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Programme bêta Green Light

Bénéficiez d'un accès anticipé aux fonctionnalités et aux produits d'Akamai Cloud, donnez votre avis et contribuez à façonner l'avenir de notre cloud

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Présentation du programme Green Light

Une communauté active de développeurs qui sont fiers de faire partie des premiers à tester de nouveaux produits et qui partagent leur savoir avec la communauté Akamai Cloud. En tant que membre de Green Light, vous fournissez des commentaires essentiels, découvrez des bugs et contribuez à changer les choses.

Adhésion au programme Green Light

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Soyez le premier à essayer de nouvelles fonctionnalités et à donner votre avis à la communauté Akamai pour nous aider à améliorer et à affiner nos produits.

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Obtenez un aperçu de la feuille de route

Les membres de Green Light bénéficient d'un accès anticipé aux nouveaux produits et aident à façonner les fonctionnalités en fonction de ce qui compte le plus pour notre communauté.

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Rejoignez les équipes produits et marketing d'Akamai dans un canal Slack exclusif pour recevoir des réponses en temps réel et échanger avec les membres de Green Light.

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Accessoires Green Light exclusifs

Après chaque bêta, répondez à une enquête pour gagner un produit Green Light en édition limitée et un badge Nerd Merit. Obtenez les 5 badges !

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Étape 1

Connectez-vous à Cloud Manager (ou créez un compte) !

Étape 2

Accédez à la page Betas.

Étape 3

Inscrivez-vous ! Vous serez contacté une fois la version bêta sélectionnée disponible.

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Non ! Que vous soyez un client actuel ou un nouvel utilisateur d'Akamai Cloud désirant rejoindre le programme bêta, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez créer un compte ici pour être prêt dès le lancement de la version bêta et recevoir 100 $ de crédit gratuit pour explorer la plateforme.

Tout le monde peut participer ! Nous apprécions les retours de personnes de tout niveau d'expérience, mais une base de connaissances de notre plateforme ou des plateformes cloud en général vous aidera à commencer.

Nous visons à proposer des coûts aussi bas que possible pour les clients lors des bêta-tests, mais cela dépend des ressources cloud nécessaires pour prendre en charge la version bêta. Nous fournissons toujours toutes les informations de paiement avant intégration de la version bêta.

Les participants au programme bêta reçoivent des avantages, tels que des accessoires, mais ne sont pas rémunérés. Les programmes bêta s'adressent aux volontaires et n'exigent aucune durée de participation minimale.

Oui, chaque version bêta contient des informations et des conditions générales uniques. Vous devez donc vous inscrire pour l'une d'elles à la fois.

Nous proposons des versions bêta individuelles pour chacun des produits répertoriés en haut de la page. Les dates de début et de fin de tous ces programmes seront différentes, même si certains peuvent se chevaucher. Vous serez informé par e-mail de l'approche de la date de début de la ou des versions bêta individuelles, et ces informations seront disponibles dans Cloud Manager.

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Le programme bêta Green Light vous donne l'occasion de bénéficier d'un accès anticipé à de nouveaux produits et de les tester avant qu'ils ne soient rendus accessibles au grand public.

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