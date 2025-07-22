Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Tomer Peled

Senior Security Researcher

Tomer PeledはAkamaiのSecurity Researcherを務めています。脆弱性からOS内部まで、幅広く調査を行うことが彼の業務です。休暇には、料理、クラヴ・マガ、PCゲームなどを楽しんでいます。

Tomer Peledによる記事 

実環境で動く Coyote：UI Automation を悪用する初のマルウェア

July 22, 2025Tomer Peled

最新の Coyote マルウェア亜種について説明します。UI Automation を悪用する初めてのマルウェアです。

ブログを読む

気遣い（とはいえない）共有：認証情報の共有によって広がる侵害のリスク

April 14, 2025Tomer Peled

サードパーティ製テストツールのルーチン検査で、平文の認証情報（秘密鍵を含む）と複数の攻撃機会が発見されました。

ブログを読む

再び脆弱性が判明：Kubernetes のログクエリーにおけるコマンドインジェクション

January 24, 2025Tomer Peled

Kubernetes の脆弱性により、リモートコードが実行される可能性があります。ログクエリーを悪用されると、クラスター内のすべての Windows ノードで完全な乗っ取りが成立する可能性があります。

ブログを読む

古いフレームワークに新しいコツを教示：Windows UI Automation の危険性

December 11, 2024Tomer Peled

Microsoft の UI Automation フレームワークにはいくつかの優れた機能がありますが、悪の手に渡ると、悪い結果を招いたり、EDR が無効になったりする可能性さえあります。

ブログを読む

git-sync が直面する問題：Kubernetes のコマンドインジェクションの欠陥に関する調査

August 09, 2024Tomer Peled

Akamai の研究者である Tomer Peled は、Kubernetes の付随プロジェクトである git-sync にコマンドインジェクションを可能にする設計上の欠陥があることを発見しました。

ブログを読む

封じ込めは不可能：Kubernetes にコマンドインジェクションの脆弱性を発見

September 13, 2023Tomer Peled

Akamai の研究者が、リモートコード実行につながる可能性がある、Kubernetes の重大な脆弱性を発見しました。

ブログを読む

SteelSeries のサブアプリケーションメカニズムを悪用した権限昇格

July 19, 2023Tomer Peled

Akamai のセキュリティリサーチャーである Tomer Peled は、SteelSeries のアプリケーションに 2 つの脆弱性を発見しました。この脆弱性を悪用することで、攻撃者は管理者権限でコードを実行することができます。

ブログを読む

Windows CryptoAPI における重大なスプーフィング（なりすまし）の脆弱性の悪用

January 25, 2023Tomer Peled and Yoni Rozenshein

Akamai の研究者は、Microsoft の CryptoAPI における重大な脆弱性を分析しました。この脆弱性では、攻撃者は正規のエントリーになりすますことができます。

ブログを読む