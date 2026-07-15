재빠른 대규모 탈취: 커머스 분야에 대한 위협을 재정의하고 있는 에이전틱 AI

킴벌리 고메즈는 Akamai의 보안 리서치 담당 디렉터로, 기업이 사이버 범죄자보다 한 발 앞서 나갈 수 있도록 포괄적인 분석 및 보고서를 제공하기 위해 리서치팀을 이끌고 있습니다. 사이버 보안 분야에서 10년이 넘는 경력을 쌓았으며 인쇄, 방송, 온라인 저널리즘을 아우르는 배경을 갖춘 킴벌리는 보안 스토리텔링에 대한 열정을 품고 있습니다. 이러한 스토리텔링은 나이가 많은 사람도 위협 환경에서 어떤 일이 일어나고 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최신 사이버 위협을 추적하지 않을 때, 킴벌리는 책에 파묻혀 있거나 다음 모험을 계획하거나 올랜도의 테마 파크에서 아들과 함께 즐거운 시간을 보냅니다.