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Akamai Technical Academy

Acquérez des compétences en ingénierie réseau et lancez votre carrière dans la technologie avec Akamai !

Rejoignez la nouvelle génération d'apprenants techniques grâce à l'Akamai Technical Academy.

Acquérez des compétences en ingénierie réseau en participant à une formation en ligne et asynchrone proposée par l'Akamai Technical Academy.

Sur le marché du travail actuel, le marché du travail manque cruellement de talents dotés de compétences STIM pour satisfaire la demande de recrutement dans les métiers de la technologie. En 2016, nous avons lancé l'Akamai Technical Academy (ATA) avec pour mission d'offrir aux talents non issus des filières STIM une voie d'accès au secteur technologique en leur dispensant la formation aux compétences fondamentales nécessaires pour occuper des premiers postes.

Commencez votre apprentissage dès aujourd'hui grâce aux options ci-dessous

Postulez pour la formation de 16 semaines

Envoyez votre candidature pour participer à la formation de l'Akamai Technical Academy. 

*Ouvert aux candidats au Costa Rica, en Pologne et en Inde.

Accéder à la candidature

Consulter le certificat Coursera

Si vous vous trouvez dans un pays autre que le Costa Rica, l'Inde et la Pologne, ou souhaitez bénéficier de davantage de flexibilité dans votre parcours d'apprentissage, optez pour notre certificat abrégé en ingénierie réseau sur Coursera.

Découvrir le certificat Coursera

Découvrir les équipes Akamai

Faites défiler la page pour consulter les témoignages et en savoir plus sur les différentes équipes Akamai !

Découvrir les témoignages

Bénéficiez d'une formation professionnelle dispensée par Akamai

Acquérez des compétences très recherchées

Vous maîtriserez les compétences en programmation réseau et apprendrez à concilier les exigences techniques et l'expérience utilisateur.

Apprenez à votre rythme

Notre formation se fait en ligne, de manière asynchrone, ce qui vous permet de concilier votre vie quotidienne avec le développement de vos compétences.

Faites un pas de plus dans votre carrière

Une fois la formation terminée, l'embauche des participants pour un programme d'apprentissage ou sur un poste vacant chez Akamai peut être envisagée.

Offres de programmes

L'Akamai Technical Academy propose un programme d'apprentissage dédié à l'ingénierie réseau, ainsi que des ateliers techniques animés par des experts d'Akamai, des groupes d'étude et un certificat de réussite à l'issue de la formation. Voici quelques exemples de cours en ingénierie réseau :

Cours d'ingénierie réseau

  • Principes de base du système d'exploitation : Linux OS
  • Mise en réseau : TCP/IP, HTTP/HTTPS
  • Applications Web : HTML/CSS, API
  • Bases de données : SQL
  • Codage avec l'IA et Python
  • Sécurité informatique

 

Travailler dans l'ingénierie réseau chez Akamai

Découvrez nos postes en conseil et assistance client

Découvrez ce que disent les participants

Joanna Paterek headshot

Entretien avec Joanna Paterek

Découvrez comment l'ATA a aidé Joanna à développer sa carrière et à trouver un nouvel emploi mieux adapté à ses compétences et à sa personnalité.

Regarder la vidéo (03:05)
Josephine Das headshot

Entretien avec Josephine Das

Découvrez comment Josephine a suivi les cours de l'ATA pour acquérir de nouvelles compétences et réintégrer le marché du travail après une interruption de carrière.

Regarder la vidéo (03:05)
Oconnel González Chaves headshot

Entretien avec Oconnel González Chaves

Découvrez comment Oconnel González Chaves, basé au Costa Rica, a suivi le programme de double certification pendant sa formation à l'ATA.

Regarder la vidéo (02:39)

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

L'Akamai Technical Academy propose une formation en ligne d'une durée de 16 semaines, nécessitant environ 10 heures d'apprentissage asynchrone par semaine. Dans le cadre de ce programme, les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants et auront accès à des formations techniques en direct animées par des experts d'Akamai. À la fin du programme, les participants seront éligibles pour des stages et des offres d'emploi chez Akamai. Ce programme est actuellement réservé uniquement aux résidents du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.

Le certificat en ingénierie réseau Coursera convient mieux aux apprenants qui ont besoin de flexibilité pour suivre les cours et qui résident en dehors du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.

Les candidats au programme de 16 semaines doivent envoyer leur CV et passer un bref test d'aptitude.

Veuillez consulter le lien de candidature pour vérifier si le programme accepte actuellement les candidatures et connaître la date d'ouverture de la prochaine période de dépôt. Si le programme n'est pas accessible, nous vous recommandons de commencer votre apprentissage en utilisant les ressources pédagogiques disponibles sur Coursera

Vous devez maîtriser l'anglais et avoir un intérêt général et une passion pour la technologie. Aucune expérience technique préalable n'est requise. Ce programme s'adresse aux personnes qui débutent dans le domaine technologique ou qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle.

Les participants à l'Akamai Technical Academy doivent s'attendre à consacrer environ 10 heures par semaine à l'apprentissage asynchrone et auront la possibilité de suivre des sessions de formation en direct optionnelles. La durée totale du cours est estimée à 16 semaines. Ce cours n'est ni rémunéré, ni reconnu comme crédit universitaire.

En plus d'acquérir de nouvelles compétences et de développer un nouveau réseau grâce au programme, les diplômés pourront postuler à des stages et à d'autres offres d'emploi chez Akamai.

Les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants, auront l'opportunité de participer à des groupes d'étude, d'assister à des sessions de formation en direct animées par les dirigeants d'Akamai et de postuler à des offres d'emploi en même temps que leurs pairs.

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