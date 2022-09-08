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Mark Schimmelbusch

Solutions Engineering Manager

Mark Schimmelbusch est Solutions Engineering Manager chez Akamai Technologies.

Articles de Mark Schimmelbusch

DDoS dans les services financiers : Ce qu'il faut savoir et faire

September 08, 2022Dennis Birchard et Mark Schimmelbusch

Akamai explore les tendances des récentes attaques DDoS au niveau de la couche d'application dans le secteur des services financiers

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