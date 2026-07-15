Explotación automatizada a escala: cómo la IA agéntica moldea la seguridad del comercio

Kimberly Gomez es directora de investigación de seguridad en Akamai, donde dirige equipos de investigación para ofrecer análisis e informes completos que ayudan a las organizaciones a ir un paso por delante de los ciberdelincuentes. Con más de una década en ciberseguridad y una amplia experiencia en impresión, medios y periodismo online, a Kimberly le apasiona contar historias sobre seguridad, de una forma que puede ayudar incluso a sus abuelos a comprender lo que está sucediendo en el panorama de amenazas.

Cuando no está siguiendo las últimas ciberamenazas, puede encontrarla con la nariz metida en un libro, planificando su próxima aventura o persiguiendo a su hijo por los parques temáticos de Orlando.