Analisi dei domini CrowdStrike dannosi: chi è interessato e cosa dobbiamo aspettarci

Per queste campagne di phishing, è comune far parte di un'infrastruttura resiliente se sono organizzate da criminali professionisti con capacità in grado di competere con quelle di un ambiente aziendale. Queste campagne più sofisticate possono disporre di meccanismi di offuscamento e failover e cambiare rapidamente aspetto: uno dei domini osservati in questa campagna è legato ad una nota fonte dannosa che ha tratto vantaggio dalle difficoltà della pandemia.

Inoltre, molti di questi siti presentano attività di fidelizzazione integrate che gli utenti sono abituati ad associare con la sicurezza, come la convalida SSL o il supporto IT. Al momento della pubblicazione di questo blog, sono stati identificati più di 180 domini diversi, che sono stati registrati tra il 19 e il 21 luglio. Questo numero, probabilmente, crescerà man mano che continuerà il processo di mitigazione.