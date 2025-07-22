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Senior Security Researcher
Tomer Peled 是 Akamai 的安全研究员。他的日常研究工作主要涉及漏洞和操作系统内部结构等方面。闲暇时，他喜欢烹饪美食、练马伽术以及玩 PC 游戏。
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对一个第三方测试工具的例行检查让我们发现了一些明文凭据（包括私钥）和多个攻击漏洞。
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Microsoft 的 UI Automation 框架具有一些强大的功能，但如果掌握在坏人手中，可能会带来糟糕的后果，甚至能躲避端点检测和响应 (EDR)。
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Akamai 安全研究人员 Tomer Peled 在 SteelSeries 的应用程序中发现了两个漏洞，这使得攻击者有机会以管理员权限来执行代码。
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