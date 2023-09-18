Courseraは、大学やその他の組織と提携し、さまざまな分野のオンラインコース、認定、学位を手掛けている大規模公開オンラインコース（MOOC）事業者です。
今すぐにも認定を取得するための3つの簡単なステップ
Akamaiの専門的なトレーニングを受ける
コースの内容
ATAはCourseraと提携して、ネットワーク・エンジニアリング・プロフェッショナル認定と顧客コンサルティング&サポート・プロフェッショナル認定という2つのグローバルなオンライン専門認定プログラムを用意しています。新卒の方でも、新しいキャリアパスを築こうと考えている方でも、一歩踏み出せるようATAがサポートします。
Akamaiのネットワークエンジニアリング業務に従事する
Akamaiの顧客コンサルティング&サポート業務について
受講者の声
FAQ
FAQ
Courseraは、大学やその他の組織と提携し、さまざまな分野のオンラインコース、認定、学位を手掛けている大規模公開オンラインコース（MOOC）事業者です。
はい、AkamaiはCourseraと提携しています。そのプラットフォームでAkamaiのオンラインATA認定プログラムを運用しています。
英語力があること、テクノロジーに対する関心と熱意を持っていることが必要です。
Akamaiを始めとする技術系企業の新人レベルの求人に応募することができます。
Courseraの月額料金は、お住いの地域により39～59米ドルになります。
Akamaiがコースの教材を設計しました。
当社の採用担当チームが求人の内容を精査し、できるだけATA修了生に合った仕事を紹介するようにしています。ただし、認定プログラムの修了後に必ずしも就業できるわけではありません。
いいえ、ATA認定プログラムを修了しても、大学の単位を取得することはできません。
- ネットワーク・オペレーションズ・コマンド・センター（NOCC）で働いているネットワークエンジニアは、Akamaiユーザーからのチケットを受け付け、Akamaiの機器やソフトウェアに発生した問題を解決するという仕事をしています。他のAkamai社員の協力が必要になることもありますが、このような問題の多くは内々に解決できます。テクノロジーを扱うこと、技術的な問題を解決することが好きなものの、顧客対応の職務には関心がない人にとっては、このプログラムが適しているかもしれません。
- 顧客コンサルティング&サポート・プログラムは、技術的な課題の解決に興味があり、人と関わることが好きな人に最も適しています。プロフェッショナルサービスやサポートに従事するAkamai社員は、顧客と協力して当社のテクノロジーを導入したり、Akamaiの顧客からのチケットを受け付け、Akamai製品で発生した問題を解決したりしています。このポジションにも同等のスキルセットが求められますが、顧客とのやり取りの量がはるかに大きくなります。Akamai製品と顧客固有の環境との相互作用が原因で発生した問題をトラブルシューティングする際には、問題を解決できるだけの詳細な情報を得られるよう、顧客と効果的に連携する能力が求められます。顧客と協力しながら技術的な問題を解決することが楽しく、新しい環境や未知の環境で問題解決にやりがいを感じるのであれば、このポジションが向いているかもしれません。
はい、ケースバイケースで受講生を経済的に援助します。登録する際に、奨学金を希望する旨をお伝えください。奨学金を希望して登録した場合は、申請プロセスの一環として試験を受ける必要があります。試験に合格すると、奨学金受給者は6か月間、Courseraプラットフォームを利用できます。