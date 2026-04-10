Por que agentes gerenciados precisam de infraestrutura distribuída?

A equipe de engenharia da Anthropic descreveu uma decisão fundamental de design: separar o "cérebro" (Claude e seu orquestrador) das "mãos" (sandboxes e ferramentas que executam ações). Essa separação possibilita o que eles chamam de "muitos cérebros, muitas mãos". Uma única sessão de agente pode gerar várias chamadas de inferência e múltiplos ambientes de execução, operando em paralelo, em diferentes locais e recursos.

O ponto central é: a Anthropic não faz nenhuma suposição sobre a quantidade ou a localização dos “cérebros” ou das “mãos” de que o Claude precisará. Isso não é um detalhe irrelevante de arquitetura. É uma afirmação de que a camada de infraestrutura — onde a inferência ocorre, onde os sandboxes são executados e onde as ferramentas operam — foi deliberadamente mantida aberta. A Anthropic construiu a orquestração. A malha de computação subjacente é exatamente o que empresas como a Akamai fornecem.

Isso se conecta diretamente à arquitetura de inferência distribuída que apresentamos na NVIDIA GTC em San Jose em março de 2026. Nossa tese é que a inferência de IA em produção exige uma abordagem diferente das fábricas de IA centralizadas, especialmente em fluxos de trabalho agênticos que exigem respostas de baixa latência, raciocínio em várias etapas e chamadas de ferramentas em tempo real. Isso é exatamente o que os agentes gerenciados precisam para operar em escala empresarial.

As fábricas de IA se destacam no treinamento de modelos base e em workloads massivas e simultâneas em GPUs. Mas, quando um agente gerenciado aciona cinco "cérebros" em paralelo, cada um precisando chamar ferramentas, executar código e retornar resultados dentro das restrições de latência de uma aplicação em tempo real (lembre-se de que a Anthropic reconhece estar projetando para "programas que ainda nem existem"), é necessário ter GPUs distribuídas por diferentes regiões, conectadas por uma malha de rede de alta capacidade, com aplicação de segurança em todas as camadas.

Essa é a proposta do Akamai Inference Cloud. Nossa oferta de recursos de computação vai de clusters de GPU centralizados para treinamento e ajuste fino até GPUs distribuídas NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition para inferência em produção. Também inclui pontos de presença na edge para roteamento, cache e segurança, e foi projetado especificamente para esse tipo de workload.

Não é possível ultrapassar a velocidade da luz. Quando um usuário em Londres acessa um endpoint de inferência localizado na Virgínia, há aproximadamente 28 milissegundos de atraso de propagação em cada sentido antes da geração do primeiro token. Ao multiplicar isso pelas chamadas sequenciais de inferência em um fluxo de trabalho agêntico, a inferência centralizada se torna inviável para aplicações em tempo real.