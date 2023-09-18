O Coursera é um provedor de MOOC (massive open online course, cursos on-line abertos em massa) com universidades e outras organizações que oferece cursos on-line, certificações e cursos de graduação em diversas áreas.
Obtenha certificados em competências técnicas, mesmo sem um histórico em áreas STEM
No mercado de trabalho atual, não há pessoas suficientes com competências em áreas STEM para atender às demandas de contratação em tecnologia. Em 2016, lançamos a Akamai Technical Academy (ATA) com a missão de oferecer a profissionais não tradicionais de áreas STEM um caminho para o setor de tecnologia, treinando-os com as competências fundamentais necessárias para trabalhos de nível básico.
Comece sua certificação hoje mesmo em três etapas fáceis
Receba treinamento profissional com a Akamai
Cursos oferecidos
A ATA fez uma parceria com o Coursera para oferecer dois programas globais on-line com certificado profissional: o Certificado profissional de engenharia de rede e o Certificado profissional de consultoria e suporte ao cliente. Se você acabou de se formar ou está explorando uma nova carreira, a ATA pode ajudar você a começar.
Trabalhando com engenharia de rede na Akamai
Conheça nossos cargos de suporte e consultoria ao cliente
Veja o que os participantes estão dizendo
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O Coursera é um provedor de MOOC (massive open online course, cursos on-line abertos em massa) com universidades e outras organizações que oferece cursos on-line, certificações e cursos de graduação em diversas áreas.
Sim, a Akamai tem uma parceria com o Coursera. Ele hospeda os programas on-line com certificado da ATA em sua plataforma.
Você precisa ter proficiência em inglês e interesse e entusiasmo geral sobre a tecnologia.
Você poderá se candidatar a oportunidades de emprego de nível básico na Akamai e em outras empresas de tecnologia.
A taxa de assinatura mensal do Coursera é de US$ 39 a US$ 59, dependendo da sua localização.
A Akamai elaborou os materiais dos cursos.
Nossa equipe de Aquisição de talentos analisa as oportunidades de emprego e, sempre que possível, as direciona aos formandos da ATA. Não há garantia de que haja uma oferta de emprego após a conclusão dos programas com certificado.
Não, você não pode obter créditos na faculdade por concluir uma certificação da ATA.
- Os engenheiros de rede que trabalham no NOCC (Network Operations Command Center, Centro de Comandos de Operações de Rede) são responsáveis por responder aos tíquetes abertos pelos usuários da Akamai para resolver problemas com equipamentos e software da Akamai. Embora isso possa exigir a interação com outros funcionários da Akamai, muitos desses problemas podem ser resolvidos nos bastidores. Se você adora trabalhar com tecnologia e resolver problemas técnicos, mas não tem interesse em um cargo de atendimento ao cliente, este pode ser o programa certo para você.
- O programa de Suporte e consultoria ao cliente é ideal para pessoas interessadas em resolver desafios técnicos e que adoram trabalhar com outras pessoas. Os funcionários da Akamai que trabalham com serviços e suporte profissionais são responsáveis por trabalhar com nossos clientes para implementar nossa tecnologia e responder a tíquetes abertos pelos clientes da Akamai para resolver problemas com os produtos da Akamai. Embora essa função exija um conjunto de competências semelhante, ela também requer muito mais interação com o cliente. A solução de problemas que surgem da interação entre os produtos da Akamai e o ambiente específico do cliente exige a capacidade de trabalhar com o cliente de forma eficaz a fim de obter detalhes suficientes para resolver o problema. Se você gosta de trabalhar com os clientes em questões técnicas e prefere o desafio da solução de problemas em ambientes novos e desconhecidos, talvez se sinta mais à vontade nessa função.
Sim, a Akamai patrocinará os alunos caso a caso. Manifeste o seu interesse em uma bolsa de estudos quando se inscrever. Quando se inscrever para a bolsa de estudos, você precisará fazer um teste como parte do processo de inscrição. Caso sejam selecionados, os bolsistas terão acesso à plataforma do Coursera por seis meses.