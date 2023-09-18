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Akamai 技术学院

通过我们的认证，开启您的职业生涯

观看视频 (2:27)

零 STEM 背景，也能考取技术技能认证

在当今的劳动力市场中，具备 STEM（科学、技术、工程和数学）技能的人才远远无法满足科技行业的庞大招聘需求。2016 年，我们创办了 Akamai 技术学院 (ATA)，其使命是为非传统 STEM 背景的人才提供一条进入科技领域的途径，通过培训帮助他们掌握入门级工作所需的基础技能。

简单 3 步，即刻开启认证之路

第 1 步

选择最符合您求职意向的认证计划

第 2 步

完成报名，获取最新计划信息，并说明您是否需要申请奖学金

立即报名

第 3 步

登录 Coursera，按照自己的节奏开启学习之旅

获取 Akamai 专业培训

掌握热门技能

您将掌握网络编程技巧，并学习如何将技术要求与用户体验衔接起来。

获得雇主青睐

无论是应聘 Akamai 还是整个 IT 行业的职位，ATA 认证都能让您在众多初级求职者中脱颖而出。

灵活掌控进度

我们提供自定进度的在线课程，让您能够在为期六个月的时间里，轻松平衡生活与学习。

课程设置

ATA 与 Coursera 合作，面向全球提供两项在线专业认证计划：“网络工程专业认证”与“客户咨询和支持专业认证”。不论您是应届毕业生还是在探寻新的职业道路，ATA 都可以助您扬帆远航。

网络工程认证

  • 互联网技术基础知识

  • 网络

  • 操作系统

  • 故障排除技术

  • 五门课程，为期五个月

  • 提供奖学金

  • 技能全球适用

  • 由 Akamai 专家授课

前往 Coursera

客户咨询和支持认证

  • 数据库结构和高级查询

  • 安全基础知识

  • Linux 系统管理

  • 客户互动技巧

  • 六门课程，为期六个月

  • 提供奖学金

  • 技能全球适用

  • 由 Akamai 专家授课

前往 Coursera

在 Akamai 从事网络工程工作

探索我们的客户咨询和支持职位

听听从业人员的反馈

Joanna Paterek headshot

Joanna Paterek 专访

了解 ATA 如何助力 Joanna 的职业发展，帮助她找到一份更契合自身技能和性格的新工作。

观看视频 (3:05)
Josephine Das headshot

Josephine Das 专访

详细了解 Josephine 如何借助 ATA 课程掌握新的技能，在职业空窗期后重返职场。

观看视频 (3:05)
Oconnel González Chaves headshot

Oconnel González Chaves 专访

了解哥斯达黎加的 Oconnel González Chaves 在 ATA 学习期间如何完成了两项认证计划。

观看视频 (2:39)

常见问题

常见问题

Coursera 是一家大型开放式在线课程 (MOOC) 提供商，通过与高校及各类企业合作，提供涵盖多种学科的在线课程、认证及学位。
 

是的，Akamai 与 Coursera 达成了合作关系。我们的 ATA 认证计划就托管在他们的平台上。
 

您只需具备流利的英语能力，并对技术充满热忱与兴趣。
 

您有机会在 Akamai 和其他高科技公司申请初级职位。

Coursera 的每月订阅费用为 39 美元至 59 美元，具体费用取决于您所在的位置。

课程材料由 Akamai 设计。

我们的人才招聘团队会审查工作机会，并在可能的情况下，优先将这些机会提供给 ATA 毕业生。但无法保证在完成认证计划之后，学员一定会收到录用通知。

不能，您无法通过完成 ATA 认证来获取大学学分。

  • 在 Network Operations Command Center (NOCC) 工作的网络工程师主要负责处理由 Akamai 用户发起的工单，以解决 Akamai 硬件设备和软件中出现的各类问题。虽然这项工作可能需要与其他 Akamai 员工互动，不过多数问题都可以在幕后解决。如果您喜欢与技术打交道和解决技术问题，但对面向客户的职位不感兴趣，那么这项计划可能会适合您。
  • 客户咨询和支持计划则适合那些既热衷于解决技术挑战，又热爱与人沟通的人才。在专业服务和支持团队中工作的 Akamai 员工主要负责与客户合作，实施我们的技术方案并处理 Akamai 客户提交的工单，以解决 Akamai 产品在使用过程中遇到的问题。虽然此职位需要的技能相似，但还需要进行大量的客户互动。在排除 Akamai 产品与客户独特环境之间交互而产生的问题时，需要具备与客户高效协作的能力，从而获取详尽的信息以解决问题。如果您喜欢与客户合作来解决技术问题，并且乐于接受解决新环境和未知环境中问题的挑战，那么这一职位或许更适合您。

是的，Akamai 将视具体情况向学员提供奖学金。请在报名时说明您是否有意申请奖学金。如果在报名时申请奖学金，您需要在申请过程中参加测试。若成功获选，奖学金获得者将获得为期六个月的 Coursera 平台访问权限。

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