Exploração automatizada grande escala: como a IA agêntica remodela a segurança no comércio

Kimberly Gomez é diretora de pesquisa de segurança da Akamai, onde lidera equipes de pesquisa para entrega de análises e relatórios abrangentes que ajudam as organizações a se manterem um passo à frente dos cibercriminosos. Com mais de uma década em cibersegurança e um histórico que abrange mídia impressa, transmissão e jornalismo on-line, Kimberly é apaixonada por contar histórias sobre segurança, do tipo que pode ajudar até mesmo seus avós a entender o que está acontecendo no cenário de ameaças.

Quando não está rastreando as ciberameaças mais recentes, ela geralmente está mergulhada em um livro, planejando sua próxima aventura ou perseguindo seu filho pelos parques temáticos de Orlando.