在当今的劳动力市场中，具备 STEM（科学、技术、工程和数学）技能的人才远远无法满足科技行业的庞大招聘需求。2016 年，我们创办了 Akamai 技术学院 (ATA)，其使命是为非传统 STEM 背景的人才提供一条进入科技领域的途径，通过培训帮助他们掌握入门级工作所需的基础技能。