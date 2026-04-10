Die Einführung von Claude Managed Agents durch Anthropic in dieser Woche wurde als direkte Bedrohung für Infrastrukturunternehmen wahrgenommen. Sie löste viele Marktkommentare über die potenziellen Auswirkungen auf Unternehmen wie Akamai aus. Ich verstehe, dass, wenn ein Modellanbieter wie Anthropic einen gehosteten Service ankündigt, der Instinkt darin besteht, davon auszugehen, dass man die Kontrolle über die Infrastrukturebene verlieren wird. In dieser Interpretation fehlt jedoch das, was Anthropic aufgebaut hat und was tatsächlich benötigt wird, um im Unternehmensmaßstab zu funktionieren.
Lesen Sie den Engineering-Blogpost sorgfältig durch. Managed Agents ist ein gehosteter Service, der Agents mit langer Laufzeit in Ihrem Namen über eine kleine Gruppe von Schnittstellen ausführt, die eine bestimmte Implementierung überdauern sollen. Anthropic virtualisierte die Komponenten eines Agenten (Session, Harness und Sandbox), sodass jede einzeln ausgetauscht werden kann. Sie sind für die Zukunft konzipiert und erkennen ausdrücklich an, dass sie Folgendes nicht vorhersagen können: Die Herausforderung, der Anthropic gegenübersteht, ist „wie man ein System für Programme entwirft, die noch nicht erdacht sind“.
Dies ist kein Ersatz für die Infrastruktur. Sie ist eine neue Quelle für die Nachfrage danach.
KI-Inferenz und Managed Agents fordern verteiltes Computing
Das technische Team von Anthropic beschrieb eine grundlegende Designentscheidung: Das „Gehirn“ (Claude und sein Harness) wurde von den „Händen“ entkoppelt (Sandboxes und Tools, die Aktionen ausführen). Diese Entkopplung ermöglicht das, was sie „viele Köpfe, viele Hände" nennen. Eine einzelne Agent-Session kann mehrere Inferenzaufrufe und mehrere Ausführungsumgebungen erzeugen, die parallel über verschiedene Standorte und Ressourcen ausgeführt werden.
Wichtige Erkenntnisse: Anthropic macht keine Annahmen über die Anzahl oder Lage von Gehirnen oder Händen, die Claude benötigt. Das ist kein architektonischer Kommentar. Es ist eine Aussage, dass die Infrastrukturebene – auf der Inferenz stattfindet, wo Sandboxes ausgeführt werden und wo Tools ausgeführt werden – absichtlich offen gelassen wird. Anthropic hat die Orchestrierung geschaffen. Die darunterliegende Computing-Infrastruktur ist genau das, was Unternehmen wie Akamai bereitstellen.
Dies ist direkt auf die verteilte Inferenzarchitektur abgebildet, die wir im März 2026 auf der NVIDIA GTC in San Jose vorgestellt haben. Unsere These, dass die Inferenz von Produktions-KI (insbesondere agentische Workflows, die Antworten mit geringer Latenz, mehrstufige Argumentation und Aufrufe von Tools in Echtzeit erfordern) einen anderen Ansatz erfordert als zentrale KI-Fabriken, ist genau das, was Managed Agents für den Betrieb auf Unternehmensebene benötigt.
KI-Fabriken zeichnen sich durch grundlegende Modellschulungen und umfangreiche gleichzeitige GPU-Workloads aus. Doch wenn Managed Agents fünf parallele „Gehirne“ hervorbringt, die alle Tools aufrufen, Code ausführen und Ergebnisse innerhalb der Latenzbeschränkungen einer Echtzeitanwendung zurückgeben müssen (bedenken Sie, Anthropic erkennt an, dass sie für „Programme entwickeln, die noch nicht erdacht sind“), benötigen Sie GPUs, die über geografische Regionen verteilt und über eine Netzwerkstruktur mit hohem Durchsatz verbunden sind, bei der auf jeder Ebene die Sicherheit durchgesetzt wird.
Das ist die Akamai Inference Cloud. Unser Kontinuum an Computing-Ressourcen – von zentralisierten GPU-Clustern für das Training und Feinabstimmung über verteilte NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition-GPUs für Produktionsinferenz bis hin zu Edge-Standorte für Routing, Caching und Sicherheit – wurde speziell für genau dieses Workload-Muster entwickelt.
Man kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überholen: Ein Nutzer in London, der einen Inferenzendpunkt in Virginia erreicht, verursacht ungefähr 28 Millisekunden Propagierungsverzögerung in jeder Richtung, bevor ein einzelnes Token generiert wird. Multipliziert man dies mit der Anzahl der sequenziellen Inferenzaufrufe in einem agentischen Workflow, wird die zentralisierte Inferenz für Echtzeitanwendungen unbrauchbar.
Dies ist kein Ersatz für die Infrastruktur. Sie ist eine neue Quelle für die Nachfrage danach.
Sicherheit ist nicht optional: Sie stellt das schwierigste ungelöste Problem dar
Das Engineering-Team von Anthropic war erstaunlich offen, was die Sicherheitsherausforderungen von Managed Agents angeht. In ihrem gekoppelten Design lief jeder nicht vertrauenswürdige Code, den Claude generiert hat, im selben Container wie Anmeldedaten, sodass eine Prompt-Injection Claude nur dazu bewegen musste, seine eigene Umgebung zu lesen. Sobald ein Angreifer diese Token hatte, konnte er neue, uneingeschränkte Sitzungen starten und Arbeit an Managed Agents delegieren.
Die strukturelle Lösung des Teams bestand darin, die Anmeldedaten von der Sandbox zu trennen. Aber das Team erkannte auch das grundlegende Problem an: Eine engmaschige Überprüfung ist eine offensichtliche Abmilderung, aber damit wird eine Annahme über die Fähigkeiten von Claude bei begrenzten Token-Größen getroffen, und Claude wird zunehmend intelligent.
Hier sind wir der Meinung, dass das Sicherheitsportfolio von Akamai nicht nur relevant, sondern unverzichtbar wird. Wenn Unternehmen Managed Agents in der Produktion bereitstellen, erweitern Agenten, die autonom mehrschrittige Aufgaben ausführen, externe APIs aufrufen, Code generieren und ausführen und mit Unternehmenssystemen interagieren, die Angriffsfläche erheblich. Prompt-Injection, die Generierung von Schadcode, der Diebstahl von Anmeldedaten, laterale Netzwerkbewegung und Datenextraktion werden zu echten betrieblichen Risiken in einer Größenordnung, die die „Programme, die noch nicht erdacht wurden“, übernehmen werden.
Akamai Firewall for AI schützt LLM-Endpoints (Large Language Model, großes Sprachmodell) vor Prompt-Injections und Modellmissbrauch. Akamai API Security erkennt, ordnet und überwacht die API-Aufrufe, die Agenten an externe Tools und Dienste tätigen. Akamai App & API Protector, unsere Web Application Firewall-Lösung, untersucht den Traffic zwischen Agenten und den Anwendungen, mit denen sie interagieren. Akamai Guardicore Segmentation begrenzt, was ein Agent (oder ein kompromittierter Agent) innerhalb eines Unternehmensnetzwerks erreichen kann. Und Akamai Bot Manager unterscheidet legitimen Traffic von feindseliger Automatisierung, die das Verhalten von Agenten imitiert.
Kein Modellanbieter, einschließlich Anthropic, wird wahrscheinlich alle diese Funktionen aufbauen; er baut die Orchestrierungsebene dafür auf. Der Laufzeitschutz, die Netzwerksicherheit und die Durchsetzung der Infrastruktur sind die Dinge, die Unternehmen wie Akamai bieten und die Unternehmen benötigen, bevor sie autonome Agenten für Produktionssysteme bereitstellen, die Kundendaten, Finanztransaktionen und kritische Vorgänge verarbeiten.
Durch AWS wurde der Bedarf an CDNs, Sicherheit und Edge Computing nicht geringer. Sie führte zu einer Vielzahl von mehr Anwendungen, mehr Traffic und mehr Angriffsfläche, was die Nachfrage nach den von Akamai angebotenen Diensten erhöhte.
Es handelt sich um einen Wachstumsmotor und nicht um Verdrängung
Die erste Reaktion des Marktes behandelte Managed Agents so, als hätte Anthropic einen Ersatz für CDN, Cloud und Sicherheitsinfrastruktur angekündigt. Wir glauben, dass das Gegenteil der Fall ist.
Jede Session mit Managed Agents, die in der Produktion ausgeführt wird, erfordert Inferenz-Computing (was die Nachfrage nach der Akamai Inference Cloud schafft), Netzwerkkonnektivität und Routing (Nachfrage nach Akamai-Edge-Plattform und-Backbone), Sicherheitsdurchsetzung auf Anwendungs-, API- und Netzwerkebene (Nachfrage nach dem Sicherheitsportfolio von Akamai) und Orchestrierung über verteilte Standorte hinweg (Nachfrage nach dem Kontinuum an Computing, das wir aufbauen).
Überlegen Sie, was passiert ist, als das Cloud Computing aufkam. Durch AWS wurde der Bedarf an CDNs, Sicherheit und Edge Computing nicht geringer. Sie führte zu einer Vielzahl von mehr Anwendungen, mehr Traffic und mehr Angriffsfläche, was die Nachfrage nach den von Akamai angebotenen Diensten erhöhte. Wir erwarten, dass Managed Agents dem gleichen Muster folgen. Mehr Agenten bedeuten mehr Inferenzaufrufe, mehr API-Interaktionen, höheres Sicherheitsrisiko und höhere Anforderungen an verteiltes Computing. Wir wollen die Infrastruktur sein, die das antreibt.
Zusammenfassung
Innerhalb einer Woche haben zwei Ankündigungen desselben Unternehmens (Project Glasswing und Claude Managed Agents) beide Seiten von KI-Sicherheit und -Infrastruktur veranschaulicht. Glasswing beschleunigt die Erkennung von Schwachstellen, wodurch der Bedarf an Laufzeitschutz während der Lücke zwischen Offenlegung und Behebung verstärkt wird. Managed Agents ermöglicht autonome KI-Workflows in großem Maßstab, wodurch die Notwendigkeit einer verteilten Inferenzinfrastruktur und Sicherheitsdurchsetzung auf jeder Ebene des Stacks erhöht wird.
Beide Ankündigungen stärken das Argument für das, was Akamai entwickelt. Unser Netzwerk, unsere Daten, unser Sicherheitsportfolio und unsere verteilte Computing-Plattform sind durch diese Entwicklungen nicht gefährdet. Wir glauben, dass diese Entwicklungen das benötigen, was Akamai entwickelt. Jede neu entdeckte Schwachstelle muss in der Produktion geschützt werden, bis ein Patch bereitgestellt wird. Jeder neue Agent, der in der Produktion eingesetzt wird, benötigt Inferenz-Computing, Netzwerk-Fabric und Sicherheitskontrollen, die der Modellanbieter nicht bereitstellt – aber Akamai tut genau dies.
Das Edge-Netzwerk von Akamai, die Funktionen zur Durchsetzung von Laufzeiten und die verteilte Inferenzinfrastruktur sind die Brücke zwischen den Möglichkeiten von KI und den Anforderungen von Unternehmen, um KI sicher und skalierbar bereitzustellen. Diese Brücke war noch nie so wichtig wie heute.
Vorausblickende Aussagen
Dieser Blogbeitrag enthält vorausblickende Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die erwartete Nachfrage nach den verteilten Infrastruktur- und Sicherheitsprodukten von Akamai, die auf der Bereitstellung von KI-Agenten basieren, die Wettbewerbsposition von Akamai Inference Cloud und des Akamai-Sicherheitsportfolios, das erwartete Wachstum bei der Einführung von verwalteten KI-Agenten in Unternehmen sowie unsere Pläne und Strategien für Produktentwicklung und Marktpositionierung. Begriffe wie „glauben“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke sollen vorausblickende Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören: Tempo und Umfang der Einführung von KI-Agententechnologien in Unternehmen; Veränderungen in der Wettbewerbsumgebung bei KI-Infrastrukturen und Sicherheitsdiensten; die Rate der Entwicklung von KI-Fähigkeiten durch Dritte; die Akzeptanz von Akamai Inference Cloud und Sicherheitsprodukten; die Effektivität unserer Produkte gegen sich entwickelnde KI-bezogene Sicherheitsbedrohungen; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie andere Faktoren, die in unseren SEC-Unterlagen beschrieben sind, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K. Wir verpflichten uns nicht, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Beitrags widerzuspiegeln.
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