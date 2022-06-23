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Gon Avnon

Publicações de Gon Avnon

Bots Are Scalping Israeli Government Services

June 23, 2022Gon Avnon

Os bots podem ser usados para o bem, mas também podem ser abomináveis. Neste post, veja a pesquisa da Akamai sobre o imitador do bot israelense Gamken.

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