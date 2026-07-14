Langflow explotado para crear botnets Gafgyt DDoS personalizadas

Los atacantes están explotando activamente una vulnerabilidad de ejecución remota de código (RCE) en el terminal de la API de validación de código de Langflow, un popular marco visual para crear prototipos de aplicaciones de IA y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

Una vez comprometido el marco, el exploit instala una variante altamente personalizada del veterano bot de ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS) Gafgyt. Esta carga útil concreta prescinde de funciones secundarias, como los criptomineros, para centrarse exclusivamente en la inundación de red, y oculta sus comunicaciones de comando y control (C2) mediante un cifrado de flujo RC4 modificado y complejo, diseñado para eludir las herramientas estándar de descodificación automatizada.

Dado que el desarrollo de IA en entornos empresariales avanza con rapidez, los equipos suelen implementar herramientas experimentales como Langflow en redes de producción o de prueba sin una segmentación de red adecuada, protecciones de firewall o un filtrado de salida estricto. Esto crea un entorno de gran confianza que permite que el tráfico C2 saliente malicioso eluda fácilmente los filtros corporativos.

La protección de la infraestructura de IA exige volver a aplicar protocolos de seguridad fundamentales: corregir las vulnerabilidades de ejecución arbitraria de código en los orquestadores de IA, implantar un filtrado de salida estricto (por ejemplo, bloqueando el tráfico no autorizado a través del puerto 1337), aislar los entornos de desarrollo mediante firewalls de aplicaciones web (WAF) e implementar firmas YARA específicas.

Durante los últimos años, el mundo de la ciberseguridad se ha centrado en amenazas avanzadas relacionadas con la IA, como el phishing automatizado, los deepfakes y el malware autónomo. Sin embargo, los agentes de amenazas están demostrando que sus objetivos inmediatos son mucho más pragmáticos. No solo quieren manipular la IA, sino también secuestrar la infraestructura subyacente para alimentar formas tradicionales de ciberdelincuencia a gran escala.

La inteligencia sobre amenazas reciente revela una interesante convergencia entre las implementaciones modernas de IA y la arquitectura clásica de las botnets: los atacantes están explotando activamente CVE-2025-3248 (una vulnerabilidad RCE de Langflow) para instalar una variante altamente personalizada del veterano bot DDoS Gafgyt/BASHLITE.

En esta entrada de blog, describiré cómo los atacantes están explotando activamente CVE-2025-3248 para convertir marcos de IA de última generación en herramientas de fuerza bruta contra redes.