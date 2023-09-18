Coursera는 다양한 주제에 대한 온라인 과정, 인증, 학위를 제공하는 대학 및 기타 기관과 협업하는 온라인 공개 강좌(MOOC) 공급업체입니다.
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교육 과정
ATA는 Coursera와 협력해 2종의 글로벌 온라인 전문가 인증 프로그램인 네트워크 엔지니어링 전문가 인증과 고객 컨설팅 및 지원 전문가 인증을 제공합니다. 최근 졸업했거나 새로운 진로를 모색하고 있다면 ATA로 새 출발할 수 있습니다.
Akamai에서의 네트워크 엔지니어링 업무
고객 컨설팅 및 지원 역할에 대해 알아보기
교육생 후기
FAQ
FAQ
Coursera는 다양한 주제에 대한 온라인 과정, 인증, 학위를 제공하는 대학 및 기타 기관과 협업하는 온라인 공개 강좌(MOOC) 공급업체입니다.
예, Akamai는 Coursera와 파트너십을 맺고 있습니다. 해당 플랫폼에서 Akamai의 온라인 ATA 인증 프로그램을 진행하고 있습니다.
영어에 능숙해야 하며 기술에 대한 관심과 열의가 있어야 합니다.
Akamai와 기타 기술 기업의 초급 직무에 지원할 수 있습니다.
Coursera의 월 이용료는 지역에 따라 US$39~US$59입니다.
Akamai에서 교육 자료를 마련했습니다.
Akamai의 인재 영입팀은 채용 기회를 검토하고 가능한 경우 ATA 졸업생에게 맞게 이를 조정합니다. 인증 프로그램을 수료한다고 해서 취업이 보장되지는 않습니다.
아니요. ATA 인증 과정을 수료해도 대학 학점은 받을 수 없습니다.
- NOCC(네트워크 운영 지휘 센터)에서 일하는 네트워크 엔지니어는 Akamai 사용자가 개설한 티켓에 대응해 Akamai 장비 및 소프트웨어 문제를 해결해야 합니다. 이 경우 다른 Akamai 직원과의 상호 작용이 필요할 수는 있지만, 이러한 문제 중 다수는 내부 소통만으로 해결할 수 있습니다. 기술 관련 업무를 좋아하고 기술적 문제를 해결하는 데는 관심이 있지만 고객을 상대하는 역할에는 관심이 없는 경우, 이 프로그램이 적합할 수 있습니다.
- 고객 컨설팅 및 지원 프로그램은 기술 문제를 해결하고 사람들과 협력하기를 좋아하는 이들에게 가장 적합합니다. 전문 서비스 및 지원을 담당하는 Akamai 직원은 고객과 협력해 Akamai 기술을 구현하고, Akamai 고객이 개설한 티켓에 대응함으로써 Akamai 제품 관련 문제를 해결해야 합니다. 비슷한 기술 세트가 이 직무에 필요하지만, 고객과의 상호 작용도 훨씬 더 많이 필요합니다. Akamai 제품과 고객의 고유한 환경 간의 상호 작용으로 인해 발생하는 문제를 해결하려면 고객과 효과적으로 협력해 충분한 정보를 얻어야 합니다. 기술 문제에 대해 고객과 기꺼이 협력하며 새로운 환경과 알려지지 않은 환경에서 문제를 해결하는 일에 도전하기를 좋아한다면 이 직무가 어울릴 수 있습니다.
예. Akamai는 사례별로 교육생을 후원합니다. 등록 시 장학금 신청 의향을 표시해 주세요. 장학금 등록 후에는 신청 과정의 일환으로 시험에 응시해야 합니다. 장학금 수령자는 6개월 동안 Coursera 플랫폼에 접속할 수 있습니다.