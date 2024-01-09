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Sven Dummer

스벤 더머 (Sven Dummer)의 기고글

2023년의 DDoS 트렌드 돌아보기 및 2024년을 위한 실행 가능한 전략

January 09, 2024Sven Dummer 그리고 Sandeep Rath

2023년의 DDoS 트렌드와 위협에 대한 연말 분석을 통해 이 분야에 대한 Akamai의 대규모 투자와 2024년의 전략 수립을 위한 권장 사항을 소개합니다.

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