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Akamai Technical Academy

Apprendi le competenze che ti servono nella progettazione delle reti e inizia la tua carriera tecnologica con Akamai!

Unisciti alla prossima generazione di studenti tecnici con l'Akamai Technical Academy.

Apprendi le competenze che ti servono nella progettazione delle reti in modalità online asincrona con l'Akamai Technical Academy

Nella forza lavoro di oggi, non ci sono abbastanza persone con competenze nell'area STEM per soddisfare le esigenze di assunzione del settore tecnologico. Nel 2016, abbiamo lanciato l'ATA (Akamai Technical Academy) con la missione di fornire ai talenti nell'area STEM non tradizionale un percorso verso la tecnologia, formando loro le principali competenze necessarie per i lavori entry-level.

Inizia oggi stesso il tuo percorso di formazione con le opzioni riportate di seguito

Presenta la domanda per seguire il corso di 16 settimane

Inoltra la tua domanda per entrare nell'Akamai Technical Academy. 

*Aperto ai candidati che risiedono in Costa Rica, Polonia e India.

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I candidati che non risiedono in Costa Rica, India e Polonia o coloro che cercano un percorso di apprendimento più flessibile possono accedere al nostro Network Engineering Certificate su Coursera.

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Acquisisci le competenze richieste

Potrai perfezionare le tue competenze nella programmazione della rete e imparare a collegare i requisiti tecnici con le user experience.

Al tuo ritmo

Il nostro corso è online e asincrono per consentirti di bilanciare la tua vita personale con lo sviluppo delle competenze professionali durante il tuo percorso di apprendimento.

Fai il prossimo passo per la tua carriera

Dopo il completamento del corso, i partecipanti verranno valutati per i programmi di apprendistato e le opportunità di lavoro di Akamai.

Programmi offerti

L'Akamai Technical Academy offre un piano di apprendimento dedicato sulla progettazione di rete, nonché workshop tecnici condotti dai responsabili di Akamai, gruppi di studio e un certificato finale al completamento dei corsi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei corsi sulla progettazione di rete:

Corsi sulla progettazione di rete

  • Nozioni fondamentali sui sistemi operativi: Linux OS
  • Networking: TCP/IP, HTTP/HTTPS
  • App web: HTML/CSS, API
  • Database: SQL
  • Codifica con l'AI & Python
  • Sicurezza IT

 

Lavorare nel centro Network Engineering di Akamai

Scopri i nostri ruoli Customer Consulting & Support

Ascolta le opinioni dei partecipanti

Joanna Paterek headshot

Intervista con Joanna Paterek

Scopri come l'ATA ha aiutato Joanna nello sviluppo della sua carriera, consentendole di trovare un nuovo lavoro più adatto alle sue competenze e alla sua personalità.

Guarda il video (3:05)
Josephine Das headshot

Intervista a Josephine Das

Scopri come Josephine ha utilizzato i corsi ATA per aggiornare le sue competenze e riprendere a lavorare dopo una pausa nella sua carriera.

Guarda il video (3:05)
Oconnel González Chaves headshot

Intervista a Oconnel González Chaves

Scopri come Oconnel González Chaves, che lavora in Costa Rica, ha completato il programma di due certificati durante i suoi studi all'ATA.

Guarda il video (2:39)

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

L'Akamai Technical Academy è un corso di formazione online di 16 settimane che prevede una media di dieci ore di apprendimento asincrono alla settimana. Il gruppo dei partecipanti al programma è costituito da 100 corsisti, che potranno accedere alla formazione tecnica fornita dal vivo dai responsabili di Akamai. Al termine del programma, i partecipanti verranno valutati per i programmi di apprendistato e le opportunità di lavoro di Akamai. Questo programma è aperto solo ai candidati che attualmente risiedono in Costa Rica, Polonia e India.

Il certificato Coursera Network Engineering è più appropriato per i partecipanti che richiedono maggiore flessibilità per completare il corso e non risiedono in Costa Rica, Polonia e India.

I candidati che desiderano inviare domanda per seguire il programma di 16 settimane devono inviare il loro CV e completare una breve valutazione di idoneità.

Visita il collegamento dell'applicazione per verificare se sono aperte le candidature per il programma e quando sarà possibile inviare le prossime domande di partecipazione. Se le candidature per il programma non sono aperte, ti consigliamo di iniziare a studiare il materiale del corso Coursera

È necessario conoscere molto bene l'inglese e mostrare un particolare interesse per la tecnologia. Non è richiesta alcuna esperienza tecnica precedente e il programma è rivolto a chi si è appena avvicinato alla tecnologia o a chi desidera cambiare lavoro.

I partecipanti ai corsi dell'Akamai Technical Academy dovranno dedicare in media 10 ore a settimana all'apprendimento asincrono e avranno l'opportunità di partecipare a corsi di formazione dal vivo opzionali. Il completamento del corso richiederà 16 settimane. I corsisti non verranno pagati né potranno accumulare crediti universitari.

Una volta completato il programma, oltre ad aver acquisito nuove competenze e nuove conoscenze, i partecipanti potranno inviare domande per i programmi di apprendistato e le altre opportunità di lavoro di Akamai.

I partecipanti potranno seguire i corsi con 100 colleghi e avranno l'opportunità di partecipare a gruppi di studio, seguire sessioni di formazione dal vivo con i dirigenti di Akamai e venire valutati per le opportunità di lavoro insieme ai loro colleghi.

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