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Akamai Technical Academy

Starten Sie Ihre Karriere mit unseren Zertifizierungen

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Lassen Sie sich in technischen Fähigkeiten zertifizieren – auch ohne MINT-Hintergrund

In der heutigen Belegschaft gibt es schlicht nicht genug Menschen mit MINT-Fähigkeiten, um den Einstellungsanforderungen in der Technik gerecht zu werden. Im Jahr 2016 haben wir die Akamai Technical Academy (ATA) mit dem Ziel eingeführt, unkonventionellen MINT-Talenten einen Weg in die Tech-Branche zu bieten, indem wir ihnen die grundlegenden Fähigkeiten vermitteln, die sie für Einstiegsstellen benötigen.

Starten Sie Ihre Zertifizierung noch heute in drei einfachen Schritten

Schritt 1

Wählen Sie das Zertifikatsprogramm aus, das am besten auf Ihre Arbeitsinteressen abgestimmt ist.

Schritt 2

Registrieren Sie sich, um Programmaktualisierungen zu erhalten und um Ihr Interesse an der Bewerbung um Stipendien anzumelden.

Jetzt registrieren

Schritt 3

Beginnen Sie Ihr selbstbestimmtes Lernen auf Coursera

Erhalten Sie professionelle Schulungen von Akamai

Erwerben Sie Fähigkeiten, die in der Branche nachgefragt sind

Sie werden Netzwerkprogrammierfähigkeiten beherrschen und lernen, technische Anforderungen mit dem Nutzererlebnis zu verbinden.

Heben Sie sich von anderen Bewerbern ab

ATA-Zertifizierungen heben Sie von anderen Einstiegskandidaten bei Akamai und in der gesamten IT-Branche ab.

Sie bestimmen das Tempo

Unsere Kurse sind online und selbstbestimmt verfügbar, sodass Sie über einen Zeitraum von sechs Monaten Leben und Lernen miteinander in Einklang bringen können.

Kursangebote

ATA hat sich mit Coursera zusammengeschlossen, um zwei globale Online-Zertifizierungsprogramme für professionelle Zertifikate anzubieten: für Network Engineering Professional und für Customer Consulting & Support Professional. Egal, ob Sie Berufseinsteiger sind oder einen neuen Karriereweg erkunden wollen, ATA kann Ihnen beim Einstieg helfen.

Network-Engineering-Zertifikat

  • Grundlagen der Internettechnologie 

  • Netzwerke

  • Betriebssysteme

  • Techniken zur Fehlerbehebung 

  • Fünf Kurse in fünf Monaten

  • Stipendien verfügbar

  • Fähigkeiten auf der ganzen Welt anerkannt

  • Von Akamai-Experten lernen

Besuchen Sie Coursera

„Customer Consulting & Support“-Zertifikat

  • Datenbankstruktur und erweiterte Abfragen

  • Sicherheitsgrundlagen

  • Linux-Systemadministration

  • Fähigkeiten zur Kundenbindung

  • Sechs Kurse in sechs Monaten

  • Stipendien verfügbar

  • Fähigkeiten auf der ganzen Welt anerkannt

  • Von Akamai-Experten lernen

Besuchen Sie Coursera

Arbeiten im Bereich Network Engineering bei Akamai

Entdecken Sie unsere Rollen im Bereich Customer Consulting & Support

Das sagen die Teilnehmer

Joanna Paterek headshot

Interview mit Joanna Paterek

Erfahren Sie, wie ATA Joanna bei der Karriereentwicklung geholfen hat, sodass sie eine neue Stelle finden konnte, die besser zu ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter passt.

Video ansehen (03:05)
Josephine Das headshot

Interview mit Josephine Das

Erhalten Sie weitere Informationen darüber, wie Josephine ATA-Kurse genutzt hat, um ihre Fähigkeiten aufzufrischen, und nach einer Karrierepause wieder in den Beruf zurückzukehren.

Video ansehen (03:05)
Oconnel González Chaves headshot

Interview mit Oconnel González Chaves

Erfahren Sie, wie der in Costa Rica ansässige Oconnel González Chaves während seines Studiums an der ATA das duale Zertifikat absolviert hat.

Video ansehen (02:39)

FAQs

FAQs

Coursera ist ein Anbieter von riesigen offenen Onlinekursen (MOOC, massive open online course) mit Universitäten und anderen Organisationen, die Onlinekurse, Zertifizierungen und Abschlüsse in einer Vielzahl von Fächern anbieten.
 

Ja, Akamai unterhält eine Partnerschaft mit Coursera. Sie hosten unsere Online-ATA-Zertifikatsprogramme auf ihrer Plattform.
 

Sie benötigen Englischkenntnisse und allgemeines Interesse und Begeisterung für Technologie.
 

Sie können sich auf Einsteigerstellenangebote bei Akamai und anderen Technologieunternehmen bewerben.

Die monatliche Abonnementgebühr von Coursera beträgt 39 bis 59 US-Dollar, je nach Ihrem Standort.

Akamai hat die Kursmaterialien entwickelt.

Unser Team für Talentakquise prüft Stellenangebote und richtet diese nach Möglichkeit an ATA-Absolventen aus. Es kann nicht garantiert werden, dass es nach Abschluss der Zertifikatsprogramme zu einem Stellenangebot kommt.

Nein, Sie können keine Hochschulleistungspunkte für das Absolvieren eines ATA-Zertifikats erhalten.

  • Network Engineers, die im Network Operations Command Center (NOCC) arbeiten, sind für die Beantwortung von Tickets verantwortlich, die von Akamai-Nutzern eröffnet wurden, um Probleme mit den Geräten und der Software von Akamai zu lösen. Dies erfordert möglicherweise die Interaktion mit anderen Akamai-Mitarbeitern, doch viele dieser Probleme lassen sich im Hintergrund lösen. Wenn Sie sich für die Arbeit mit Technologie begeistern und technische Probleme lösen möchten, aber keine Kundenkontaktrolle anstreben, könnte dieses Programm die richtige Wahl für Sie sein.
  • Das Programm für Customer Consulting & Support ist am besten für Personen geeignet, die technische Herausforderungen lösen möchten und gerne mit anderen zusammenarbeiten. Mitarbeiter von Akamai, die in professionellen Services und Support arbeiten, sind dafür verantwortlich, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie zu implementieren und auf Tickets zu reagieren, die von Akamai-Kunden eröffnet wurden, um Probleme mit Akamai-Produkten zu lösen. Diese Stelle erfordert zwar ähnliche Fähigkeiten, erfordert aber auch eine viel stärkere Interaktion mit dem Kunden. Zur Behebung von Problemen, die sich aus der Interaktion zwischen Akamai-Produkten und der einzigartigen Umgebung des Kunden ergeben, müssen Sie in der Lage sein, effektiv mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, damit Sie ausreichend Details erhalten, um das Problem zu lösen. Wenn Sie gerne mit Kunden an technischen Problemen arbeiten und die Herausforderung der Problemlösung in neuen und unbekannten Umgebungen bevorzugen, fühlen Sie sich mit dieser Position vielleicht wohler.

Ja, Akamai sponsert Studenten auf Einzelfallbasis. Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihr Interesse an einem Stipendium an. Sobald Sie sich für das Stipendium registriert haben, müssen Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses einen Test absolvieren. Wenn Stipendien vergeben werden, haben die Empfänger sechs Monate lang Zugang zur Coursera-Plattform.

Kontakt

Sie haben Fragen?  

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Erfahren Sie mehr über die Arbeit bei Akamai

Siehe Karriereblog