Warum Managed Agents eine verteilte Infrastruktur benötigt

Das technische Team von Anthropic beschrieb eine grundlegende Designentscheidung: Das „Gehirn“ (Claude und sein Harness) wurde von den „Händen“ entkoppelt (Sandboxes und Tools, die Aktionen ausführen). Diese Entkopplung ermöglicht das, was sie „viele Köpfe, viele Hände" nennen. Eine einzelne Agent-Session kann mehrere Inferenzaufrufe und mehrere Ausführungsumgebungen erzeugen, die parallel über verschiedene Standorte und Ressourcen ausgeführt werden.

Wichtige Erkenntnisse: Anthropic macht keine Annahmen über die Anzahl oder Lage von Gehirnen oder Händen, die Claude benötigt. Das ist kein architektonischer Kommentar. Es ist eine Aussage, dass die Infrastrukturebene – auf der Inferenz stattfindet, wo Sandboxes ausgeführt werden und wo Tools ausgeführt werden – absichtlich offen gelassen wird. Anthropic hat die Orchestrierung geschaffen. Die darunterliegende Computing-Infrastruktur ist genau das, was Unternehmen wie Akamai bereitstellen.

Dies ist direkt auf die verteilte Inferenzarchitektur abgebildet, die wir im März 2026 auf der NVIDIA GTC in San Jose vorgestellt haben. Unsere These, dass die Inferenz von Produktions-KI (insbesondere agentische Workflows, die Antworten mit geringer Latenz, mehrstufige Argumentation und Aufrufe von Tools in Echtzeit erfordern) einen anderen Ansatz erfordert als zentrale KI-Fabriken, ist genau das, was Managed Agents für den Betrieb auf Unternehmensebene benötigt.

KI-Fabriken zeichnen sich durch grundlegende Modellschulungen und umfangreiche gleichzeitige GPU-Workloads aus. Doch wenn Managed Agents fünf parallele „Gehirne“ hervorbringt, die alle Tools aufrufen, Code ausführen und Ergebnisse innerhalb der Latenzbeschränkungen einer Echtzeitanwendung zurückgeben müssen (bedenken Sie, Anthropic erkennt an, dass sie für „Programme entwickeln, die noch nicht erdacht sind“), benötigen Sie GPUs, die über geografische Regionen verteilt und über eine Netzwerkstruktur mit hohem Durchsatz verbunden sind, bei der auf jeder Ebene die Sicherheit durchgesetzt wird.

Das ist die Akamai Inference Cloud. Unser Kontinuum an Computing-Ressourcen – von zentralisierten GPU-Clustern für das Training und Feinabstimmung über verteilte NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition-GPUs für Produktionsinferenz bis hin zu Edge-Standorte für Routing, Caching und Sicherheit – wurde speziell für genau dieses Workload-Muster entwickelt.

Man kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überholen: Ein Nutzer in London, der einen Inferenzendpunkt in Virginia erreicht, verursacht ungefähr 28 Millisekunden Propagierungsverzögerung in jeder Richtung, bevor ein einzelnes Token generiert wird. Multipliziert man dies mit der Anzahl der sequenziellen Inferenzaufrufe in einem agentischen Workflow, wird die zentralisierte Inferenz für Echtzeitanwendungen unbrauchbar.