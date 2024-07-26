Analyse des domaines CrowdStrike malveillants : qui est concerné et quelles sont les prochaines étapes

Le vendredi 19 juillet 2024, le monde a été marqué par l'apparition d'écrans bleus sur une majorité d'appareils après une récente mise à jour du contenu de CrowdStrike Falcon. La mise à jour a déclenché des contrôles de bogues sur les hôtes Windows qui ont induit une mer mondiale d'écrans bleus de la mort (BSOD), provoquant des milliards de pannes de système dans divers endroits.

Avec 8,5 millions de terminaux touchés dans le monde, presque tous les secteurs ont été touchés par cette panne, y compris des services essentiels tels que l'aviation, l'administration et la santé, ce qui a eu des répercussions concrètes, dont certaines se sont poursuivies plusieurs jours après l'incident.

Comme c'est souvent le cas lors d'événements d'actualité, les acteurs malveillants ont immédiatement tenté d'exploiter la situation en profitant de la confusion et de la perturbation généralisées provoquées par la mise à jour. L'ampleur de la panne, associée à l'ampleur de la couverture médiatique qui l'a entourée, a conduit un certain nombre d'utilisateurs déconcertés à chercher des réponses partout où ils pouvaient les trouver.