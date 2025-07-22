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Tomer Peled

Senior Security Researcher

Tomer Peled 是 Akamai 的安全研究员。他的日常研究工作主要涉及漏洞和操作系统内部结构等方面。闲暇时，他喜欢烹饪美食、练马伽术以及玩 PC 游戏。

Tomer Peled 的博文

现实环境中的 Coyote：首个滥用 UI 自动化的恶意软件

July 22, 2025Tomer Peled

了解最新的 Coyote 恶意软件变体：首个滥用 UI 自动化的恶意软件。

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共享凭据如何为数据泄露大开方便之门

April 14, 2025Tomer Peled

对一个第三方测试工具的例行检查让我们发现了一些明文凭据（包括私钥）和多个攻击漏洞。

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再次攻击我吧：Kubernetes 日志查询中的命令注入漏洞

January 24, 2025Tomer Peled

Kubernetes 中的一个漏洞可导致远程代码执行。了解滥用日志查询功能如何导致集群中的所有 Windows 节点被完全接管。

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旧框架难以用作新用途：Windows UI Automation 面临的危险

December 11, 2024Tomer Peled

Microsoft 的 UI Automation 框架具有一些强大的功能，但如果掌握在坏人手中，可能会带来糟糕的后果，甚至能躲避端点检测和响应 (EDR)。

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Git-Sync 遇到麻烦：探讨 Kubernetes 中的命令注入缺陷

August 09, 2024Tomer Peled

在 Kubernetes 的 Sidecar 项目 git-sync 中，Akamai 研究人员 Tomer Peled 发现了一个允许进行命令注入的设计缺陷。

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无法控制：Kubernetes 中存在命令注入漏洞

September 13, 2023Tomer Peled

Akamai 研究人员在 Kubernetes 中发现一个可能导致远程代码执行的严重漏洞。

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利用 SteelSeries 的子应用程序机制进行权限升级

July 19, 2023Tomer Peled

Akamai 安全研究人员 Tomer Peled 在 SteelSeries 的应用程序中发现了两个漏洞，这使得攻击者有机会以管理员权限来执行代码。

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攻击者利用 Windows CryptoAPI 中的严重欺骗漏洞

January 25, 2023Tomer Peled 和 Yoni Rozenshein

Akamai 研究人员分析了 Microsoft CryptoAPI 中的一个严重漏洞，该漏洞让攻击者可以伪装成合法实体。

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