토머 펠레드는 Akamai의 보안 연구원으로 취약점 리서치부터 OS 내부까지 다양한 분야의 리서치를 담당하고 있습니다. 여가 시간에는 요리와 크라브마가(무술), PC 게임을 즐긴다고 합니다.