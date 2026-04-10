El lanzamiento esta semana de Claude Managed Agents por parte de Anthropic se ha percibido como una amenaza directa para las empresas de infraestructuras y ha suscitado encendidos comentarios en el mercado sobre el posible impacto en empresas como Akamai. Entiendo que cuando un proveedor de modelos con el impacto transformador de Anthropic anuncia un servicio alojado, el instinto es asumir que la capa de infraestructura se desintermediará. Sin embargo, esa interpretación pasa por alto lo que Anthropic ha construido y lo que realmente necesita para funcionar a escala empresarial.
Lea atentamente la entrada de blog de ingeniería. Managed Agents es un servicio alojado que ejecuta agentes que operan a largo plazo en su nombre a través de un pequeño conjunto de interfaces destinadas a superar en el tiempo cualquier implementación en particular. Anthropic ha virtualizado los componentes de un agente (sesión, marco de control y entorno de pruebas) para que cada uno de ellos se pueda intercambiar de forma independiente. Han diseñado un futuro que ellos mismos reconocen explícitamente no poder predecir: El reto al que se ha enfrentado Anthropic es "cómo diseñar un sistema para programas que aún no se han concebido".
Esto no sustituye a la infraestructura. Se trata de una nueva y enorme fuente de demanda de ella.
La inferencia de IA y Managed Agents exigen una computación distribuida
El equipo de ingeniería de Anthropic describió una decisión de diseño fundamental: desvincular el "cerebro" (Claude y su marco de control) de las "manos" (los entornos de prueba y las herramientas que realizan las acciones). Esta desvinculación permite lo que se denomina "muchos cerebros, muchas manos". Una sola sesión de agente puede generar varias llamadas de inferencia y varios entornos de ejecución, que se ejecutan en paralelo y en diferentes ubicaciones y recursos.
La información fundamental que hay que comprender es la siguiente: Anthropic no hace suposiciones sobre el número o la ubicación de los cerebros o manos que Claude necesitará. Este de un comentario nada desdeñable sobre la arquitectura. Es una declaración de que la capa de infraestructura (en la que se realiza la inferencia, se ponen en marcha los entornos de pruebas y se ejecutan las herramientas) se deja deliberadamente abierta. Anthropic ha construido la orquestación. El tejido computacional subyacente es exactamente lo que ofrecen empresas como Akamai.
Esto nos dirige directamente a la arquitectura de inferencia distribuida que presentamos en NVIDIA GTC en San José en marzo de 2026. Nuestra tesis de que la inferencia de IA de producción (especialmente los flujos de trabajo agénticos que requieren respuestas de baja latencia, razonamientos de varios pasos y llamadas a herramientas en tiempo real) exige un enfoque diferente al de las fábricas de IA centralizadas es precisamente lo que Managed Agents necesita para funcionar a escala empresarial.
Las fábricas de IA destacan en el entrenamiento de modelos fundamentales y en las cargas de trabajo de GPU concurrentes a gran escala. Sin embargo, cuando Managed Agents genera cinco "cerebros" paralelos, cada uno de los cuales necesita llamar a herramientas, ejecutar código y devolver resultados dentro de las limitaciones de latencia de una aplicación en tiempo real (hay que recordar que Anthropic reconoce que están diseñando para "programas que aún no se han concebido)", se necesitan GPU distribuidas en todas las zonas geográficas, conectadas por un tejido de red de alto rendimiento y con aplicación de seguridad en cada capa.
Eso es Akamai Inference Cloud. Nuestra serie integrada de recursos informáticos, desde clústeres de GPU centralizados de entrenamiento y ajuste preciso, pasando por GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition distribuidas para la inferencia de producción, hasta puntos de presencia en el Edge para enrutamiento, almacenamiento en caché y seguridad, se ha diseñado exactamente para este patrón de cargas de trabajo.
No puede superar la velocidad de la luz: un usuario en Londres que llega a un terminal de inferencia ubicado en Virginia experimenta aproximadamente 28 milisegundos de retardo de propagación en cada sentido antes de que se genere un simple token. Multiplique esto por el número de llamadas de inferencia secuencial en un flujo de trabajo agéntico y la inferencia centralizada se vuelve impracticable para las aplicaciones en tiempo real.
Esto no sustituye a la infraestructura. Se trata de una nueva y enorme fuente de demanda de ella.
La seguridad no es una opción: es el problema más difícil de resolver
El equipo de ingeniería de Anthropic se mostró sin duda ingenuo en cuanto a los desafíos de seguridad de Managed Agents. En su diseño vinculado, cualquier código que Claude generara que no fuera de confianza se ejecutaba en el mismo contenedor que las credenciales, por lo que una inyección de instrucciones únicamente tenía que convencer a Claude de que leyera su propio entorno. Una vez que un atacante se hacía con esos tokens, podía iniciar sesiones nuevas y sin restricciones y delegar el trabajo en Managed Agents.
La solución estructural del equipo fue separar las credenciales del entorno de pruebas. Pero el equipo también reconoció la tensión fundamental: el alcance estrecho es una mitigación obvia, pero esto codifica una suposición sobre lo que Claude no puede hacer con un token limitado, y Claude se está volviendo cada vez más inteligente.
Aquí es donde creemos que la cartera de seguridad de Akamai no solo se vuelve relevante, sino esencial. Cuando las empresas implementan Managed Agents en producción, los agentes que ejecutan tareas de varios pasos de forma autónoma llaman a API externas, generan y ejecutan código e interactúan con los sistemas corporativos amplían la superficie de ataque drásticamente. La inyección de instrucciones, la generación de código malicioso, el robo de credenciales, el movimiento lateral y la exfiltración de datos se convierten en riesgos operativos reales a una escala que heredarán los "programas que aún no se han concebido".
Akamai Firewall for AI protege los terminales de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) frente a inyecciones de instrucciones y el uso indebido de modelos. Akamai API Security detecta, asigna y supervisa las llamadas de API que los agentes realizan a herramientas y servicios externos. Akamai App & API Protector, nuestra solución de firewall de aplicaciones web, inspecciona el tráfico entre los agentes y las aplicaciones con las que interactúan. Akamai Guardicore Segmentation limita el alcance de un agente (o un agente comprometido) dentro de una red empresarial. Además, Akamai Bot Manager distingue el tráfico legítimo de los agentes de la automatización maliciosa que imita el comportamiento de los agentes.
Es probable que ningún proveedor de modelos, incluido Anthropic, pueda construir todas estas capacidades; están construyendo la capa de orquestación. La protección del tiempo de ejecución, la seguridad de la red y la aplicación de la infraestructura son lo que ofrecen empresas como Akamai, y lo que las empresas necesitarán antes de implementar agentes autónomos en los sistemas de producción que gestionan los datos de los clientes, las transacciones financieras y las operaciones críticas.
AWS no eliminó la necesidad de CDN, seguridad y Edge Computing. Creó muchísimas más aplicaciones, más tráfico y más superficie de ataque, lo que impulsó la demanda de los servicios que Akamai ofrece.
Esto no ha desplazado el crecimiento, sino que lo ha impulsado
La reacción inicial del mercado trató a Managed Agents como si Anthropic hubiera anunciado la sustitución de la CDN, la nube y la infraestructura de seguridad. Creemos que es más bien lo contrario.
Cada sesión de Managed Agents que se ejecuta en producción requiere una computación de inferencia (lo que crea demanda para Akamai Inference Cloud); conectividad y enrutamiento de red (demanda para la plataforma y la columna vertebral de Akamai en el Edge); aplicación de la seguridad en las capas de aplicación, API y red (demanda para la cartera de seguridad de Akamai); y orquestación en ubicaciones distribuidas (demanda para la serie integrada de recursos informáticos que estamos creando).
Piense en lo que sucedió cuando surgió el cloud computing. AWS no eliminó la necesidad de CDN, seguridad y Edge Computing. Creó muchísimas más aplicaciones, más tráfico y más superficie de ataque, lo que impulsó la demanda de los servicios que Akamai ofrece. Esperamos que Managed Agents siga el mismo patrón. Más agentes significan más llamadas de inferencia, más interacciones de API, más requisitos de computación distribuida y una mayor exposición de la seguridad. Tenemos la intención de ser la infraestructura que los impulse.
Conclusión
En el transcurso de una semana, dos anuncios de la misma empresa (Project Glasswing y Claude Managed Agents) han ilustrado las dos caras de la ecuación de seguridad e infraestructura de IA. Glasswing acelera la detección de vulnerabilidades, lo que amplifica la necesidad de protección del tiempo de ejecución durante el intervalo entre la divulgación y la remediación. Managed Agents hace posibles los flujos de trabajo de IA autónomos a escala, lo que amplifica la necesidad de una infraestructura de inferencia distribuida y la aplicación de la seguridad en cada capa de la pila.
Los dos anuncios refuerzan los argumentos en favor de lo que Akamai construye. Nuestra red, nuestros datos, nuestra cartera de productos de seguridad y nuestra plataforma de computación distribuida no se ven amenazados por estos desarrollos. Creemos que estos desarrollos requieren lo que Akamai construye. Cada nueva vulnerabilidad detectada debe protegerse en producción hasta que se implemente un parche. Cada nuevo agente implementado en producción necesita computación de inferencia, infraestructura de red y controles de seguridad que el proveedor de modelos no proporciona, pero Akamai sí.
La red en el Edge, las capacidades de aplicación del tiempo de ejecución y la infraestructura de inferencia distribuida de Akamai están diseñadas para servir de puente entre lo que permite la IA y lo que las empresas necesitan para implementarla de forma segura y a escala. Ese puente nunca ha sido más crítico de lo que es hoy.
Declaraciones prospectivas
Esta entrada de blog contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la demanda prevista de productos de seguridad e infraestructura distribuida de Akamai impulsados por implementaciones de agentes de IA, el posicionamiento competitivo de Akamai Inference Cloud y de la cartera de seguridad de Akamai, el crecimiento previsto en la adopción empresarial de agentes de IA gestionados y nuestros planes y estrategias para el desarrollo de productos y el posicionamiento en el mercado. Palabras como "creer", "esperar", "tener la intención" o similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas y suposiciones actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente, entre los que se incluyen: el ritmo y la escala de la adopción empresarial de tecnologías de agentes de IA; los cambios en el panorama competitivo de la infraestructura de IA y los servicios de seguridad; la velocidad del desarrollo de capacidades de IA por parte de terceros; la velocidad de adopción por parte de los clientes de Akamai Inference Cloud y de los productos de seguridad de Akamai; la eficacia de nuestros productos de seguridad frente a las amenazas de seguridad relacionadas con la IA; las condiciones económicas y del mercado en general; y otros factores descritos en nuestros documentos de la SEC, incluido nuestro informe anual más reciente en el formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha de esta publicación.
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