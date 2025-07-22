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Tomer Peled

Senior Security Researcher

토머 펠레드는 Akamai의 보안 연구원으로 취약점 리서치부터 OS 내부까지 다양한 분야의 리서치를 담당하고 있습니다. 여가 시간에는 요리와 크라브마가(무술), PC 게임을 즐긴다고 합니다.

토머 펠레드(Tomer Peled)의 게시글

실제 환경에서 발견된 Coyote: UI 자동화를 악용한 최초의 멀웨어

July 22, 2025Tomer Peled

최신 Coyote 멀웨어 변종에 대해 알아보세요. UI 자동화를 악용한 최초의 멀웨어입니다.

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공유된 인증정보가 보안 유출의 문을 열다

April 14, 2025Tomer Peled

써드파티 테스트 툴의 정기 검사를 통해 평문 인증정보(프라이빗 키 포함) 및 여러 공격 가능성이 발견된 것입니다.

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악용 사례: 쿠버네티스 로그 쿼리의 명령어 인젝션

January 24, 2025Tomer Peled

쿠버네티스의 취약점은 원격 코드 실행을 허용합니다. 로그 쿼리를 남용하면 클러스터의 모든 Windows 노드에 대한 전체 장악이 가능한 방법을 알아보세요.

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오래된 프레임워크에 새로운 트릭 가르치기 Windows UI Automation의 위험성

December 11, 2024Tomer Peled

Microsoft’s UI Automation 프레임워크에는 훌륭한 기능이 있지만, 악당의 손에 들어가면 나쁜 결과를 초래하는 것은 물론 EDR을 회피할 수도 있습니다.

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Git-Syncing 문제: 쿠버네티스의 명령어 주입 취약점 탐색

August 09, 2024Tomer Peled

Akamai 연구원 토머 펠레드(Tomer Peled)는 명령어 주입을 허용하는 쿠버네티스의 사이드카 프로젝트 git-sync에서 설계 취약점을 발견했습니다.

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격리 불가: 쿠버네티스의 명령 주입 취약점 발견

September 13, 2023Tomer Peled

Akamai 연구원들이 원격 코드 실행으로 이어질 수 있는 심각한 취약점을 발견했습니다.

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권한 에스컬레이션을 위한 SteelSeries의 하위 애플리케이션 메커니즘 악용

July 19, 2023Tomer Peled

Akamai 보안 연구자인 토머 펠레드(Tomer Peled)는 SteelSeries 애플리케이션에서 공격자가 관리자 권한으로 코드를 실행할 수 있도록 하는 두 가지 취약점을 발견했습니다.

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Windows CryptoAPI의 주요 스푸핑 취약점 악용

January 25, 2023Tomer Peled 그리고 Yoni Rozenshein

Akamai 연구원들은 공격자가 정상적인 개체로 가장할 수 있는 Microsoft의 CryptoAPI의 심각한 취약점을 분석했습니다.

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