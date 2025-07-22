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Senior Security Researcher
Tomer PeledはAkamaiのSecurity Researcherを務めています。脆弱性からOS内部まで、幅広く調査を行うことが彼の業務です。休暇には、料理、クラヴ・マガ、PCゲームなどを楽しんでいます。
最新の Coyote マルウェア亜種について説明します。UI Automation を悪用する初めてのマルウェアです。
サードパーティ製テストツールのルーチン検査で、平文の認証情報（秘密鍵を含む）と複数の攻撃機会が発見されました。
Kubernetes の脆弱性により、リモートコードが実行される可能性があります。ログクエリーを悪用されると、クラスター内のすべての Windows ノードで完全な乗っ取りが成立する可能性があります。
Microsoft の UI Automation フレームワークにはいくつかの優れた機能がありますが、悪の手に渡ると、悪い結果を招いたり、EDR が無効になったりする可能性さえあります。
Akamai の研究者である Tomer Peled は、Kubernetes の付随プロジェクトである git-sync にコマンドインジェクションを可能にする設計上の欠陥があることを発見しました。
Akamai の研究者が、リモートコード実行につながる可能性がある、Kubernetes の重大な脆弱性を発見しました。
Akamai のセキュリティリサーチャーである Tomer Peled は、SteelSeries のアプリケーションに 2 つの脆弱性を発見しました。この脆弱性を悪用することで、攻撃者は管理者権限でコードを実行することができます。
Akamai の研究者は、Microsoft の CryptoAPI における重大な脆弱性を分析しました。この脆弱性では、攻撃者は正規のエントリーになりすますことができます。