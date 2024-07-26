Analyse schädlicher CrowdStrike-Domains: Wer ist betroffen und was könnte als Nächstes kommen?

Am Freitag, den 19. Juli 2024, waren nach dem jüngsten CrowdStrike Falcon-Inhaltsupdate auf zahlreichen Geräten dieser Welt nur blaue Bildschirme zu sehen. Das Update löste Fehlerprüfungen auf Windows-Hosts aus, die global für ein Meer von Blue Screens of Death (BSODs) sorgten und Milliarden von Systemausfällen an verschiedenen Standorten verursachten.

Mit 8,5 Millionen Geräten weltweit war fast jede Branche von diesem Ausfall betroffen, einschließlich wichtiger Services wie die Luftfahrt, Regierungsbehördenund das Gesundheitswesen. Und das sorgte für ganz reale Auswirkungen, einige davon sogar noch Tage nach dem Vorfall.

Wie es oft bei solchen Ereignissen der Fall ist, haben Cyberkriminelle sofort versucht, die die durch das Update verursachten Verwirrungen und Störungen auszunutzen. Das Ausmaß des Ausfalls – verbunden mit dem Ausmaß der entsprechenden Berichterstattung – führte dazu, dass eine Reihe von verwirrten Nutzern nach Antworten suchten, wo immer sie sie finden konnten.