시글

Bots Are Scalping Israeli Government Services

June 23, 2022Gon Avnon

봇은 이로운 목적으로 사용될 수 있지만 악성 봇도 존재합니다. 이 글에서 이스라엘 Gamken 봇 모방에 대한 Akamai의 연구 결과를 확인하시기 바랍니다.

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