今日の労働市場は、STEMスキルを持ち、技術分野における採用基準を満たすだけの人材が単純に不足している状況です。2016年に当社はAkamai Technical Academy（ATA）を創設しました。その目的は、従来のSTEMを持たない人材が新人レベルの業務に必要となる基礎的なスキルを習得できるよう訓練し、技術分野でキャリアを築けるようにすることです。