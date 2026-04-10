Pourquoi Managed Agents a besoin d'une infrastructure distribuée

L'équipe d'ingénierie d'Anthropic décrit une décision architecturale fondamentale : dissocier le « cerveau » (Claude et son harnais) des « mains » (sandbox et outils qui effectuent des actions). Cette séparation rend possible ce qu'ils appellent « plusieurs cerveaux, plusieurs mains ». Une seule session d'agent peut générer plusieurs appels d'inférence et plusieurs environnements d'exécution, opérant en parallèle, sur différents emplacements et différentes ressources.

La phrase qu'il faut retenir de l'article, c'est qu'Anthropic ne présuppose ni le nombre ni l'emplacement des cerveaux ou des mains dont Claude aura besoin. Ce n'est pas une remarque anodine. Cela indique clairement que la couche infrastructure (là où s'exécutent l'inférence, les sandbox et les outils) est délibérément laissée ouverte. Anthropic a créé l'orchestration. La structure de calcul sous-jacente est exactement ce que des entreprises comme Akamai fournissent.

Cela correspond directement à l'architecture d'inférence distribuée que nous avons présentée lors de la conférence NVIDIA GTC à San Jose, en mars 2026. Notre thèse, selon laquelle l'inférence d'IA en production (en particulier les flux de travail agentiques nécessitant des réponses à faible latence, un raisonnement en plusieurs étapes et des appels d'outils en temps réel) exige une approche différente des usines d'IA centralisées, est précisément ce dont Managed Agents a besoin pour fonctionner à l'échelle de l'entreprise.

Les usines d'IA excellent dans l'entraînement des modèles de base et dans les charges de travail GPU massives et simultanées. Cependant, lorsque Managed Agents déclenche cinq « cerveaux » parallèles, chacun devant appeler des outils, exécuter du code et renvoyer des résultats dans des contraintes de latence propres à une application en temps réel (n'oubliez pas qu'Anthropic conçoit pour des « programmes encore inconcevables »), cela requiert alors des GPU répartis dans toutes les zones géographiques, connectés par un réseau haut débit, avec des mécanismes de sécurité appliqués à chaque couche.

C'est là qu'Akamai Inference Cloud entre en jeu. Des clusters GPU centralisés pour l'entraînement et le réglage précis, aux GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition distribués pour l'inférence en production, jusqu'aux points de présence en bordure de l'Internet pour le routage, la mise en cache et la sécurité, notre continuum de ressources de calcul est conçu spécifiquement pour ce type de charge de travail.

On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière : un utilisateur à Londres qui appelle un point d'inférence basé dans l'État de Virginie connaît un délai de propagation d'environ 28 millisecondes dans chaque sens, avant même qu'un seul jeton ne soit généré. Multipliez cela par le nombre d'appels d'inférence séquentiels d'un flux de travail agentique, et l'inférence centralisée est alors inutilisable pour des applications en temps réel.