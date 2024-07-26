Análise de domínios mal-intencionados da CrowdStrike: quem é afetado e o que pode vir em seguida

Na sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, o mundo reagiu ao surgimento de telas azuis na maioria dos dispositivos após uma recente atualização de conteúdo do CrowdStrike Falcon. A atualização acionou verificações de bugs em hosts do Windows que induziram a um oceano global de telas azuis da morte, causando bilhões de apagões de sistema em vários locais.

Com 8,5 milhões de dispositivos afetados globalmente, praticamente todos os setores foram atingidos por esse apagão, incluindo serviços essenciais, como aviação, governo e saúde, o que causou impactos reais, e alguns continuam mesmo dias após o incidente.

Como acontece com frequência com eventos notáveis, os agentes de ameaça tentaram imediatamente explorar a situação se aproveitando da confusão e da interrupção generalizada causadas pela atualização. A extensão do apagão, vinculada à extensão da cobertura de notícias sobre ela, levou a uma série de usuários desconcertados que procuravam respostas onde pudessem encontrá-las.