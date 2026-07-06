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Une tarification cloud prévisible avec Akamai pour l'Asie-Pacifique

Disponible à Chennai, Mumbai, Osaka, Singapour, Tokyo, Melbourne et Sydney.
Tarification régionale disponible pour Jakarta

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Calcul

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Calcul

Forfaits GPU

Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.

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Documentation

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Forfait $/h RAM GPU VRAM vCPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 3,00 $ 176 Go 1 96 Go 16 1 024 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x2 6,00 $ 352 Go 2 192 Go 32 2 048 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x4 12,00 $ 704 Go 4 384 Go 64 4 096 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x1 - Singapour 4,50 $ 176 Go 1 96 Go 16 1 024 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x2 - Singapour 9,00 $ 352 Go 2 192 Go 32 2 048 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x4 - Singapour 18,00 $ 704 Go 4 384 Go 64 4 096 Go 0 To 40/16 Gbit/s Demande d'accès

RTX™ 4000 Ada Generation

Forfait $/h RAM GPU CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
RTX 4000 Ada GPU x1 Small 0,52 $ 16 Go 1 4 500 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium 0,67 $ 32 Go 1 8 500 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 Large 0,96 $ 64 Go 1 16 500 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large 1,53 $ 128 Go 1 32 500 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Small 1,05 $ 32 Go 2 8 1 To 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium 1,34 $ 64 Go 2 16 1 To 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage 1,49 $ 64 Go 2 16 2 To 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x4 Small 2,96 $ 128 Go 4 32 2 To 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium 3,57 $ 196 Go 4 48 2 To 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire

RTX 6000 Quadro

Forfait $/h RAM GPU CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
Dedicated 32 Go + RTX 6000 Quadro GPU x1 1,50 $ 32 Go 1 8 640 Go 16 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Dedicated 64 Go + RTX 6000 Quadro GPU x2 3,00 $ 64 Go 2 16 1280 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Dedicated 96 Go + RTX 6000 Quadro GPU x3 4,50 $ 96 Go 3 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Dedicated 128 Go + RTX 6000 Quadro GPU x4 6,00 $ 128 Go 4 24 2560 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Calcul

Forfaits Dedicated CPU

Machines virtuelles dédiées aux applications gourmandes en ressources informatiques.

Voir les détails du produit.

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM vCPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
G8 Dedicated 4x2 0,07 $ 4 Go 2 40 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 0,14 $ 8 Go 4 80 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 0,27 $ 16 Go 8 160 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 0,54 $ 32 Go 16 320 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 1,08 $ 64 Go 32 640 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 1,62 $ 96 Go 48 960 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 2,16 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 4,32 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 8,64 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM vCPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau
G8 Dedicated 8x2 0,11 $ 8 Go 2 80 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 0,21 $ 16 Go 4 160 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 0,42 $ 32 Go 8 320 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 0,84 $ 64 Go 16 640 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 1,26 $ 96 Go 24 960 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 1,68 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 3,36 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 6,84 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait $/mois $/h RAM vCPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau                  
G7 Dedicated 4 Go 43,00 $ 0,06 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 86,00 $ 0,13 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 173,00 $ 0,26 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 346,00 $ 0,52 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 691,00 $ 1,04 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 1 037,00 $ 1,56 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 1 382,00 $ 2,07 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 2 765,00 $ 4,15 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 5 530,00 $ 8,29 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert  Entrée/sortie réseau                        
G6 Dedicated 4 Go 36,00 $ 0,054 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 72,00 $ 0,108 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 144,00 $ 0,216 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 288,00 $ 0,432 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 576,00 $ 0,864 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 864,00 $ 1,296 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 1 152,00 $ 1,728 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 2 304,00 $ 3,456 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 4 608,00 $ 6,912 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

 

 

Calcul

Forfaits Shared CPU

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

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Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
Nanode 1 Go 5,00 $ 0,0075 $ 1 Go 1 25 Go 1 To 40/1 Gbit/s S'inscrire
Linode 2 Go 12,00 $ 0,0180 $ 2 Go 1 50 Go 2 To 40/2 Gbit/s S'inscrire
Linode 4 Go 24,00 $ 0,0360 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
Linode 8 Go 48,00 $ 0,0720 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 16 Go 96,00 $ 0,1440 $ 16 Go 6 320 Go 8 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 32 Go 192,00 $ 0,2880 $ 32 Go 8 640 Go 16 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 64 Go 384,00 $ 0,5760 $ 64 Go 16 1280 Go 20 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
Linode 96 Go 576,00 $ 0,8640 $ 96 Go 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Linode 128 Go 768,00 $ 1,1520 $ 128 Go 24 2560 Go 20 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
Linode 192 Go 1 152,00 $ 1,7280 $ 192 Go 32 3840 Go 20 To 40/12 Gbit/s S'inscrire
Calcul

Forfaits High Memory

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

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Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
Linode 24 Go 60,00 $ 0,09 $ 24 Go 2 20 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 48 Go 120,00 $ 0,18 $ 48 Go 2 40 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 90 Go 240,00 $ 0,36 $ 90 Go 4 90 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 150 Go 480,00 $ 0,72 $ 150 Go 8 200 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
Linode 300 Go 960,00 $ 1,44 $ 300 Go 16 340 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
Calcul

Forfaits Accelerated Compute

Accès dédié aux ASIC de cloud pour les charges de travail spécialisées, y compris le transcoding multimédia avec les VPU NETINT.

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Forfait $/mois $/h RAM VPU CPU Stockage  Transfert  Entrée/sortie réseau                                                    
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small 280,00 $ 0,42 $ 16 Go 1 8 200 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium 352,00 $ 0,53 $ 24 Go 1 12 300 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small 488,00 $ 0,73 $ 24 Go 2 12 300 Go 0 To 40/16 Gbit/s S'inscrire
Calcul

LKE : forfaits de moteur Kubernetes géré

La tarification LKE inclut les ressources que vous consommez, à savoir les instances de calcul, les NodeBalancers et les volumes. Passez à notre forfait de contrôle haute disponibilité (HA) pour 60 $ par cluster et par mois.


LKE-Enterprise vous offre toutes les fonctionnalités de LKE, ainsi qu'une haute disponibilité et un forfait de contrôle dédié à un tarif de 300 $ par cluster et par mois.
 

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Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait Nœuds $/h RAM vCPU Stockage Transfert  
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 Go 2 40 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 Go 4 80 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 Go 8 160 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 Go 16 320 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 Go 32 640 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 Go 48 960 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To S'inscrire

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait Nœuds $/h RAM vCPU Stockage Transfert  
G8 Dedicated 8x2 3 0,11 $ 8 Go 2 80 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 3 0,21 $ 16 Go 4 160 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 3 0,42 $ 32 Go 8 320 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 3 0,84 $ 64 Go 16 640 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 3 1,26 $ 96 Go 24 960 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 3 1,68 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 3 3,36 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 3 6,84 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To S'inscrire

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM vCPU Stockage Transfert

 
G7 Dedicated 4 Go 3 129,00 $ 0,06 $ 4 Go 2 80 Go 4 To S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 3 258,00 $ 0,13 $ 8 Go 4 160 Go 5 To S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 3 519,00 $ 0,26 $ 16 Go 8 320 Go 6 To S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 3 1 038,00 $ 0,52 $ 32 Go 16 640 Go 7 To S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 3 2 073,00 $ 1,04 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 3 3 111,00 $ 1,56 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 3 4 146,00 $ 2,07 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 3 8 295,00 $ 4,15 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 3 16 590,00 $ 8,29 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM vCPU Stockage Transfert

 
G6 Dedicated 4 Go 3 108,00 $ 0,054 $ 4 Go 2 80 Go 4 To S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 3 216,00 $ 0,108 $ 8 Go 4 160 Go 5 To S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 3 432,00 $ 0,216 $ 16 Go 8 320 Go 6 To S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 3 864,00 $ 0,432 $ 32 Go 16 640 Go 7 To S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 3 1 728,00 $ 0,864 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 3 2 592,00 $ 1,296 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 3 3 456,00 $ 1,728 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 3 6 912,00 $ 3,456 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 3 13 824,00 $ 6,912 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert

 
Shared 2 Go 3 36,00 $ 0,054 $ 6 Go 3 150 Go 6 To S'inscrire
Shared 4 Go 3 72,00 $ 0,108 $ 12 Go 6 240 Go 12 To S'inscrire
Shared 8 Go 3 144,00 $ 0,216 $ 24 Go 12 480 Go 15 To S'inscrire
Shared 16 Go 3 288,00 $ 0,432 $ 48 Go 18 960 Go 24 To S'inscrire
Shared 32 Go 3 576,00 $ 0,864 $ 96 Go 24 1920 Go 48 To S'inscrire
Shared 64 Go 3 1 152,00 $ 1,728 $ 192 Go 48 3840 Go 60 To S'inscrire
Shared 96 Go 3 1 728,00 $ 2,592 $ 288 Go 60 5760 Go 60 To S'inscrire
Shared 128 Go 3 2 304,00 $ 3,456 $ 384 Go 72 7680 Go 60 To S'inscrire
Shared 192 Go 3 3 456,00 $ 5,184 $ 576 Go 96 11520 Go 60 To S'inscrire

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

Forfait Nœuds $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert

 
High Memory 24 Go 3 180,00 $ 0,27 $ 72 Go 6 60 Go 15 To S'inscrire
High Memory 48 Go 3 360,00 $ 0,54 $ 144 Go 6 120 Go 18 To S'inscrire
High Memory 90 Go 3 720,00 $ 1,08 $ 270 Go 12 270 Go 21 To S'inscrire
High Memory 150 Go 3 1 440,00 $ 2,16 $ 450 Go 24 600 Go 24 To S'inscrire
High Memory 300 Go 3 2 880,00 $ 4,32 $ 900 Go 48 1020 Go 27 To S'inscrire

Stockage

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Stockage

Forfaits Block Storage

Augmentez la capacité de stockage en attachant des volumes haut débit.

Voir les détails du produit.
Stockage $/mois  
10 Go 1,00 $ S'inscrire
20 Go 2,00 $ S'inscrire
40 Go 4,00 $ S'inscrire
80 Go 8,00 $ S'inscrire
160 Go 16,00 $ S'inscrire
320 Go 32,00 $ S'inscrire
640 Go 64,00 $ S'inscrire
1280 Go 128,00 $ S'inscrire
2560 Go 256,00 $ S'inscrire
5120 Go 512,00 $ S'inscrire
10240 Go 1 024,00 $ S'inscrire
Stockage

Forfaits Object Storage

Stockage compatible avec Amazon S3 pour les sauvegardes, le Big Data et l'archivage. La capacité de stockage globale est basée sur le nombre d'objets, par compartiment et par compte.

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Stockage ($/mois) Transfert sortant ($/mois)  
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Stockage $/mois Images/compte Capacité max.  
1 Go 0,10 $ 100 150 Go S'inscrire
25 Go 2,50 $ 100 150 Go S'inscrire
50 Go 5,00 $ 100 150 Go S'inscrire
75 Go 7,50 $ 100 150 Go S'inscrire
100 Go 10,00 $ 100 150 Go S'inscrire
125 Go 12,50 $ 100 150 Go S'inscrire
150 Go 15,00 $ 100 150 Go S'inscrire
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Sauvegardes instantanées, totalement indépendantes de votre pile technologique. Choisissez le type d'instance à sauvegarder.

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Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
GPU 32 Go 40,00 $ 0,06 $ 32 Go 8 640 Go 16 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
GPU 64 Go 80,00 $ 0,12 $ 64 Go 16 1280 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
GPU 96 Go 160,00 $ 0,18 $ 96 Go 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
GPU 128 Go 320,00 $ 0,24 $ 128 Go 24 2560 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
G8 Dedicated 4x2 0,00369 $ 4 Go 2 40 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 8x4 0,00738 $ 8 Go 4 80 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x8 0,01476 $ 16 Go 8 160 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x16 0,02952 $ 32 Go 16 320 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x32 0,05895 $ 64 Go 32 640 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x48 0,08847 $ 96 Go 48 960 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x64 0,11799 $ 128 Go 64 1280 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x128 0,23589 $ 256 Go 128 2560 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x256 0,47187 $ 512 Go 256 5120 Go 0 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
G8 Dedicated 8x2 0,00738 $ 8 Go 2 80 Go 0 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 16x4 0,01476 $ 16 Go 4 160 Go 0 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 32x8 0,02952 $ 32 Go 8 320 Go 0 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 64x16 0,05895 $ 64 Go 16 640 Go 0 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 96x24 0,08847 $ 96 Go 24 960 Go 0 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 128x32 0,11799 $ 128 Go 32 1280 Go 0 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 256x64 0,23589 $ 256 Go 64 2560 Go 0 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G8 Dedicated 512x128 0,47187 $ 512 Go 128 5120 Go 0 To 40/11 Gbit/s S'inscrire

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
G7 Dedicated 4 Go 5,00 $ 0,008 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go 10,00 $ 0,015 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go 20,00 $ 0,030 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go 40,00 $ 0,060 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go 80,00 $ 0,120 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go 120,00 $ 0,180 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go 160,00 $ 0,240 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go 200,00 $ 0,300 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go 240,00 $ 0,360 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
G6 Dedicated 4 Go 5,00 $ 0,008 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go 10,00 $ 0,015 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go 20,00 $ 0,030 $ 16 Go 8 320 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go 40,00 $ 0,060 $ 32 Go 16 640 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go 80,00 $ 0,120 $ 64 Go 32 1280 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go 120,00 $ 0,180 $ 96 Go 48 1920 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go 160,00 $ 0,240 $ 128 Go 50 2500 Go 10 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go 200,00 $ 0,300 $ 256 Go 56 5000 Go 11 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
G6 Dedicated 512 Go 240,00 $ 0,360 $ 512 Go 64 7200 Go 12 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau  
Linode 1 Go 2,00 $ 0,003 $ 1 Go 1 25 Go 1 To 40/1 Gbit/s S'inscrire
Linode 2 Go 2,50 $ 0,004 $ 2 Go 1 50 Go 2 To 40/2 Gbit/s S'inscrire
Linode 4 Go 5,00 $ 0,008 $ 4 Go 2 80 Go 4 To 40/4 Gbit/s S'inscrire
Linode 8 Go 10,00 $ 0,015 $ 8 Go 4 160 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
Linode 16 Go 20,00 $ 0,030 $ 16 Go 6 320 Go 8 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
Linode 32 Go 40,00 $ 0,060 $ 32 Go 8 640 Go 16 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
Linode 64 Go 80,00 $ 0,120 $ 64 Go 16 1280 Go 20 To 40/9 Gbit/s S'inscrire
Linode 96 Go 120,00 $ 0,180 $ 96 Go 20 1920 Go 20 To 40/10 Gbit/s S'inscrire
Linode 128 Go 160,00 $ 0,240 $ 128 Go 24 2560 Go 20 To 40/11 Gbit/s S'inscrire
Linode 192 Go 240,00 $ 0,360 $ 192 Go 32 3840 Go 20 To 40/12 Gbit/s S'inscrire

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

Forfait $/mois $/h RAM CPU Stockage Transfert Entrée/sortie réseau                      
High Memory 24 Go 5,00 $ 0,0075 $ 24 Go 2 20 Go 5 To 40/5 Gbit/s S'inscrire
High Memory 48 Go 10,00 $ 0,0150 $ 48 Go 2 40 Go 6 To 40/6 Gbit/s S'inscrire
High Memory 90 Go 20,00 $ 0,0300 $ 90 Go 4 90 Go 7 To 40/7 Gbit/s S'inscrire
High Memory 150 Go 40,00 $ 0,0600 $ 150 Go 8 200 Go 8 To 40/8 Gbit/s S'inscrire
High Memory 300 Go 80,00 $ 0,1200 $ 300 Go 16 340 Go 9 To 40/9 Gbit/s S'inscrire

Bases de données

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Base de données

Forfaits MySQL

Clusters de bases de données MySQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.

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Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 2 nœuds 3 nœuds  
G7 Dedicated 4 Go, nœud 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go, nœud 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go, nœud 16 32 640 655,20 $ 1 401,60 $ 1 965,60 $ S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go, nœud 32 64 1280 1 407,60 $ 2 838,00 $ 4 150,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go, nœud 48 96 1920 2 110,86 $ 4 358,40 $ 6 234,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go, nœud 50 128 2500 2 809,14 $ 5 706,00 $ 8 086,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go, nœud 56 256 5000 5 625,60 $ 10 941,60 $ 16 263,60 $ S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go, nœud 64 512 7200 11 073,60 $ 22 147,20 $ 33 220,80 $ S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 2 nœuds 3 nœuds  
G6 Dedicated 4 Go, nœud 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go, nœud 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go, nœud 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go, nœud 16 32 640 546,00 $ 1 168,00 $ 1 638,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go, nœud 32 64 1280 1 173,00 $ 2 365,00 $ 3 459,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go, nœud 48 96 1920 1 759,00 $ 3 632,00 $ 5 195,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go, nœud 50 128 2500 2 341,00 $ 4 755,00 $ 6 739,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go, nœud 56 256 5000 4 684,00 $ 9 118,00 $ 13 553,00 $ S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 3 nœuds  
Shared 1 Go, nœud 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ S'inscrire
Shared 2 Go, nœud 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ S'inscrire
Shared 4 Go, nœud 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ S'inscrire
Shared 8 Go, nœud 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ S'inscrire
Shared 16 Go, nœud 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ S'inscrire
Shared 32 Go, nœud 8 32 640 504,00 $ 1 176,00 $ S'inscrire
Shared 64 Go, nœud 16 64 1280 1 008,00 $ 2 352,00 $ S'inscrire
Shared 96 Go, nœud 20 96 1920 1 512,00 $ 3 545,00 $ S'inscrire
Shared 128 Go, nœud 24 128 2560 2 016,00 $ 4 726,00 $ S'inscrire
Shared 192 Go, nœud 32 192 3840 3 025,00 $ 7 090,00 $ S'inscrire
Base de données

Forfaits PostgreSQL

Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.

Voir les détails du produit.

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 2 nœuds 3 nœuds  
G7 Dedicated 4 Go, nœud 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go, nœud 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go, nœud 16 32 640 655,20 $ 1 401,60 $ 1 965,60 $ S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go, nœud 32 64 1280 1 407,60 $ 2 838,00 $ 4 150,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go, nœud 48 96 1920 2 110,86 $ 4 358,40 $ 6 234,00 $ S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go, nœud 50 128 2500 2 809,14 $ 5 706,00 $ 8 086,80 $ S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go, nœud 56 256 5000 5 625,60 $ 10 941,60 $ 16 263,60 $ S'inscrire
G7 Dedicated 512 Go, nœud 64 512 7200 11 073,60 $ 22 147,20 $ 33 220,80 $ S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 2 nœuds 3 nœuds  
G6 Dedicated 4 Go, nœud 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go, nœud 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go, nœud 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go, nœud 16 32 640 546,00 $ 1 168,00 $ 1 638,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go, nœud 32 64 1280 1 173,00 $ 2 365,00 $ 3 459,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go, nœud 48 96 1920 1 759,00 $ 3 632,00 $ 5 195,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go, nœud 50 128 2500 2 341,00 $ 4 755,00 $ 6 739,00 $ S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go, nœud 56 256 5000 4 684,00 $ 9 118,00 $ 13 553,00 $ S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait Cœur RAM Stockage 1 nœud 3 nœuds  
Shared 1 Go, nœud 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ S'inscrire
Shared 2 Go, nœud 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ S'inscrire
Shared 4 Go, nœud 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ S'inscrire
Shared 8 Go, nœud 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ S'inscrire
Shared 16 Go, nœud 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ S'inscrire
Shared 32 Go, nœud 8 32 640 504,00 $ 1 176,00 $ S'inscrire
Shared 64 Go, nœud 16 64 1280 1 008,00 $ 2 352,00 $ S'inscrire
Shared 96 Go, nœud 20 96 1920 1 512,00 $ 3 545,00 $ S'inscrire
Shared 128 Go, nœud 24 128 2560 2 016,00 $ 4 726,00 $ S'inscrire
Shared 192 Go, nœud 32 192 3840 3 025,00 $ 7 090,00 $ S'inscrire

Réseau

Coûts moyens du trafic sortant = 0,015 $ par Go

Réseau

NodeBalancers

Maintenez la disponibilité, évoluez efficacement et gérez le trafic à des coûts prévisibles.

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Forfait $/mois $/h

 
NodeBalancer 10 $ 0,015 $ S'inscrire

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Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Consultez ce guide pour comprendre le fonctionnement de la facturation.

Les anciens forfaits incluent un volume de transfert de données en fonction de la gamme et de la taille de l'offre, allant de 0 To à 20 To par mois. Les forfaits G8 et GPU Accelerated n'incluent pas de transfert de données ni de trafic sortant dans le forfait. En savoir plus sur l'utilisation et les coûts liés au transfert réseau.

Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. Cependant, vous devez tout de même vous inscrire avec une carte de crédit lors d'un transfert depuis PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre de plus petite taille, puis d'adapter votre architecture à mesure que vos besoins évoluent. Vous pouvez redimensionner votre VM à tout moment, à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez également consulter notre guide pour le choix d'un forfait VM.

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.

Nous percevons les taxes pour les clients qui y sont soumis. Vous pouvez consulter notre Guide d'information fiscale tpour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, y compris les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.

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