Coursera 是一家大型开放式在线课程 (MOOC) 提供商，通过与高校及各类企业合作，提供涵盖多种学科的在线课程、认证及学位。
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ATA 与 Coursera 合作，面向全球提供两项在线专业认证计划：“网络工程专业认证”与“客户咨询和支持专业认证”。不论您是应届毕业生还是在探寻新的职业道路，ATA 都可以助您扬帆远航。
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常见问题
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Coursera 是一家大型开放式在线课程 (MOOC) 提供商，通过与高校及各类企业合作，提供涵盖多种学科的在线课程、认证及学位。
是的，Akamai 与 Coursera 达成了合作关系。我们的 ATA 认证计划就托管在他们的平台上。
您只需具备流利的英语能力，并对技术充满热忱与兴趣。
您有机会在 Akamai 和其他高科技公司申请初级职位。
Coursera 的每月订阅费用为 39 美元至 59 美元，具体费用取决于您所在的位置。
课程材料由 Akamai 设计。
我们的人才招聘团队会审查工作机会，并在可能的情况下，优先将这些机会提供给 ATA 毕业生。但无法保证在完成认证计划之后，学员一定会收到录用通知。
不能，您无法通过完成 ATA 认证来获取大学学分。
- 在 Network Operations Command Center (NOCC) 工作的网络工程师主要负责处理由 Akamai 用户发起的工单，以解决 Akamai 硬件设备和软件中出现的各类问题。虽然这项工作可能需要与其他 Akamai 员工互动，不过多数问题都可以在幕后解决。如果您喜欢与技术打交道和解决技术问题，但对面向客户的职位不感兴趣，那么这项计划可能会适合您。
- 客户咨询和支持计划则适合那些既热衷于解决技术挑战，又热爱与人沟通的人才。在专业服务和支持团队中工作的 Akamai 员工主要负责与客户合作，实施我们的技术方案并处理 Akamai 客户提交的工单，以解决 Akamai 产品在使用过程中遇到的问题。虽然此职位需要的技能相似，但还需要进行大量的客户互动。在排除 Akamai 产品与客户独特环境之间交互而产生的问题时，需要具备与客户高效协作的能力，从而获取详尽的信息以解决问题。如果您喜欢与客户合作来解决技术问题，并且乐于接受解决新环境和未知环境中问题的挑战，那么这一职位或许更适合您。
是的，Akamai 将视具体情况向学员提供奖学金。请在报名时说明您是否有意申请奖学金。如果在报名时申请奖学金，您需要在申请过程中参加测试。若成功获选，奖学金获得者将获得为期六个月的 Coursera 平台访问权限。