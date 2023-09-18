L'Akamai Technical Academy è un corso di formazione online di 16 settimane che prevede una media di dieci ore di apprendimento asincrono alla settimana. Il gruppo dei partecipanti al programma è costituito da 100 corsisti, che potranno accedere alla formazione tecnica fornita dal vivo dai responsabili di Akamai. Al termine del programma, i partecipanti verranno valutati per i programmi di apprendistato e le opportunità di lavoro di Akamai. Questo programma è aperto solo ai candidati che attualmente risiedono in Costa Rica, Polonia e India.



Il certificato Coursera Network Engineering è più appropriato per i partecipanti che richiedono maggiore flessibilità per completare il corso e non risiedono in Costa Rica, Polonia e India.