L'Akamai Technical Academy è un corso di formazione online di 16 settimane che prevede una media di dieci ore di apprendimento asincrono alla settimana. Il gruppo dei partecipanti al programma è costituito da 100 corsisti, che potranno accedere alla formazione tecnica fornita dal vivo dai responsabili di Akamai. Al termine del programma, i partecipanti verranno valutati per i programmi di apprendistato e le opportunità di lavoro di Akamai. Questo programma è aperto solo ai candidati che attualmente risiedono in Costa Rica, Polonia e India.
Il certificato Coursera Network Engineering è più appropriato per i partecipanti che richiedono maggiore flessibilità per completare il corso e non risiedono in Costa Rica, Polonia e India.
Apprendi le competenze che ti servono nella progettazione delle reti in modalità online asincrona con l'Akamai Technical Academy
Nella forza lavoro di oggi, non ci sono abbastanza persone con competenze nell'area STEM per soddisfare le esigenze di assunzione del settore tecnologico. Nel 2016, abbiamo lanciato l'ATA (Akamai Technical Academy) con la missione di fornire ai talenti nell'area STEM non tradizionale un percorso verso la tecnologia, formando loro le principali competenze necessarie per i lavori entry-level.
Inizia oggi stesso il tuo percorso di formazione con le opzioni riportate di seguito
Segui i corsi di formazione professionale offerti da Akamai
Programmi offerti
L'Akamai Technical Academy offre un piano di apprendimento dedicato sulla progettazione di rete, nonché workshop tecnici condotti dai responsabili di Akamai, gruppi di studio e un certificato finale al completamento dei corsi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei corsi sulla progettazione di rete:
Lavorare nel centro Network Engineering di Akamai
Scopri i nostri ruoli Customer Consulting & Support
Ascolta le opinioni dei partecipanti
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
L'Akamai Technical Academy è un corso di formazione online di 16 settimane che prevede una media di dieci ore di apprendimento asincrono alla settimana. Il gruppo dei partecipanti al programma è costituito da 100 corsisti, che potranno accedere alla formazione tecnica fornita dal vivo dai responsabili di Akamai. Al termine del programma, i partecipanti verranno valutati per i programmi di apprendistato e le opportunità di lavoro di Akamai. Questo programma è aperto solo ai candidati che attualmente risiedono in Costa Rica, Polonia e India.
I candidati che desiderano inviare domanda per seguire il programma di 16 settimane devono inviare il loro CV e completare una breve valutazione di idoneità.
Visita il collegamento dell'applicazione per verificare se sono aperte le candidature per il programma e quando sarà possibile inviare le prossime domande di partecipazione. Se le candidature per il programma non sono aperte, ti consigliamo di iniziare a studiare il materiale del corso Coursera.
È necessario conoscere molto bene l'inglese e mostrare un particolare interesse per la tecnologia. Non è richiesta alcuna esperienza tecnica precedente e il programma è rivolto a chi si è appena avvicinato alla tecnologia o a chi desidera cambiare lavoro.
I partecipanti ai corsi dell'Akamai Technical Academy dovranno dedicare in media 10 ore a settimana all'apprendimento asincrono e avranno l'opportunità di partecipare a corsi di formazione dal vivo opzionali. Il completamento del corso richiederà 16 settimane. I corsisti non verranno pagati né potranno accumulare crediti universitari.
Una volta completato il programma, oltre ad aver acquisito nuove competenze e nuove conoscenze, i partecipanti potranno inviare domande per i programmi di apprendistato e le altre opportunità di lavoro di Akamai.
I partecipanti potranno seguire i corsi con 100 colleghi e avranno l'opportunità di partecipare a gruppi di studio, seguire sessioni di formazione dal vivo con i dirigenti di Akamai e venire valutati per le opportunità di lavoro insieme ai loro colleghi.