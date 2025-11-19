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AI 対応の高度な DDoS 攻撃は、中程度のボリュームであっても防御をダウンさせる可能性があります。これからは防御妨害の時代です。
TLS に依存してデジタルトラストのセキュリティ確保を図る組織にとって、証明書のポスチャ管理がもはや選択の余地のない必須事項である理由をご説明します。
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Akamai が 419 TB の悪性のトラフィックをブロックすることで、金融サービス企業に対する 24 時間に及ぶ DDoS 攻撃を緩和した事例をご紹介します。ブログを読んで自社を保護する方法をご確認ください。
この 2023 年の DDoS のトレンドと脅威に関する年末の振り返りでは、この分野への Akamai の多大な投資について取り上げ、2024 年の戦略を提案します。