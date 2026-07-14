Os invasores estão explorando ativamente uma vulnerabilidade de RCE (execução remota de código) no endpoint da API de validação de código do Langflow, um framework visual popular para prototipagem de aplicações de IA e LLM (grandes modelos de linguagem).

Assim que a estrutura é comprometida, a exploração instala uma versão altamente personalizada do conhecido bot Gatgyt de DDoS (negação de serviço distribuída). Esse payload específico não tem funcionalidades secundárias, como mineradores de criptomoedas, para se concentrar exclusivamente em ataques de inundação de rede. Além disso, ele oculta suas comunicações de comando e controle (C2) utilizando um cifrador de fluxo RC4 modificado e complexo, projetado para contornar ferramentas automatizadas de decodificação padrão.

Como o desenvolvimento de IA empresarial avança rapidamente, as equipes frequentemente implementam ferramentas experimentais, como o Langflow, em ambientes de produção ou de teste sem a devida segmentação de rede, proteção de firewall ou filtragem rigorosa de saída. Isso cria um ambiente altamente confiável que permite que tráfego malicioso de comando e controle (C2) burle facilmente os filtros corporativos.

Proteger a infraestrutura de IA exige um retorno aos protocolos de segurança básicos: corrigir falhas de execução de código arbitrário em orquestradores de IA, implementar filtros rigorosos de saída (como bloquear tráfego não autorizado na porta 1337), isolar ambientes de desenvolvimento com WAFs (firewalls de aplicações web) e implantar assinaturas YARA específicas.

O mundo da cibersegurança passou os últimos anos se preocupando com ameaças avançadas de IA, como phishing automatizado, deepfakes e malwares autônomos. No entanto, os criminosos estão demonstrando que seus objetivos imediatos são muito mais pragmáticos. Eles não querem apenas manipular a inteligência artificial; querem assumir o controle da infraestrutura subjacente para alimentar o crime cibernético tradicional em larga escala.

Informações recentes sobre inteligência contra ciberameaças revelam uma intersecção fascinante entre a implantação moderna de IA e a arquitetura clássica de botnets: os invasores estão explorando ativamente a vulnerabilidade CVE-2025-3248 (uma vulnerabilidade de RCE no Langflow) para instalar uma variante altamente personalizada do antigo bot Gafgyt/BASHLITE de DDoS.

Nesta publicação do blog, explicarei como os invasores estão ativamente explorando a CVE-2025-3248 para transformar estruturas de IA de ponta em armas de ataque a redes.