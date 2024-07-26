悪性 CrowdStrike ドメインの分析：影響を受けるのは誰か、今後何が起こり得るのか

2024 年 7 月 19 日（金）、直近の CrowdStrike Falcon のコンテンツ更新後に大多数のデバイスでブルースクリーンが表示されたことが世界的に話題になりました。このアップデートがトリガーとなって、Windows ホストでバグチェックが行われ、ブルースクリーン（Blue Screen of Death、BSOD）が世界中で発生し、さまざまな場所で何十億件ものシステム障害が発生しました。

全世界で 850 万台のデバイス がこのシステム障害の影響を受け、 航空、 行政、、 ヘルスケアなどの重要なサービスを含むほぼすべての業界が被害を受けました。これにより、実世界での影響も発生、中にはインシデントから数日たっても影響が続いたものもありました。

ニュースになるようなイベントが発生するとよくあることですが、攻撃者はこのアップデートによって発生した広範な混乱に乗じて、すぐにその状況を悪用しようとしました。このシステム障害の規模は、それに関する報道の規模に表れており、落ち着きを失った多数のユーザーがどこかに解決策がないかと探し回ることになりました。