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Venkat Praneeth Nangineni

Venkat Praneeth Nangineniによる記事

Shield NS53 がオリジン DNS インフラを NXDOMAIN 攻撃から保護

April 09, 2024Sandeep Rath and Venkat Praneeth Nangineni

ついに、Akamai Shield NS53 でオンプレミスとハイブリッドの DNS インフラを NXDOMAIN 攻撃から保護できるようになりました。

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