分析恶意 CrowdStrike 域名：谁会受到影响，接下来会发生什么

2024 年 7 月 19 日，星期五，在最近一次的 CrowdStrike Falcon 内容更新后，全球大部分设备都出现了蓝屏问题。此更新触发了对 Windows 主机的错误检查，导致全球出现大范围蓝屏死机 (BSOD) 问题，造成各地发生数十亿次系统中断。

全球有 850 万台设备 受到影响，几乎各个行业都受到了这次中断的冲击，包括 航空、 政府和 医疗保健等关键服务领域，并产生了现实影响，有些影响甚至在事件发生后持续了数天。

与其他具有新闻价值的事件一样，攻击者立即试图利用本次更新所造成的大范围混乱和中断，乘机让情况变得更加糟糕。此次中断的范围之广，加上相关新闻报道的范围之广，导致很多感到不安的用户四处搜寻答案。