L'Akamai Technical Academy propose une formation en ligne d'une durée de 16 semaines, nécessitant environ 10 heures d'apprentissage asynchrone par semaine. Dans le cadre de ce programme, les participants rejoindront un groupe de 100 apprenants et auront accès à des formations techniques en direct animées par des experts d'Akamai. À la fin du programme, les participants seront éligibles pour des stages et des offres d'emploi chez Akamai. Ce programme est actuellement réservé uniquement aux résidents du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.



Le certificat en ingénierie réseau Coursera convient mieux aux apprenants qui ont besoin de flexibilité pour suivre les cours et qui résident en dehors du Costa Rica, de la Pologne et de l'Inde.