L'Akamai Technical Academy propose une formation en ligne d'une durée de 16 semaines, nécessitant environ 10 heures d'apprentissage asynchrone par semaine. Dans le cadre de ce programme, les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants et auront accès à des formations techniques en direct animées par des experts d'Akamai. À la fin du programme, les participants seront éligibles pour des stages et des offres d'emploi chez Akamai. Ce programme est actuellement réservé uniquement aux résidents du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.
Le certificat en ingénierie réseau Coursera convient mieux aux apprenants qui ont besoin de flexibilité pour suivre les cours et qui résident en dehors du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.
Acquérez des compétences en ingénierie réseau en participant à une formation en ligne et asynchrone proposée par l'Akamai Technical Academy.
Sur le marché du travail actuel, le marché du travail manque cruellement de talents dotés de compétences STIM pour satisfaire la demande de recrutement dans les métiers de la technologie. En 2016, nous avons lancé l'Akamai Technical Academy (ATA) avec pour mission d'offrir aux talents non issus des filières STIM une voie d'accès au secteur technologique en leur dispensant la formation aux compétences fondamentales nécessaires pour occuper des premiers postes.
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Offres de programmes
L'Akamai Technical Academy propose un programme d'apprentissage dédié à l'ingénierie réseau, ainsi que des ateliers techniques animés par des experts d'Akamai, des groupes d'étude et un certificat de réussite à l'issue de la formation. Voici quelques exemples de cours en ingénierie réseau :
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Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
L'Akamai Technical Academy propose une formation en ligne d'une durée de 16 semaines, nécessitant environ 10 heures d'apprentissage asynchrone par semaine. Dans le cadre de ce programme, les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants et auront accès à des formations techniques en direct animées par des experts d'Akamai. À la fin du programme, les participants seront éligibles pour des stages et des offres d'emploi chez Akamai. Ce programme est actuellement réservé uniquement aux résidents du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.
Les candidats au programme de 16 semaines doivent envoyer leur CV et passer un bref test d'aptitude.
Veuillez consulter le lien de candidature pour vérifier si le programme accepte actuellement les candidatures et connaître la date d'ouverture de la prochaine période de dépôt. Si le programme n'est pas accessible, nous vous recommandons de commencer votre apprentissage en utilisant les ressources pédagogiques disponibles sur Coursera.
Vous devez maîtriser l'anglais et avoir un intérêt général et une passion pour la technologie. Aucune expérience technique préalable n'est requise. Ce programme s'adresse aux personnes qui débutent dans le domaine technologique ou qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle.
Les participants à l'Akamai Technical Academy doivent s'attendre à consacrer environ 10 heures par semaine à l'apprentissage asynchrone et auront la possibilité de suivre des sessions de formation en direct optionnelles. La durée totale du cours est estimée à 16 semaines. Ce cours n'est ni rémunéré, ni reconnu comme crédit universitaire.
En plus d'acquérir de nouvelles compétences et de développer un nouveau réseau grâce au programme, les diplômés pourront postuler à des stages et à d'autres offres d'emploi chez Akamai.
Les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants, auront l'opportunité de participer à des groupes d'étude, d'assister à des sessions de formation en direct animées par les dirigeants d'Akamai et de postuler à des offres d'emploi en même temps que leurs pairs.