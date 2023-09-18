Coursera ist ein Anbieter von riesigen offenen Onlinekursen (MOOC, massive open online course) mit Universitäten und anderen Organisationen, die Onlinekurse, Zertifizierungen und Abschlüsse in einer Vielzahl von Fächern anbieten.
Lassen Sie sich in technischen Fähigkeiten zertifizieren – auch ohne MINT-Hintergrund
In der heutigen Belegschaft gibt es schlicht nicht genug Menschen mit MINT-Fähigkeiten, um den Einstellungsanforderungen in der Technik gerecht zu werden. Im Jahr 2016 haben wir die Akamai Technical Academy (ATA) mit dem Ziel eingeführt, unkonventionellen MINT-Talenten einen Weg in die Tech-Branche zu bieten, indem wir ihnen die grundlegenden Fähigkeiten vermitteln, die sie für Einstiegsstellen benötigen.
Starten Sie Ihre Zertifizierung noch heute in drei einfachen Schritten
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Kursangebote
ATA hat sich mit Coursera zusammengeschlossen, um zwei globale Online-Zertifizierungsprogramme für professionelle Zertifikate anzubieten: für Network Engineering Professional und für Customer Consulting & Support Professional. Egal, ob Sie Berufseinsteiger sind oder einen neuen Karriereweg erkunden wollen, ATA kann Ihnen beim Einstieg helfen.
Arbeiten im Bereich Network Engineering bei Akamai
Entdecken Sie unsere Rollen im Bereich Customer Consulting & Support
Das sagen die Teilnehmer
FAQs
FAQs
Coursera ist ein Anbieter von riesigen offenen Onlinekursen (MOOC, massive open online course) mit Universitäten und anderen Organisationen, die Onlinekurse, Zertifizierungen und Abschlüsse in einer Vielzahl von Fächern anbieten.
Ja, Akamai unterhält eine Partnerschaft mit Coursera. Sie hosten unsere Online-ATA-Zertifikatsprogramme auf ihrer Plattform.
Sie benötigen Englischkenntnisse und allgemeines Interesse und Begeisterung für Technologie.
Sie können sich auf Einsteigerstellenangebote bei Akamai und anderen Technologieunternehmen bewerben.
Die monatliche Abonnementgebühr von Coursera beträgt 39 bis 59 US-Dollar, je nach Ihrem Standort.
Akamai hat die Kursmaterialien entwickelt.
Unser Team für Talentakquise prüft Stellenangebote und richtet diese nach Möglichkeit an ATA-Absolventen aus. Es kann nicht garantiert werden, dass es nach Abschluss der Zertifikatsprogramme zu einem Stellenangebot kommt.
Nein, Sie können keine Hochschulleistungspunkte für das Absolvieren eines ATA-Zertifikats erhalten.
- Network Engineers, die im Network Operations Command Center (NOCC) arbeiten, sind für die Beantwortung von Tickets verantwortlich, die von Akamai-Nutzern eröffnet wurden, um Probleme mit den Geräten und der Software von Akamai zu lösen. Dies erfordert möglicherweise die Interaktion mit anderen Akamai-Mitarbeitern, doch viele dieser Probleme lassen sich im Hintergrund lösen. Wenn Sie sich für die Arbeit mit Technologie begeistern und technische Probleme lösen möchten, aber keine Kundenkontaktrolle anstreben, könnte dieses Programm die richtige Wahl für Sie sein.
- Das Programm für Customer Consulting & Support ist am besten für Personen geeignet, die technische Herausforderungen lösen möchten und gerne mit anderen zusammenarbeiten. Mitarbeiter von Akamai, die in professionellen Services und Support arbeiten, sind dafür verantwortlich, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie zu implementieren und auf Tickets zu reagieren, die von Akamai-Kunden eröffnet wurden, um Probleme mit Akamai-Produkten zu lösen. Diese Stelle erfordert zwar ähnliche Fähigkeiten, erfordert aber auch eine viel stärkere Interaktion mit dem Kunden. Zur Behebung von Problemen, die sich aus der Interaktion zwischen Akamai-Produkten und der einzigartigen Umgebung des Kunden ergeben, müssen Sie in der Lage sein, effektiv mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, damit Sie ausreichend Details erhalten, um das Problem zu lösen. Wenn Sie gerne mit Kunden an technischen Problemen arbeiten und die Herausforderung der Problemlösung in neuen und unbekannten Umgebungen bevorzugen, fühlen Sie sich mit dieser Position vielleicht wohler.
Ja, Akamai sponsert Studenten auf Einzelfallbasis. Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihr Interesse an einem Stipendium an. Sobald Sie sich für das Stipendium registriert haben, müssen Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses einen Test absolvieren. Wenn Stipendien vergeben werden, haben die Empfänger sechs Monate lang Zugang zur Coursera-Plattform.