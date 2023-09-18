AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Akamai Technical Academy

Akamaiの認定を受けて新しいキャリアをスタート

動画を視聴する (2:27)

STEMのバックグラウンドがなくても、技術スキルの認定を取得

今日の労働市場は、STEMスキルを持ち、技術分野における採用基準を満たすだけの人材が単純に不足している状況です。2016年に当社はAkamai Technical Academy（ATA）を創設しました。その目的は、従来のSTEMを持たない人材が新人レベルの業務に必要となる基礎的なスキルを習得できるよう訓練し、技術分野でキャリアを築けるようにすることです。

今すぐにも認定を取得するための3つの簡単なステップ

ステップ1

就きたい仕事に最も合った認定プログラムを選択する

ステップ2

事前登録に進み、プログラムの最新情報を受け取り、奨学金を申請する旨を伝える

事前登録をする

ステップ3

自分のペースでCourseraの学習コースを開始する

Akamaiの専門的なトレーニングを受ける

需要の高いスキルの習得

ネットワークプログラミングのスキルを習得し、技術的な要件からユーザー体験へと橋渡しする方法を学びます。

採用側にアピールする

ATA認定を取得すると、Akamaiを始めとするIT業界で他の新人レベルの求職者に差を付けることができます。

自分のペースで学習

当社のコースはオンライン形式で、自分のペースで学習できるため、6か月間にわたる期間中、生活と学習のバランスを維持することができます。

コースの内容

ATAはCourseraと提携して、ネットワーク・エンジニアリング・プロフェッショナル認定と顧客コンサルティング&サポート・プロフェッショナル認定という2つのグローバルなオンライン専門認定プログラムを用意しています。新卒の方でも、新しいキャリアパスを築こうと考えている方でも、一歩踏み出せるようATAがサポートします。

ネットワークエンジニアリング認定

  • インターネットテクノロジーの基礎 

  • ネットワーク

  • オペレーティングシステム

  • トラブルシューティング手法 

  • 5か月間、5コース

  • 奨学金制度あり

  • 世界で通じるスキルの習得

  • 講師はAkamaiのエキスパート

Courseraへ

顧客コンサルティング&サポート認定

  • データベース構造と高度なクエリー

  • セキュリティの基礎

  • Linuxシステムの管理

  • 顧客エンゲージメントのスキル

  • 6か月、6コース

  • 奨学金制度あり

  • 世界で通用するスキルを習得

  • 講師はAkamaiのエキスパート

Courseraへ

Akamaiのネットワークエンジニアリング業務に従事する

Akamaiの顧客コンサルティング&サポート業務について

受講者の声

Joanna Paterek headshot

Joanna Paterek氏の事例紹介

ATAがJoanna氏のキャリア開発をどのように支援し、彼女のスキルや性格に合った新しい職を見つけられたのかについて説明します。

動画を視聴する (3:05)
Josephine Das headshot

Josephine Das氏の事例紹介

Josephine氏がどのようにATAのコースを利用して、スキルを磨き、休職後に職場復帰したのか詳しく説明します。

動画を視聴する (3:05)
Oconnel González Chaves headshot

Oconnel González Chaves氏の事例紹介

コスタリカにお住いのOconnel González Chaves氏が、どのようにATAを受講しながら認定プログラムを修了したのかをご紹介します。

動画を視聴する (2:39)

FAQ

FAQ

Courseraは、大学やその他の組織と提携し、さまざまな分野のオンラインコース、認定、学位を手掛けている大規模公開オンラインコース（MOOC）事業者です。
 

はい、AkamaiはCourseraと提携しています。そのプラットフォームでAkamaiのオンラインATA認定プログラムを運用しています。
 

英語力があること、テクノロジーに対する関心と熱意を持っていることが必要です。
 

Akamaiを始めとする技術系企業の新人レベルの求人に応募することができます。

Courseraの月額料金は、お住いの地域により39～59米ドルになります。

Akamaiがコースの教材を設計しました。

当社の採用担当チームが求人の内容を精査し、できるだけATA修了生に合った仕事を紹介するようにしています。ただし、認定プログラムの修了後に必ずしも就業できるわけではありません。

いいえ、ATA認定プログラムを修了しても、大学の単位を取得することはできません。

  • ネットワーク・オペレーションズ・コマンド・センター（NOCC）で働いているネットワークエンジニアは、Akamaiユーザーからのチケットを受け付け、Akamaiの機器やソフトウェアに発生した問題を解決するという仕事をしています。他のAkamai社員の協力が必要になることもありますが、このような問題の多くは内々に解決できます。テクノロジーを扱うこと、技術的な問題を解決することが好きなものの、顧客対応の職務には関心がない人にとっては、このプログラムが適しているかもしれません。
  • 顧客コンサルティング&サポート・プログラムは、技術的な課題の解決に興味があり、人と関わることが好きな人に最も適しています。プロフェッショナルサービスやサポートに従事するAkamai社員は、顧客と協力して当社のテクノロジーを導入したり、Akamaiの顧客からのチケットを受け付け、Akamai製品で発生した問題を解決したりしています。このポジションにも同等のスキルセットが求められますが、顧客とのやり取りの量がはるかに大きくなります。Akamai製品と顧客固有の環境との相互作用が原因で発生した問題をトラブルシューティングする際には、問題を解決できるだけの詳細な情報を得られるよう、顧客と効果的に連携する能力が求められます。顧客と協力しながら技術的な問題を解決することが楽しく、新しい環境や未知の環境で問題解決にやりがいを感じるのであれば、このポジションが向いているかもしれません。

はい、ケースバイケースで受講生を経済的に援助します。登録する際に、奨学金を希望する旨をお伝えください。奨学金を希望して登録した場合は、申請プロセスの一環として試験を受ける必要があります。試験に合格すると、奨学金受給者は6か月間、Courseraプラットフォームを利用できます。

お問い合わせ

質問はございますか？  

問い合わせる

Akamaiで働くということについて詳しく知る

キャリアに関するブログを見る