핵심 내용
- AI 기반 쇼핑 툴과 자율 에이전트는 고객 경험을 개선하지만, 동시에 커머스 기업을 대상으로 한 고도로 정교하고 자동화된 공격의 급증을 초래하기도 합니다.
- 2025년에 AI 봇 트래픽은 주로 리테일 업계의 성장에 힘입어 전년 대비 19% 증가했습니다.
- 공격자들은 챗봇 로직 조작, 백엔드 AI 에이전트에 대한 프롬프트 인젝션, 그리고 인프라를 고갈시키는 AI 토큰 프리로딩을 통해 지능형 스토어프론트 기능을 악용하고 있습니다.
- 2024년부터 2025년까지 커머스 업계는 2,000억 건 이상의 애플리케이션 및 API 공격과 약 3조 건의 레이어 7 분산 서비스 거부(DDoS) 공격에 직면했으며, 이 중 대부분은 리테일 업계에서 발생했습니다.
- CISO는 에이전틱 스토어프론트의 보안을 강화하기 위해 경계 보안 이상의 다각적인 전략을 수립해야 합니다. 여기에는 강력한 봇 관리, 지속적인 API 매핑, 엄격한 마이크로세그멘테이션, 그리고 리스크 기반 인증이 포함됩니다.
에이전틱 AI는 온라인 커머스를 혁신하고 있으며, 이 업계가 직면한 위협도 변화시키고 있습니다. 브랜드와 소비자 간의 상호작용이 점점 자동화되면서, 정상적인 고객 트래픽과 악의적인 악용을 구분하는 것이 그 어느 때보다 복잡하고 중요해졌습니다.
인터넷 현황 보고서(SOTI) 보안 보고서가 커머스 부문을 마지막으로 조사한 이후 3년 동안 AI 기반 쇼핑 툴, 자율 에이전트, 에이전틱 커머스 등의 부상은 환경을 근본적으로 변화시켰습니다. 한편으로는 고객 경험을 개선하고 다른 한편으로는 애플리케이션 레이어 DDoS 공격에서 AI 봇, 정교한 새로운 피싱 기법에 이르기까지 악의적인 활동이 폭발적으로 증가했습니다.
커머스 위협에 대한 새로운 리서치
SOTI의 새로운 보안 보고서인 에이전틱 스토어 보안 강화 커머스 공격'에서 이 중요한 트렌드를 심층적으로 다룹니다.
이 보고서는 이러한 변화가 위협 환경을 어떻게 변화시켰는지, 그리고 기업들이 디지털 스토어프론트를 보호하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있는지 살펴봅니다.
전문가 인사이트
이 보고서는 커머스 부문 보안에 대한 두 전문가의 게스트 칼럼으로 시작됩니다.
- 리테일 및 호스피탈리티 정보 공유 분석 센터(RH-ISAC)의 최고 보안 책임자이자 전략 담당 부사장인 팜 린데모엔(Pam Lindemoen)은 에이전틱 커머스가 사기 수법을 어떻게 근본적으로 변화시키고 있는지 설명합니다. 그녀는 쇼핑 봇이 악의적인 목적으로 어떻게 악용될 수 있는지, 로열티 포인트가 왜 새로운 암시장 화폐가 되었는지, 합성 신원 사기가 왜 증가했는지, 그리고 기업이 정보 수집에서 조치에 이르는 속도를 강조하는 능동적인 보안 루프 모델로 전환해야 하는 이유를 분석합니다.
- Akamai의 보안 기술 그룹 총괄 부사장이자 총괄 매니저인 마니 순다람(Mani Sundaram)은 오늘날의 자율 에이전트 경제에서 CISO가 어떻게 '에이전틱 준비성'을 달성할 수 있는지 살펴봅니다. 마니는 커머스 업계가 직면한 특유의 압박을 인정한 후, 주요 보안 우선순위를 제시하고, 경계 보안에만 의존하는 경우의 위험성을 강조하며, 통합된 상황 인식의 필요성을 역설했습니다.
커머스 분야에 대한 공격이 증가 및 진화하고 있습니다.
SOTI 보고서는 최신 커머스 업계 트렌드 분석을 바탕으로 작성되었으며, 다음과 같은 중요한 내용을 담고 있습니다.
- 자동화된 봇 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 핵티비스트들이 멀티 기법 공격을 감행하고 있습니다.
- 챗봇, 에이전트, 토큰이 새로운 보안 취약점을 야기합니다.
- 웹 공격이 줄어들 기미를 보이지 않고 있습니다.
- 커머스 분야가 레이어 7 DDoS 공격의 선두에 서 있습니다.
자동화된 봇 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.
커머스 분야는 여전히 AI 봇 활동의 가장 주요한 표적이 되고 있습니다. 2025년에는 전년 대비 19%의 증가세를 보였으며, 이 중 리테일 업계가 가장 큰 비중을 차지했습니다. Akamai 연구원들은 이러한 트렌드가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
봇과 웹 크롤러는 고객을 이커머스 사이트와 연결해 주는 유용한 툴이지만, AI 봇이 고객 상호작용을 모방할 수 있다는 점은 악용될 소지가 있습니다.
관련 데이터도 브라우저를 사칭하는 사례가 급증하고 있음을 보여줍니다. 자동화된 봇은 스크레이핑 과정에서 탐지를 피하기 위해 정상적인 웹 브라우저를 모방하며, 이를 통해 사기 또는 DDoS 공격을 수행할 수 있습니다.
특정 유형의 AI 봇을 식별하는 기능은 웹사이트 성능에 미치는 영향과 악의적 의도를 파악하는 데 매우 중요합니다.
핵티비스트들이 멀티 기법 공격을 감행하고 있습니다
챗봇, 에이전트, 토큰이 새로운 보안 취약점을 야기합니다
커머스 기업이 서비스 효율성을 높이고 워크플로를 자동화하기 위해 지능형 인터페이스를 도입하면서 공격자들은 이를 악용해 세 가지 방식으로 공격을 가하고 있습니다.
- 소비자용 AI 챗봇 악용. 공격자들은 자동화된 로직 취약점을 악용해 “수도꼭지 누수” 공격을 감행하며, 인풋 매개변수를 체계적으로 조작해 챗봇이 비즈니스 룰을 무시하도록 속입니다.
- 대화형 AI 에이전트 조작. 이러한 백엔드 모델은 강력한 운영 권한과 심층적인 통합 기능을 갖추고 있어, 악의적인 활동을 지원하는 프롬프트 인젝션 기법이나 탈옥의 주요 표적이 됩니다.
- AI 토큰 프리로딩 사용. 공격자들은 자동화된 스크립트와 봇 네트워크를 악용해 리테일 기업의 공개 AI 엔드포인트를 통해 자신의 처리 워크로드나 모델 학습 쿼리를 전송하며, 이로 인해 인프라 비용이 급증하고 시스템 성능이 저하됩니다.
웹 공격이 줄어들 기미를 보이지 않고 있습니다
커머스 기업은 애플리케이션과 API 모두에서 끊임없는 공격에 시달렸으며, 2024년부터 2025년까지 2,000억 건 이상의 공격이 기록되어 해당 기간 가장 많은 공격을 받은 업계로 나타났습니다.
2024년 4분기부터 2025년 4분기까지 API 공격은 전년 대비 9% 증가했으며, 이는 공격자들이 API를 주요 초기 엔트리포인트로 선호하고 있음을 보여줍니다.
커머스 업계는 웹 애플리케이션, API, 써드파티 시스템에 크게 의존하는 복잡한 인프라를 가지고 있어 이를 방어하기 어려운 공격 표면이 형성됩니다. 이 보고서에서는 Jupiter X Core WordPress 플러그인과 WooCommerce WordPress 플러그인 등의 특정 취약점을 심층적으로 분석합니다.
커머스 분야가 레이어 7 DDoS 공격의 선두에 서 있습니다
Akamai의 리서치에 따르면 커머스 분야는 레이어 7 DDoS 공격의 가장 주요한 표적이 되는 업계입니다. 2025년에 해당 분야는 약 3조 건의 DDoS 공격을 경험했으며, 이 중 31%가 API를 표적으로 삼았습니다. 이러한 DDoS 공격의 84%는 리테일 업계에 집중되었습니다.
리테일 기업은 막대한 이커머스 규모와 피크 쇼핑 시즌에 급증하는 재정적 리스크로 인해 DDoS 공격 리스크에 더 많이 노출되어 있습니다. 서비스 장애는 주로 HTTP 봇넷을 이용해 API에 과부하를 일으키는 DDoS 공격으로 인해 발생합니다. 이러한 공격은 애플리케이션 서버를 마비시키고 정상적인 트래픽을 차단합니다.
이 SOTI 보안 보고서는 지역별 트렌드도 분석했는데, 아시아 태평양 지역에서 레이어 7 DDoS 공격이 2024년에서 2025년 사이에 39%로 가장 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
커머스 분야의 CISO가 공격을 방어하는 방법
사이버 범죄자들은 공급망 공격과 같은 정교한 공격을 수행하기 위해 에이전틱 AI를 악용하고 있습니다. 다른 수법으로는 가짜 온라인 리테일 사이트와 위조된 로그인 페이지를 만들어 고객 인증정보를 탈취하는 방법이 있습니다.
이러한 전술에 대응하기 위해, CISO와 보안 운영팀은 다각적인 보안 접근 방식을 취해야 합니다.
- 매출 흐름을 매핑해 주요 시스템과 API, 섀도 API 파악
- 포괄적인 봇 전략을 수립해 자동화 분류 및 관리
- 마이크로세그멘테이션 검증, 리스크 기반 멀티팩터 인증 활성화, DDoS 모의 훈련 실시를 통해 피해 범위 제한
- 명확한 프로토콜을 통해 운영 규율 강화
- 경영진 간 합의를 도출해 “감당 가능한 사기 수준” 목표치 및 보안 지표 정의
중점을 두어야 할 부분은 안정성이며, 이는 혼란을 흡수하고 신뢰할 수 있는 자동화를 관리하며 사기를 차단하고 지속적인 압박 속에서도 고객 신뢰를 유지할 수 있는 커머스 환경을 구축하는 것을 의미합니다.
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