Ja, Akamai sponsert Studenten auf Einzelfallbasis. Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihr Interesse an einem Stipendium an. Sobald Sie sich für das Stipendium registriert haben, müssen Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses einen Test absolvieren. Wenn Stipendien vergeben werden, haben die Empfänger sechs Monate lang Zugang zur Coursera-Plattform.