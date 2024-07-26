악성 CrowdStrike 도메인 분석: 영향을 받는 대상과 향후 발생할 수 있는 문제

2024년 7월 19일 금요일, 최근 CrowdStrike Falcon 콘텐츠 업데이트 이후 디바이스 대부분에서 블루스크린이 나타나는 현상으로 전 세계가 떠들썩했습니다. 이 업데이트로 인해 Windows 호스트에서 버그 검사가 트리거되어 전 세계적으로 BSOD(Blue Screens Of Death)가 발생했고, 여러 지역에서 수십억 건의 시스템 중단이 발생했습니다.

전 세계적으로 850만 대의 디바이스 가 영향을 받은 이번 서비스 중단으로 항공, 정부, 헬스케어같은 중요 서비스를 포함한 거의 모든 업계가 타격을 입었으며, 일부는 인시던트 발생 후 며칠이 지난 후에도 실제적인 영향을 미쳤습니다.

뉴스에 보도될 만한 사건의 경우 종종 그렇듯이, 공격자들은 업데이트로 인한 광범위한 혼돈과 혼란에 편승해 상황을 악용하려고 즉시 시도했습니다. 서비스 중단의 규모와 이를 둘러싼 뉴스의 보도 범위로 인해 당황한 많은 사용자가 어디서든 답을 찾을 수 있는 정보를 찾게 되었습니다.