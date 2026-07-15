Explotación automatizada a escala: cómo la IA agéntica moldea la seguridad del comercio

Conclusiones clave
- Aunque las herramientas de compra y los agentes autónomos basados en IA mejoran la experiencia del cliente, también están fomentando el aumento de los ataques automatizados y altamente sofisticados contra las organizaciones de comercio electrónico.
- Impulsado principalmente por el sector minorista, el tráfico de bots de IA aumentó un 19 % interanual en 2025.
- Los agentes de amenazas están explotando activamente las funciones inteligentes de los escaparates digitales mediante la manipulación de la lógica de los chatbots, la inyección de prompts en agentes de IA de back-end y el consumo abusivo de tokens de IA para agotar los recursos de infraestructura.
- El sector del comercio electrónico sufrió más de 200 000 millones de ataques contra aplicaciones y API entre 2024 y 2025, además de casi 3 billones de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de capa 7, y el sector minorista concentró la mayor parte de esta actividad.
- Para proteger el escaparate agéntico, los directores de seguridad de la información (CISO) deben ir más allá del perímetro de seguridad e implantar una estrategia multidimensional que incluya una gestión sólida de bots, el mapeo continuo de API, una microsegmentación estricta y una autenticación basada en riesgos.
La IA agéntica está transformando el comercio electrónico y las amenazas a las que se enfrenta el sector. A medida que las interacciones entre las marcas y los consumidores se automatizan cada vez más, distinguir el tráfico legítimo de los clientes de las actividades maliciosas resulta más complejo y es más importante que nunca.
En los tres años transcurridos desde que nuestro Informe sobre el estado de Internet (SOTI) en materia de seguridad analizó por última vez el sector del comercio electrónico, el auge de las herramientas de compra basadas en IA, los agentes autónomos y el comercio agéntico ha transformado radicalmente el entorno: por un lado, ha mejorado la experiencia del cliente y, por otro, ha provocado un enorme aumento de las actividades maliciosas, desde ataques DDoS en la capa de aplicación y bots de IA hasta nuevas y sofisticadas técnicas de phishing.
Nuevos datos sobre las amenazas para el comercio electrónico
Analizamos esta tendencia clave en el nuevo informe de seguridad SOTI, Protección de las tiendas online: ataques en el sector del comercio.
El informe analiza cómo esta transformación ha modificado el panorama de amenazas y qué medidas pueden adoptar las organizaciones de comercio electrónico para proteger sus escaparates digitales.
Consejos de expertos
El informe comienza con artículos de dos expertos que analizan la seguridad del sector del comercio electrónico:
- Pam Lindemoen, directora de Seguridad y vicepresidenta de Estrategia del Retail and Hospitality Information Sharing and Analysis Center (RH-ISAC), explica cómo el comercio agéntico está transformando radicalmente las tácticas de fraude. Analiza cómo los bots de compra pueden utilizarse con fines maliciosos, por qué los puntos de fidelización se han convertido en una nueva moneda en la sombra, por qué ha aumentado el fraude mediante identidades sintéticas y por qué las organizaciones deben adoptar un modelo de seguridad activo y de ciclo continuo que priorice la rapidez con la que la inteligencia se convierte en acciones.
- Mani Sundaram, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo de tecnología de seguridad de Akamai, analiza cómo pueden los responsables de seguridad de la información (CISO) alcanzar la "preparación agéntica" en la actual economía de agentes autónomos. Tras reconocer las presiones específicas a las que se enfrenta el sector del comercio electrónico, Mani expone las principales prioridades de seguridad, la importancia de no depender únicamente de un perímetro de seguridad y la necesidad de contar con un conocimiento situacional integrado.
Los ataques contra el comercio electrónico aumentan y evolucionan
El informe SOTI se basa en los análisis más recientes de las tendencias del sector del comercio electrónico e incluye conclusiones clave como las siguientes:
- El tráfico automatizado de bots sigue aumentando.
- Los hacktivistas están llevando a cabo ataques multivectoriales.
- Los chatbots, los agentes y los tokens generan nuevas vulnerabilidades.
- Los ataques web no muestran signos de remitir.
- El comercio electrónico encabeza los ataques DDoS de capa 7.
El tráfico automatizado de bots sigue aumentando
El comercio electrónico sigue siendo el sector más atacado por la actividad de bots de IA. En 2025, observamos un aumento interanual del 19 %, impulsado principalmente por el sector del retail, y los investigadores de Akamai prevén que esta tendencia continúe.
Aunque los bots y los rastreadores web pueden resultar útiles al conectar a los clientes con sitios de comercio electrónico, la capacidad de los bots de IA para imitar las interacciones de los clientes abre la puerta a posibles abusos.
Los datos también muestran un fuerte aumento de los bots que suplantan navegadores. Estos bots automatizados imitan navegadores web legítimos para evitar su detección durante las actividades de scraping, lo que les permite llevar a cabo fraudes o ataques DDoS.
La capacidad de identificar tipos concretos de bots de IA es fundamental para determinar su impacto en el rendimiento de los sitios web y evaluar si pueden tener fines maliciosos.
Los hacktivistas están llevando a cabo ataques multivectoriales
Los hacktivistas sofisticados están utilizando bots para lanzar ataques multivectoriales contra el comercio electrónico. En uno de estos casos, un destacado grupo hacktivista alineado con Irán conocido como 313 Team ha estado combinando botnets de Internet de las cosas (IoT) derivadas de Mirai y asistidas por IA, suplantación de navegadores y complejos ataques DDoS para atacar API de comercio electrónico.
Esto refuerza la necesidad de aplicar técnicas de mitigación avanzadas, como el control de velocidad en el Edge y la comprobación de la reputación de las IP, el almacenamiento en caché en el Edge (cuando sea posible) y una solución de gestión de bots sólida.
Los chatbots, los agentes y los tokens generan nuevas vulnerabilidades
A medida que las organizaciones de comercio electrónico implementan interfaces inteligentes para agilizar el servicio y automatizar los flujos de trabajo, los atacantes están explotando estos sistemas de forma agresiva de tres maneras:
- Explotación de chatbots de IA orientados al consumidor. Los atacantes utilizan exploits automatizados de la lógica para llevar a cabo ataques de "goteo", manipulando de forma metódica los parámetros de entrada con el fin de engañar a los chatbots para que eludan las reglas empresariales.
- Manipulación de agentes de IA conversacional. Estos modelos de back-end cuentan con una amplia capacidad operativa y un elevado grado de integración, lo que los convierte en objetivos prioritarios para técnicas de inyección de prompts y procesos de jailbreak que permiten llevar a cabo actividades maliciosas.
- Uso abusivo de tokens de IA. Mediante scripts automatizados y redes de bots, los agentes de amenazas canalizan sus propias cargas de procesamiento o consultas de entrenamiento de modelos a través de terminales de IA públicos de un retailer, lo que dispara los costes de infraestructura y degrada el rendimiento.
Los ataques web no muestran signos de remitir
Las organizaciones de comercio electrónico sufrieron ataques incesantes tanto contra aplicaciones como contra API, con más de 200 000 millones de ataques registrados entre 2024 y 2025, lo que convirtió a este sector en el más atacado durante ese periodo.
Los ataques contra API aumentaron un 9 % interanual entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, lo que pone de relieve el cambio de los atacantes hacia las API como puntos de entrada iniciales preferentes.
La infraestructura intrínsecamente compleja del sector del comercio electrónico, que depende en gran medida de aplicaciones web, API y sistemas de terceros, crea una superficie de ataque difícil de proteger. El informe analiza en detalle vulnerabilidades concretas, incluidas las de los complementos de WordPress Jupiter X Core y WooCommerce.
El comercio electrónico encabeza los ataques DDoS de capa 7
Nuestra investigación revela que el comercio electrónico es el sector más atacado por la actividad DDoS de capa 7. El sector sufrió casi 3 billones de ataques DDoS en 2025, de los cuales el 31 % tuvo como objetivo API; el 84 % de esta actividad DDoS se dirigió al sector del retail.
Los minoristas se enfrentan a un mayor riesgo de ataques DDoS debido a la enorme escala de sus operaciones de comercio electrónico y al incremento de los intereses económicos durante los periodos de mayor volumen de compras. Las interrupciones suelen deberse a ataques DDoS que inundan las API mediante botnets HTTP para saturar los servidores de aplicaciones y bloquear el tráfico legítimo.
Este informe de seguridad SOTI también analiza las tendencias regionales y concluye que Asia-Pacífico fue la región que registró el mayor aumento de ataques DDoS de capa 7: un 39 % entre 2024 y 2025.
Cómo pueden los CISO del sector del comercio electrónico defenderse de los ataques
Los ciberdelincuentes están utilizando la IA agéntica para llevar a cabo ataques sofisticados, como el envenenamiento de la cadena de suministro. Otras tácticas incluyen sitios de comercio de retail falsos y portales de inicio de sesión suplantados para robar las credenciales de los clientes.
Para defenderse de estas tácticas, los CISO y los equipos de operaciones de seguridad (SecOps) deben adoptar un enfoque multidimensional de la seguridad.
- Definir la cadena de ingresos para identificar los sistemas y las API críticos, así como las API en la sombra.
- Clasificar y gestionar la automatización mediante el establecimiento de una estrategia integral para bots.
- Limitar el alcance de los incidentes mediante la validación de la microsegmentación, la habilitación de la autenticación multifactor basada en riesgos y la realización de simulacros de ataques DDoS.
- Reforzar la disciplina operativa mediante protocolos claros.
- Lograr la alineación del equipo directivo mediante la definición de objetivos de "fraude tolerable" y métricas de seguridad.
El objetivo debe ser la resiliencia y la creación de entornos de comercio electrónico capaces de absorber las interrupciones, gestionar la automatización de confianza, contener el fraude y mantener la confianza de los clientes ante una presión sostenida.
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Descargue el nuevo informe SOTI en materia de seguridad: Protección de las tiendas online: ataques en el sector del comercio".
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