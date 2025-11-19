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Sven Dummer

Sven Dummer の投稿

インターネットがまた止まったとき、DDoS 攻撃を受けて生き残ることはできますか？

November 19, 2025Ankita Kharya,  Sven Dummer,  and Sandeep Rath

インターネット障害が発生してもビジネスのセキュリティを確保し、可用性を維持できるようにするために、専門家の知見と DDoS 防御戦略を活用し、常に一歩先を進んでください。

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DDoS：Distributed Denial of Defense（DDoD）の時代の到来

September 16, 2025Dennis Birchard,  Sven Dummer,  and Sandeep Rath

AI 対応の高度な DDoS 攻撃は、中程度のボリュームであっても防御をダウンさせる可能性があります。これからは防御妨害の時代です。

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証明書の混乱と自動ポスチャ管理の事例

September 05, 2025Sven Dummer and Sandra Murphy

TLS に依存してデジタルトラストのセキュリティ確保を図る組織にとって、証明書のポスチャ管理がもはや選択の余地のない必須事項である理由をご説明します。

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2024 年の DDoS 攻撃は、精巧さが規模を凌駕する傾向に

April 07, 2025Dennis Birchard,  Sven Dummer,  Sandeep Rath,  and Bruce Van Nice

2024 年に Mirai ボットネットが発生して以来、脅威アクターによる DDoS 攻撃の利用方法において最も大きな変化が見られました。詳細をご確認ください。

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Akamai が 24 時間に及ぶ DDoS 攻撃で 419 TB の悪性のトラフィックをブロック

August 07, 2024Sven Dummer

Akamai が 419 TB の悪性のトラフィックをブロックすることで、金融サービス企業に対する 24 時間に及ぶ DDoS 攻撃を緩和した事例をご紹介します。ブログを読んで自社を保護する方法をご確認ください。

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2023 年の DDoS のトレンドの振り返りと 2024 年の実用的な戦略

January 09, 2024Sven Dummer and Sandeep Rath

この 2023 年の DDoS のトレンドと脅威に関する年末の振り返りでは、この分野への Akamai の多大な投資について取り上げ、2024 年の戦略を提案します。

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