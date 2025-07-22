소규모 프로젝트부터 글로벌 규모의 배포까지, 귀하의 니즈에 딱 맞는 요금제와 가격을 확인해 보세요.
지금 가입하고 비즈니스에 맞춤 설계된 클라우드 컴퓨팅, 에지, AI 도구를 경험해 보세요.
비즈니스를 움직이는 애플리케이션을 보호하세요 — 매일, 언제나.
Akamai의 민첩성과 확장성을 믿고 유연하게 최고의 디지털 경험을 선사해 보세요.
글로벌 클라우드 인프라를 통해 더 빠르게 배포하세요. 예상치 않은 요금과 종속 현상이 발생하지 않으며 모든 데이터 센터의 요금이 투명하게 공개됩니다.
*프로모션 이용 및 적용 조건 확인
지금 가입하고 귀사의 비즈니스를 위해 구축된 클라우드 컴퓨팅, 에지, AI 툴을 만나보세요.
Akamai와 파트너십을 맺고 혁신하고, 규모를 확장하고, 경쟁 우위를 강화하세요
지금 가입하고 비즈니스에 맞춤 설계된 AI 컴퓨팅, 스토리지, 관리형 K8s를 경험해 보세요.
지금 영업 팀에 문의하여 비즈니스 요구사항을 상담하고 최적의 솔루션을 찾아보세요.
Senior Security Researcher
토머 펠레드는 Akamai의 보안 연구원으로 취약점 리서치부터 OS 내부까지 다양한 분야의 리서치를 담당하고 있습니다. 여가 시간에는 요리와 크라브마가(무술), PC 게임을 즐긴다고 합니다.
최신 Coyote 멀웨어 변종에 대해 알아보세요. UI 자동화를 악용한 최초의 멀웨어입니다.
써드파티 테스트 툴의 정기 검사를 통해 평문 인증정보(프라이빗 키 포함) 및 여러 공격 가능성이 발견된 것입니다.
쿠버네티스의 취약점은 원격 코드 실행을 허용합니다. 로그 쿼리를 남용하면 클러스터의 모든 Windows 노드에 대한 전체 장악이 가능한 방법을 알아보세요.
Microsoft’s UI Automation 프레임워크에는 훌륭한 기능이 있지만, 악당의 손에 들어가면 나쁜 결과를 초래하는 것은 물론 EDR을 회피할 수도 있습니다.
Akamai 연구원 토머 펠레드(Tomer Peled)는 명령어 주입을 허용하는 쿠버네티스의 사이드카 프로젝트 git-sync에서 설계 취약점을 발견했습니다.
Akamai 연구원들이 원격 코드 실행으로 이어질 수 있는 심각한 취약점을 발견했습니다.
Akamai 보안 연구자인 토머 펠레드(Tomer Peled)는 SteelSeries 애플리케이션에서 공격자가 관리자 권한으로 코드를 실행할 수 있도록 하는 두 가지 취약점을 발견했습니다.
Akamai 연구원들은 공격자가 정상적인 개체로 가장할 수 있는 Microsoft의 CryptoAPI의 심각한 취약점을 분석했습니다.