Perché la suite Managed Agents ha bisogno di un'infrastruttura distribuita

Il team di progettazione di Anthropic ha descritto una decisione di progettazione fondamentale: separare il "cervello" (Claude e il suo cablaggio) dalle "mani" (sandbox e strumenti per eseguire le azioni). Questo disaccoppiamento consente di definire "molti cervelli e molte mani". Una singola sessione di agenti può generare più chiamate di inferencing e più ambienti di esecuzione, eseguiti in parallelo, in diverse posizioni e risorse.

Le informazioni fondamentali da comprendere: Anthropic non fa alcuna ipotesi sul numero o sulla posizione dei cervelli o delle mani di cui Claude avrà bisogno. Non si tratta di un commento sull'architettura disinteressato. Si tratta di dichiarare che il livello dell'infrastruttura (l'area in cui avviene l'inferencing, in cui vengono eseguite le sandbox e in cui si utilizzano gli strumenti) viene deliberatamente lasciato aperto. Anthropic ha costruito l'orchestrazione. La struttura del computing sottostante è esattamente ciò che le aziende come Akamai offrono.

Questa trasformazione è direttamente collegata all'architettura di inferencing distribuita che abbiamo presentato in occasione dell'evento NVIDIA GTC tenutosi a San Jose a marzo 2026. La nostra tesi secondo cui l'AI inferencing di produzione (in particolare, i workflow agentici che richiedono risposte a bassa latenza, sistemi di ragionamento multifase e chiamate di strumenti in tempo reale) richiede un approccio diverso rispetto ai sistemi di produzione dell'intelligenza artificiale centralizzati è esattamente ciò che la suite Managed Agents richiede per operare su scala aziendale.

I sistemi di produzione dell'intelligenza artificiale eccellono nell'addestramento dei modelli di base e nei carichi di lavoro simultanei della GPU su larga scala. Tuttavia, quando la suite Managed Agents genera cinque "cervelli" paralleli e ciascuno di essi deve chiamare i suoi strumenti, deve eseguire il codice e deve restituire risultati entro i limiti di latenza di un'applicazione in tempo reale (ricorda: Anthropic riconosce che sta progettando per "programmi non ancora concepiti"), ti servono GPU distribuite in diverse aree geografiche, connesse da reti aziendali con throughput elevato, in cui la sicurezza viene applicata a ogni livello.

Ecco cos'è l'Akamai Inference Cloud. La nostra continua gamma di risorse di elaborazione, dai cluster di GPU centralizzati per l'addestramento e l'ottimizzazione alle GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition distribuite per l'inferencing di produzione fino ai PoP sull'edge per routing, caching e sicurezza, è appositamente realizzata proprio per questo specifico carico di lavoro.

Non è possibile superare la velocità della luce: un utente che a Londra raggiunge un endpoint di inferencing situato in Virginia subisce circa 28 millisecondi di ritardo di propagazione in ogni direzione prima che venga generato un solo token. Moltiplica questo valore per il numero di chiamate di inferencing sequenziale in un workflow agentico e l'inferencing centralizzato diventerà inutilizzabile per le applicazioni in tempo reale.