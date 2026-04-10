Por qué Managed Agents necesita una infraestructura distribuida

El equipo de ingeniería de Anthropic describió una decisión de diseño fundamental: desvincular el "cerebro" (Claude y su marco de control) de las "manos" (los entornos de prueba y las herramientas que realizan las acciones). Esta desvinculación permite lo que se denomina "muchos cerebros, muchas manos". Una sola sesión de agente puede generar varias llamadas de inferencia y varios entornos de ejecución, que se ejecutan en paralelo y en diferentes ubicaciones y recursos.

La información fundamental que hay que comprender es la siguiente: Anthropic no hace suposiciones sobre el número o la ubicación de los cerebros o manos que Claude necesitará. Este de un comentario nada desdeñable sobre la arquitectura. Es una declaración de que la capa de infraestructura (en la que se realiza la inferencia, se ponen en marcha los entornos de pruebas y se ejecutan las herramientas) se deja deliberadamente abierta. Anthropic ha construido la orquestación. El tejido computacional subyacente es exactamente lo que ofrecen empresas como Akamai.

Esto nos dirige directamente a la arquitectura de inferencia distribuida que presentamos en NVIDIA GTC en San José en marzo de 2026. Nuestra tesis de que la inferencia de IA de producción (especialmente los flujos de trabajo agénticos que requieren respuestas de baja latencia, razonamientos de varios pasos y llamadas a herramientas en tiempo real) exige un enfoque diferente al de las fábricas de IA centralizadas es precisamente lo que Managed Agents necesita para funcionar a escala empresarial.

Las fábricas de IA destacan en el entrenamiento de modelos fundamentales y en las cargas de trabajo de GPU concurrentes a gran escala. Sin embargo, cuando Managed Agents genera cinco "cerebros" paralelos, cada uno de los cuales necesita llamar a herramientas, ejecutar código y devolver resultados dentro de las limitaciones de latencia de una aplicación en tiempo real (hay que recordar que Anthropic reconoce que están diseñando para "programas que aún no se han concebido)", se necesitan GPU distribuidas en todas las zonas geográficas, conectadas por un tejido de red de alto rendimiento y con aplicación de seguridad en cada capa.

Eso es Akamai Inference Cloud. Nuestra serie integrada de recursos informáticos, desde clústeres de GPU centralizados de entrenamiento y ajuste preciso, pasando por GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition distribuidas para la inferencia de producción, hasta puntos de presencia en el Edge para enrutamiento, almacenamiento en caché y seguridad, se ha diseñado exactamente para este patrón de cargas de trabajo.

No puede superar la velocidad de la luz: un usuario en Londres que llega a un terminal de inferencia ubicado en Virginia experimenta aproximadamente 28 milisegundos de retardo de propagación en cada sentido antes de que se genere un simple token. Multiplique esto por el número de llamadas de inferencia secuencial en un flujo de trabajo agéntico y la inferencia centralizada se vuelve impracticable para las aplicaciones en tiempo real.