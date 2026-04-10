Managed Agents 需要分布式基础架构的原因详解

Anthropic 工程团队描述了一个基本的设计决定：将“大脑”（Claude 及其约束系统）与“手”（沙盒和执行操作的工具）分离开来。这种分离实现了他们所说的“多脑协作，多手并用”。单个智能体会话可以跨越多个推理调用和多个执行环境，在不同位置并行运行，并行调用资源。

关键认知在于：Anthropic 对 Claude 需要的大脑或手的数量或者其所在的位置不做任何假设。这绝对不是信口开河的架构说明。这个陈述强调的是基础架构层（也就是执行推理、运行沙盒以及执行工具的位置）有意保持在开放状态。Anthropic 构建了编排流程。Akamai 等公司提供的正是底层的计算结构。

2026 年 3 月，在圣何塞举行的 NVIDIA GTC 上，我们展示了这种分布式推理架构的路线图。我们的观点是，生产 AI 推理（尤其是需要低延迟响应、多步推理和实时工具调用的智能体工作流）所需的方法不同于集中式 AI 工厂，而这正是 Managed Agents 在企业规模上发挥作用所需的。

AI 工厂擅长基础模型训练和大规模并发 GPU 工作负载。但是，当 Managed Agents 同时运转在五个“大脑”上，而且每个“大脑”都需要在实时应用程序的延迟限制内调用工具、执行代码并返回结果时（请记住，Anthropic 认为他们是在为“未曾构思的程序”而设计），您需要分布在不同地理位置的 GPU，通过高吞吐量网络结构连接，并在每一层实施安全防护。

这就是 Akamai Inference Cloud。我们的计算资源连续体（从用于训练和微调的集中式 GPU 集群，到用于生产推理的分布式 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU，再到用于路由、缓存和安全的边缘入网点）正是为这种工作负载模式而构建。

您无法超越光速：伦敦的用户点击基于弗吉尼亚州的推理端点时，每次生成单个令牌之前，都会产生大约 28 毫秒的传播延迟。这个数字乘以智能体工作流中顺序推理调用的数量，使得集中式推理不再适用于实时应用程序。