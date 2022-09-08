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Mark Schimmelbusch

Solutions Engineering Manager

Mark Schimmelbusch é gerente de engenharia de soluções da Akamai Technologies.

Publicações de Mark Schimmelbusch

DDoS em serviços financeiros: O que saber e o que fazer

September 08, 2022Dennis Birchard e Mark Schimmelbusch

A Akamai examina as tendências dos ataques DDoS recentes na camada de aplicação em todo o setor de serviços financeiros

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