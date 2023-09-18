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Akamai Technical Academy

인증을 통해 경력 쌓기

비디오 보기(2:27)

STEM 배경 없이 기술 인증 받기

오늘날에는 기술 분야의 취업 요구사항을 충족할 수 있는 STEM 기술을 보유한 인력이 부족합니다. 2016년, Akamai는 초급 직무에 필요한 기초 기술을 교육함으로써 비전통적 STEM 인재를 기술 분야로 진출시키겠다는 사명을 가지고 Akamai Technical Academy(ATA)를 시작했습니다.

3단계로 간단하게 인증 시작

1단계

직무 관심사에 가장 적합한 인증 프로그램을 선택합니다.

2단계

등록을 통해 프로그램 관련 소식을 받고 장학금 신청 의향을 표시합니다.

지금 등록하기

3단계

Coursera에서 자습형 교육 과정을 시작합니다.

Akamai에서 전문 교육 받기

수요가 많은 기술 습득

네트워크 프로그래밍 기술을 마스터하고 기술 요구사항을 사용자 경험과 연계하는 방법을 배웁니다.

기업이 원하는 인재 되기

ATA 인증으로 Akamai와 IT 업계에서 자신을 다른 초급 인재와 차별화할 수 있습니다.

자율적으로 학습하기

본 과정은 온라인 자습형으로 진행되므로 6개월 동안 학습을 병행할 수 있습니다.

교육 과정

ATA는 Coursera와 협력해 2종의 글로벌 온라인 전문가 인증 프로그램인 네트워크 엔지니어링 전문가 인증과 고객 컨설팅 및 지원 전문가 인증을 제공합니다. 최근 졸업했거나 새로운 진로를 모색하고 있다면 ATA로 새 출발할 수 있습니다.

네트워크 엔지니어링 인증

  • 인터넷 기술 기초 

  • 네트워킹

  • 운영 체제

  • 문제 해결 기법 

  • 5개월간 5개 과정

  • 장학금 제공

  • 폭넓게 활용 가능한 기술

  • Akamai 전문가의 교육

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고객 컨설팅 및 지원 인증

  • 데이터베이스 구조 및 고급 쿼리

  • 보안 기초

  • Linux 시스템 관리

  • 고객 응대 기술

  • 5개월간 6개 과정

  • 장학금 제공

  • 폭넓게 활용 가능한 기술

  • Akamai 전문가의 교육

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Akamai에서의 네트워크 엔지니어링 업무

고객 컨설팅 및 지원 역할에 대해 알아보기

교육생 후기

Joanna Paterek headshot

조안나 파테렉(Joanna Paterek)과의 인터뷰

조안나가 경력을 개발하고 자신의 역량과 성향에 더 잘 맞는 새로운 직무를 찾는 데 ATA가 어떻게 도움이 되었는지 알아보세요.

비디오 보기(3:05)
Josephine Das headshot

조세핀 다스(Josephine Das)와의 인터뷰

조세핀이 경력 단절 후에도 ATA 과정을 통해 기술을 새롭게 단련하고 재취업한 방법에 대해 자세히 알아보세요.

비디오 보기(3:05)
Oconnel González Chaves headshot

오코넬 곤잘레스 차베스(Oconnel González Chaves)와의 인터뷰

코스타리카의 오코넬 곤잘레스 차베스가 ATA에서 공부하면서 이중 인증 프로그램을 수료한 방법을 알아보세요.

비디오 보기(2:39)

FAQ

FAQ

Coursera는 다양한 주제에 대한 온라인 과정, 인증, 학위를 제공하는 대학 및 기타 기관과 협업하는 온라인 공개 강좌(MOOC) 공급업체입니다.
 

예, Akamai는 Coursera와 파트너십을 맺고 있습니다. 해당 플랫폼에서 Akamai의 온라인 ATA 인증 프로그램을 진행하고 있습니다.
 

영어에 능숙해야 하며 기술에 대한 관심과 열의가 있어야 합니다.
 

Akamai와 기타 기술 기업의 초급 직무에 지원할 수 있습니다.

Coursera의 월 이용료는 지역에 따라 US$39~US$59입니다.

Akamai에서 교육 자료를 마련했습니다.

Akamai의 인재 영입팀은 채용 기회를 검토하고 가능한 경우 ATA 졸업생에게 맞게 이를 조정합니다. 인증 프로그램을 수료한다고 해서 취업이 보장되지는 않습니다.

아니요. ATA 인증 과정을 수료해도 대학 학점은 받을 수 없습니다.

  • NOCC(네트워크 운영 지휘 센터)에서 일하는 네트워크 엔지니어는 Akamai 사용자가 개설한 티켓에 대응해 Akamai 장비 및 소프트웨어 문제를 해결해야 합니다. 이 경우 다른 Akamai 직원과의 상호 작용이 필요할 수는 있지만, 이러한 문제 중 다수는 내부 소통만으로 해결할 수 있습니다. 기술 관련 업무를 좋아하고 기술적 문제를 해결하는 데는 관심이 있지만 고객을 상대하는 역할에는 관심이 없는 경우, 이 프로그램이 적합할 수 있습니다.
  • 고객 컨설팅 및 지원 프로그램은 기술 문제를 해결하고 사람들과 협력하기를 좋아하는 이들에게 가장 적합합니다. 전문 서비스 및 지원을 담당하는 Akamai 직원은 고객과 협력해 Akamai 기술을 구현하고, Akamai 고객이 개설한 티켓에 대응함으로써 Akamai 제품 관련 문제를 해결해야 합니다. 비슷한 기술 세트가 이 직무에 필요하지만, 고객과의 상호 작용도 훨씬 더 많이 필요합니다. Akamai 제품과 고객의 고유한 환경 간의 상호 작용으로 인해 발생하는 문제를 해결하려면 고객과 효과적으로 협력해 충분한 정보를 얻어야 합니다. 기술 문제에 대해 고객과 기꺼이 협력하며 새로운 환경과 알려지지 않은 환경에서 문제를 해결하는 일에 도전하기를 좋아한다면 이 직무가 어울릴 수 있습니다.

예. Akamai는 사례별로 교육생을 후원합니다. 등록 시 장학금 신청 의향을 표시해 주세요. 장학금 등록 후에는 신청 과정의 일환으로 시험에 응시해야 합니다. 장학금 수령자는 6개월 동안 Coursera 플랫폼에 접속할 수 있습니다.

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