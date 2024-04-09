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Venkat Praneeth Nangineni

벤캣 프라네스 난기네니(Venkat Praneeth Nangineni)의 게시글

Shield NS53, NXDOMAIN 공격으로부터 오리진 DNS 인프라 보호

April 09, 2024Sandeep Rath 그리고 Venkat Praneeth Nangineni

이제 Akamai Shield NS53을 사용하여 NXDOMAIN 공격으로부터 온프레미스 및 하이브리드 DNS 인프라를 보호할 수 있습니다.

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