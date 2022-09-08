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Mark Schimmelbusch

Solutions Engineering Manager

마크 쉼멜버쉬(Mark Schimmelbusch)는 Akamai Technologies의 솔루션 엔지니어링 매니저입니다.

마크 쉼멜버쉬(Mark Schimmelbusch)의 글

금융 서비스의 DDoS: 알아야 할 사항과 해야 할 일

September 08, 2022Dennis Birchard 그리고 Mark Schimmelbusch

Akamai는 금융 서비스 업계에서 최근 애플리케이션 레이어 DDoS 공격이 나타나는 트렌드를 살펴보았습니다

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