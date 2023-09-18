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Akamai Technical Academy

Comience su carrera profesional con nuestras certificaciones

Ver el vídeo (2:27)

Obtenga la certificación en habilidades tecnológicas, incluso si no tiene formación CTIM

Actualmente, no hay suficientes empleados con habilidades CTIM para satisfacer las demandas de contratación en el ámbito de la tecnología. En 2016 lanzamos Akamai Technical Academy (ATA) con el objetivo de proporcionar a los talentos CTIM no tradicionales una vía de entrada hacia la tecnología capacitándoles con las habilidades esenciales necesarias para los trabajos de nivel básico.

Comience su certificación hoy mismo en 3 sencillos pasos

Paso 1

Seleccione el programa de certificación que mejor se ajuste a sus intereses laborales

Paso 2

Regístrese para recibir actualizaciones del programa y para mostrar su interés en la solicitud de becas

Registrarse ahora

Paso 3

Comience su proceso de aprendizaje al ritmo que desee en Coursera

Obtenga formación profesional de Akamai

Adquiera las habilidades más demandadas

Dominará las habilidades de programación de redes y aprenderá a unir los requisitos técnicos con la experiencia del usuario.

Destaque ante los empleadores

Las certificaciones de ATA le diferencian de otros candidatos de nivel básico en Akamai y en el sector de TI.

Vaya a su ritmo

Nuestros cursos se imparten online y puede hacerlos a su propio ritmo, de manera que puede equilibrar su vida personal y el aprendizaje durante un periodo de seis meses.

Ofertas de cursos

ATA se ha asociado con Coursera para ofrecer dos programas de certificación profesional online globales: el certificado profesional Network Engineering (ingeniería de redes) y el certificado profesional Customer Consulting & Support (consultoría y asistencia al cliente). Tanto si acaba de graduarse como si está explorando la posibilidad de empezar una nueva trayectoria profesional, ATA puede ayudarle a empezar.

Certificado Network Engineering

  • Conceptos básicos de la tecnología de Internet 

  • Redes

  • Sistemas operativos

  • Técnicas de solución de problemas 

  • Cinco cursos en cinco meses

  • Becas disponibles

  • Las habilidades se pueden aplicar a nivel global

  • Aprenda de los expertos de Akamai

Ir a Coursera

Certificado Customer Consulting & Support

  • Estructura de la base de datos y consultas avanzadas

  • Conceptos básicos de la seguridad

  • Administración de sistemas Linux

  • Habilidades de interacción con el cliente

  • Seis cursos en seis meses

  • Becas disponibles

  • Las habilidades se pueden aplicar a nivel global

  • Aprenda de los expertos de Akamai

Ir a Coursera

Puestos de trabajo de ingeniería de redes en Akamai

Descubra nuestras funciones de consultoría y asistencia al cliente

Escuche lo que dicen los participantes

Joanna Paterek headshot

Entrevista con Joanna Paterek

Descubra cómo ATA ayudó a Joanna en el desarrollo de su carrera profesional y a encontrar un nuevo trabajo que se adaptara mejor a sus habilidades y su carácter.

Ver el vídeo (3:05)
Josephine Das headshot

Entrevista con Josephine Das

Averigüe cómo Josephine utilizó los cursos de ATA para actualizar sus habilidades y volver a entrar en el mercado laboral después de una pausa en su carrera profesional.

Ver el vídeo (3:05)
Oconnel González Chaves headshot

Entrevista con Oconnel González Chaves

Descubra cómo Oconnel González Chaves, que vive en Costa Rica, completó el programa de doble certificación durante sus estudios en ATA.

Ver el vídeo (2:39)

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Coursera es un proveedor a gran escala de cursos online abiertos (MOOC) que colabora con universidades y otras organizaciones que ofrecen cursos, certificaciones y títulos online en una amplia variedad de materias.
 

Sí, Akamai colabora con Coursera. Alojan nuestros programas de certificación de ATA online en su plataforma.
 

Debe tener un buen conocimiento del inglés e interés general y entusiasmo por la tecnología.
 

Podrá enviar su solicitud para acceder a oportunidades laborales de nivel básico en Akamai y otras empresas tecnológicas.

La cuota de suscripción mensual de Coursera es de 39 USD–59 USD, dependiendo de su ubicación.

Akamai ha diseñado los materiales del curso.

Nuestro equipo de Captación de Talento revisa las oportunidades de trabajo y las alinea, siempre que sea posible, con los graduados de ATA. No se garantiza que se realice una oferta de trabajo después de completar los programas de certificación.

No, no puede obtener créditos universitarios por completar un certificado de ATA.

  • Los ingenieros de redes que trabajan en el centro de control de operaciones de red (NOCC) son los responsables de responder a los tickets que los usuarios de Akamai abren para resolver problemas con el equipo y el software de Akamai. Aunque esto puede requerir la interacción con otros empleados de Akamai, muchos de estos problemas se pueden resolver entre bambalinas. Si le encanta trabajar con tecnología y resolver problemas técnicos, pero no le interesa desempeñar una función de cara al cliente, este puede ser el programa adecuado para usted.
  • El programa Customer Consulting & Support es la mejor opción para las personas interesadas en resolver retos técnicos y en trabajar con personas. Los empleados de Akamai que trabajan en la sección de servicios y asistencia profesionales son los responsables de colaborar con nuestros clientes para implementar nuestra tecnología y responder a los tickets que los clientes de Akamai abren para resolver problemas con nuestros productos. Aunque este puesto requiere un conjunto de habilidades similares, también requiere mucha más interacción con el cliente. La solución de los problemas que surgen por la interacción entre los productos de Akamai y el entorno único del cliente requiere la capacidad de poder colaborar eficazmente con el cliente con el fin de obtener suficientes detalles para resolver el problema. Si le gusta trabajar con los clientes en cuestiones técnicas y prefiere el reto de resolver problemas en entornos nuevos y desconocidos, puede que este puesto le guste más.

Sí, Akamai patrocinará a los estudiantes caso por caso. Indique su interés en obtener una beca cuando se registre. Una vez que se registre para obtener la beca, se le pedirá que realice una prueba como parte del proceso de solicitud. Si se le concede, los becarios tendrán acceso a la plataforma Coursera durante seis meses.

Contacto

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