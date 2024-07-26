Análisis de dominios maliciosos que suplantan la identidad de CrowdStrike: afectados y previsiones de futuro

El viernes, 19 de julio de 2024, el mundo se sorprendía con la aparición repentina de pantallas azules en la mayoría de los dispositivos electrónicos, después de que CrowdStrike Falcon recibiera una actualización de contenido. La actualización desencadenó comprobaciones de errores en los hosts de Windows que resultaron en un mar global de pantallas azules de la muerte (BSOD); esto causó miles de millones de interrupciones del sistema en varias ubicaciones.

Con 8,5 millones de dispositivos afectados globalmente, casi todos los sectores se vieron impactados por esta interrupción, incluidos servicios críticos como la aviación, Gobierno y atención sanitaria, lo que tuvo consecuencias en el mundo real, algunas de las cuales persistieron incluso días después del incidente.

Como suele suceder con los acontecimientos noticiables, los atacantes no tardaron en tratar de aprovechar la situación sirviéndose de la confusión y las interrupciones generalizadas provocadas por la actualización. El alcance de la caída, junto con su cobertura mediática, resultó en una serie de usuarios desconcertados que buscaban respuestas dondequiera que pudiesen encontrarlas.