RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Calcul
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Forfaits GPU
Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|3,00 $
|176 Go
|1
|96 Go
|16
|1 024 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|6,00 $
|352 Go
|2
|192 Go
|32
|2 048 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|12,00 $
|704 Go
|4
|384 Go
|64
|4 096 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x1 - Singapour
|4,50 $
|176 Go
|1
|96 Go
|16
|1 024 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x2 - Singapour
|9,00 $
|352 Go
|2
|192 Go
|32
|2 048 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x4 - Singapour
|18,00 $
|704 Go
|4
|384 Go
|64
|4 096 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
RTX™ 4000 Ada Generation
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|0,52 $
|16 Go
|1
|4
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|0,67 $
|32 Go
|1
|8
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|0,96 $
|64 Go
|1
|16
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|1,53 $
|128 Go
|1
|32
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|1,05 $
|32 Go
|2
|8
|1 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|1,34 $
|64 Go
|2
|16
|1 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|1,49 $
|64 Go
|2
|16
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|2,96 $
|128 Go
|4
|32
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|3,57 $
|196 Go
|4
|48
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
RTX 6000 Quadro
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Dedicated 32 Go + RTX 6000 Quadro GPU x1
|1,50 $
|32 Go
|1
|8
|640 Go
|16 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 64 Go + RTX 6000 Quadro GPU x2
|3,00 $
|64 Go
|2
|16
|1280 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 96 Go + RTX 6000 Quadro GPU x3
|4,50 $
|96 Go
|3
|20
|1920 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 128 Go + RTX 6000 Quadro GPU x4
|6,00 $
|128 Go
|4
|24
|2560 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
Forfaits Dedicated CPU
Machines virtuelles dédiées aux applications gourmandes en ressources informatiques.
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 4x2
|0,07 $
|4 Go
|2
|40 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8x4
|0,14 $
|8 Go
|4
|80 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x8
|0,27 $
|16 Go
|8
|160 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x16
|0,54 $
|32 Go
|16
|320 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x32
|1,08 $
|64 Go
|32
|640 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x48
|1,62 $
|96 Go
|48
|960 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x64
|2,16 $
|128 Go
|64
|1280 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x128
|4,32 $
|256 Go
|128
|2560 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x256
|8,64 $
|512 Go
|256
|5120 Go
|0 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 8x2
|0,11 $
|8 Go
|2
|80 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x4
|0,21 $
|16 Go
|4
|160 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x8
|0,42 $
|32 Go
|8
|320 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x16
|0,84 $
|64 Go
|16
|640 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x24
|1,26 $
|96 Go
|24
|960 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x32
|1,68 $
|128 Go
|32
|1280 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x64
|3,36 $
|256 Go
|64
|2560 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x128
|6,84 $
|512 Go
|128
|5120 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G7 Dedicated 4 Go
|43,00 $
|0,06 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go
|86,00 $
|0,13 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go
|173,00 $
|0,26 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go
|346,00 $
|0,52 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go
|691,00 $
|1,04 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go
|1 037,00 $
|1,56 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go
|1 382,00 $
|2,07 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go
|2 765,00 $
|4,15 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go
|5 530,00 $
|8,29 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G6 Dedicated 4 Go
|36,00 $
|0,054 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go
|72,00 $
|0,108 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go
|144,00 $
|0,216 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go
|288,00 $
|0,432 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go
|576,00 $
|0,864 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go
|864,00 $
|1,296 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go
|1 152,00 $
|1,728 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go
|2 304,00 $
|3,456 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 512 Go
|4 608,00 $
|6,912 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Forfaits Shared CPU
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Nanode 1 Go
|5,00 $
|0,0075 $
|1 Go
|1
|25 Go
|1 To
|40/1 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 2 Go
|12,00 $
|0,0180 $
|2 Go
|1
|50 Go
|2 To
|40/2 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 4 Go
|24,00 $
|0,0360 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 8 Go
|48,00 $
|0,0720 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 16 Go
|96,00 $
|0,1440 $
|16 Go
|6
|320 Go
|8 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 32 Go
|192,00 $
|0,2880 $
|32 Go
|8
|640 Go
|16 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 64 Go
|384,00 $
|0,5760 $
|64 Go
|16
|1280 Go
|20 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 96 Go
|576,00 $
|0,8640 $
|96 Go
|20
|1920 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 128 Go
|768,00 $
|1,1520 $
|128 Go
|24
|2560 Go
|20 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 192 Go
|1 152,00 $
|1,7280 $
|192 Go
|32
|3840 Go
|20 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Forfaits High Memory
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Linode 24 Go
|60,00 $
|0,09 $
|24 Go
|2
|20 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 48 Go
|120,00 $
|0,18 $
|48 Go
|2
|40 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 90 Go
|240,00 $
|0,36 $
|90 Go
|4
|90 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 150 Go
|480,00 $
|0,72 $
|150 Go
|8
|200 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 300 Go
|960,00 $
|1,44 $
|300 Go
|16
|340 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
Forfaits Accelerated Compute
Accès dédié aux ASIC de cloud pour les charges de travail spécialisées, y compris le transcoding multimédia avec les VPU NETINT.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|VPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|280,00 $
|0,42 $
|16 Go
|1
|8
|200 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|352,00 $
|0,53 $
|24 Go
|1
|12
|300 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|488,00 $
|0,73 $
|24 Go
|2
|12
|300 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
LKE : forfaits de moteur Kubernetes géré
La tarification LKE inclut les ressources que vous consommez, à savoir les instances de calcul, les NodeBalancers et les volumes. Passez à notre forfait de contrôle haute disponibilité (HA) pour 60 $ par cluster et par mois.
LKE-Enterprise vous offre toutes les fonctionnalités de LKE, ainsi qu'une haute disponibilité et un forfait de contrôle dédié à un tarif de 300 $ par cluster et par mois.
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|Nœuds
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 Go
|2
|40 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 Go
|4
|80 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 Go
|8
|160 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 Go
|16
|320 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 Go
|32
|640 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 Go
|48
|960 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 Go
|64
|1280 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 Go
|128
|2560 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 Go
|256
|5120 Go
|0 To
|S'inscrire
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|Nœuds
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,11 $
|8 Go
|2
|80 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,21 $
|16 Go
|4
|160 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,42 $
|32 Go
|8
|320 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,84 $
|64 Go
|16
|640 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x24
|3
|1,26 $
|96 Go
|24
|960 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,68 $
|128 Go
|32
|1280 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x64
|3
|3,36 $
|256 Go
|64
|2560 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x128
|3
|6,84 $
|512 Go
|128
|5120 Go
|0 To
|S'inscrire
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|
|G7 Dedicated 4 Go
|3
|129,00 $
|0,06 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go
|3
|258,00 $
|0,13 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go
|3
|519,00 $
|0,26 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go
|3
|1 038,00 $
|0,52 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go
|3
|2 073,00 $
|1,04 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go
|3
|3 111,00 $
|1,56 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go
|3
|4 146,00 $
|2,07 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go
|3
|8 295,00 $
|4,15 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go
|3
|16 590,00 $
|8,29 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|
|G6 Dedicated 4 Go
|3
|108,00 $
|0,054 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go
|3
|216,00 $
|0,108 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go
|3
|432,00 $
|0,216 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go
|3
|864,00 $
|0,432 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go
|3
|1 728,00 $
|0,864 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go
|3
|2 592,00 $
|1,296 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go
|3
|3 456,00 $
|1,728 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go
|3
|6 912,00 $
|3,456 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 512 Go
|3
|13 824,00 $
|6,912 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|
|Shared 2 Go
|3
|36,00 $
|0,054 $
|6 Go
|3
|150 Go
|6 To
|S'inscrire
|Shared 4 Go
|3
|72,00 $
|0,108 $
|12 Go
|6
|240 Go
|12 To
|S'inscrire
|Shared 8 Go
|3
|144,00 $
|0,216 $
|24 Go
|12
|480 Go
|15 To
|S'inscrire
|Shared 16 Go
|3
|288,00 $
|0,432 $
|48 Go
|18
|960 Go
|24 To
|S'inscrire
|Shared 32 Go
|3
|576,00 $
|0,864 $
|96 Go
|24
|1920 Go
|48 To
|S'inscrire
|Shared 64 Go
|3
|1 152,00 $
|1,728 $
|192 Go
|48
|3840 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 96 Go
|3
|1 728,00 $
|2,592 $
|288 Go
|60
|5760 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 128 Go
|3
|2 304,00 $
|3,456 $
|384 Go
|72
|7680 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 192 Go
|3
|3 456,00 $
|5,184 $
|576 Go
|96
|11520 Go
|60 To
|S'inscrire
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|
|High Memory 24 Go
|3
|180,00 $
|0,27 $
|72 Go
|6
|60 Go
|15 To
|S'inscrire
|High Memory 48 Go
|3
|360,00 $
|0,54 $
|144 Go
|6
|120 Go
|18 To
|S'inscrire
|High Memory 90 Go
|3
|720,00 $
|1,08 $
|270 Go
|12
|270 Go
|21 To
|S'inscrire
|High Memory 150 Go
|3
|1 440,00 $
|2,16 $
|450 Go
|24
|600 Go
|24 To
|S'inscrire
|High Memory 300 Go
|3
|2 880,00 $
|4,32 $
|900 Go
|48
|1020 Go
|27 To
|S'inscrire
Stockage
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Forfaits Block Storage
Augmentez la capacité de stockage en attachant des volumes haut débit.
|Stockage
|$/mois
|10 Go
|1,00 $
|S'inscrire
|20 Go
|2,00 $
|S'inscrire
|40 Go
|4,00 $
|S'inscrire
|80 Go
|8,00 $
|S'inscrire
|160 Go
|16,00 $
|S'inscrire
|320 Go
|32,00 $
|S'inscrire
|640 Go
|64,00 $
|S'inscrire
|1280 Go
|128,00 $
|S'inscrire
|2560 Go
|256,00 $
|S'inscrire
|5120 Go
|512,00 $
|S'inscrire
|10240 Go
|1 024,00 $
|S'inscrire
Forfaits Object Storage
Stockage compatible avec Amazon S3 pour les sauvegardes, le Big Data et l'archivage. La capacité de stockage globale est basée sur le nombre d'objets, par compartiment et par compte.
|Stockage ($/mois)
|Transfert sortant ($/mois)
|0,002 $/Go
|0,005 $/Go avec le premier To gratuit chaque mois.
|S'inscrire
Images
Téléchargez, enregistrez et déployez des images personnalisées sur l'ensemble de vos machines.
|Stockage
|$/mois
|Images/compte
|Capacité max.
|1 Go
|0,10 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|25 Go
|2,50 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|50 Go
|5,00 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|75 Go
|7,50 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|100 Go
|10,00 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|125 Go
|12,50 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
|150 Go
|15,00 $
|100
|150 Go
|S'inscrire
Backups
Sauvegardes instantanées, totalement indépendantes de votre pile technologique. Choisissez le type d'instance à sauvegarder.
Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|GPU 32 Go
|40,00 $
|0,06 $
|32 Go
|8
|640 Go
|16 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|GPU 64 Go
|80,00 $
|0,12 $
|64 Go
|16
|1280 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|GPU 96 Go
|160,00 $
|0,18 $
|96 Go
|20
|1920 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|GPU 128 Go
|320,00 $
|0,24 $
|128 Go
|24
|2560 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 4x2
|0,00369 $
|4 Go
|2
|40 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8x4
|0,00738 $
|8 Go
|4
|80 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x8
|0,01476 $
|16 Go
|8
|160 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x16
|0,02952 $
|32 Go
|16
|320 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x32
|0,05895 $
|64 Go
|32
|640 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x48
|0,08847 $
|96 Go
|48
|960 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x64
|0,11799 $
|128 Go
|64
|1280 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x128
|0,23589 $
|256 Go
|128
|2560 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x256
|0,47187 $
|512 Go
|256
|5120 Go
|0 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 8x2
|0,00738 $
|8 Go
|2
|80 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x4
|0,01476 $
|16 Go
|4
|160 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x8
|0,02952 $
|32 Go
|8
|320 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x16
|0,05895 $
|64 Go
|16
|640 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x24
|0,08847 $
|96 Go
|24
|960 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x32
|0,11799 $
|128 Go
|32
|1280 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x64
|0,23589 $
|256 Go
|64
|2560 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x128
|0,47187 $
|512 Go
|128
|5120 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G7 Dedicated 4 Go
|5,00 $
|0,008 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go
|10,00 $
|0,015 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go
|20,00 $
|0,030 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go
|40,00 $
|0,060 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go
|80,00 $
|0,120 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go
|120,00 $
|0,180 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go
|160,00 $
|0,240 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go
|200,00 $
|0,300 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go
|240,00 $
|0,360 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G6 Dedicated 4 Go
|5,00 $
|0,008 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go
|10,00 $
|0,015 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go
|20,00 $
|0,030 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go
|40,00 $
|0,060 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go
|80,00 $
|0,120 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go
|120,00 $
|0,180 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go
|160,00 $
|0,240 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go
|200,00 $
|0,300 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 512 Go
|240,00 $
|0,360 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Linode 1 Go
|2,00 $
|0,003 $
|1 Go
|1
|25 Go
|1 To
|40/1 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 2 Go
|2,50 $
|0,004 $
|2 Go
|1
|50 Go
|2 To
|40/2 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 4 Go
|5,00 $
|0,008 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 8 Go
|10,00 $
|0,015 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 16 Go
|20,00 $
|0,030 $
|16 Go
|6
|320 Go
|8 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 32 Go
|40,00 $
|0,060 $
|32 Go
|8
|640 Go
|16 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 64 Go
|80,00 $
|0,120 $
|64 Go
|16
|1280 Go
|20 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 96 Go
|120,00 $
|0,180 $
|96 Go
|20
|1920 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 128 Go
|160,00 $
|0,240 $
|128 Go
|24
|2560 Go
|20 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 192 Go
|240,00 $
|0,360 $
|192 Go
|32
|3840 Go
|20 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|High Memory 24 Go
|5,00 $
|0,0075 $
|24 Go
|2
|20 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|High Memory 48 Go
|10,00 $
|0,0150 $
|48 Go
|2
|40 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|High Memory 90 Go
|20,00 $
|0,0300 $
|90 Go
|4
|90 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|High Memory 150 Go
|40,00 $
|0,0600 $
|150 Go
|8
|200 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|High Memory 300 Go
|80,00 $
|0,1200 $
|300 Go
|16
|340 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
Bases de données
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Forfaits MySQL
Clusters de bases de données MySQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|320
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|640
|655,20 $
|1 401,60 $
|1 965,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1280
|1 407,60 $
|2 838,00 $
|4 150,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1920
|2 110,86 $
|4 358,40 $
|6 234,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2500
|2 809,14 $
|5 706,00 $
|8 086,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|5000
|5 625,60 $
|10 941,60 $
|16 263,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go, nœud
|64
|512
|7200
|11 073,60 $
|22 147,20 $
|33 220,80 $
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G6 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|320
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|640
|546,00 $
|1 168,00 $
|1 638,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1280
|1 173,00 $
|2 365,00 $
|3 459,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1920
|1 759,00 $
|3 632,00 $
|5 195,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2500
|2 341,00 $
|4 755,00 $
|6 739,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|5000
|4 684,00 $
|9 118,00 $
|13 553,00 $
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|3 nœuds
|Shared 1 Go, nœud
|1
|1
|25
|16,00 $
|37,00 $
|S'inscrire
|Shared 2 Go, nœud
|1
|2
|50
|32,00 $
|74,00 $
|S'inscrire
|Shared 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|63,00 $
|147,00 $
|S'inscrire
|Shared 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|126,00 $
|294,00 $
|S'inscrire
|Shared 16 Go, nœud
|6
|16
|320
|252,00 $
|588,00 $
|S'inscrire
|Shared 32 Go, nœud
|8
|32
|640
|504,00 $
|1 176,00 $
|S'inscrire
|Shared 64 Go, nœud
|16
|64
|1280
|1 008,00 $
|2 352,00 $
|S'inscrire
|Shared 96 Go, nœud
|20
|96
|1920
|1 512,00 $
|3 545,00 $
|S'inscrire
|Shared 128 Go, nœud
|24
|128
|2560
|2 016,00 $
|4 726,00 $
|S'inscrire
|Shared 192 Go, nœud
|32
|192
|3840
|3 025,00 $
|7 090,00 $
|S'inscrire
Forfaits PostgreSQL
Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|320
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|640
|655,20 $
|1 401,60 $
|1 965,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1280
|1 407,60 $
|2 838,00 $
|4 150,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1920
|2 110,86 $
|4 358,40 $
|6 234,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2500
|2 809,14 $
|5 706,00 $
|8 086,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|5000
|5 625,60 $
|10 941,60 $
|16 263,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go, nœud
|64
|512
|7200
|11 073,60 $
|22 147,20 $
|33 220,80 $
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G6 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|320
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|640
|546,00 $
|1 168,00 $
|1 638,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1280
|1 173,00 $
|2 365,00 $
|3 459,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1920
|1 759,00 $
|3 632,00 $
|5 195,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2500
|2 341,00 $
|4 755,00 $
|6 739,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|5000
|4 684,00 $
|9 118,00 $
|13 553,00 $
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Cœur
|RAM
|Stockage
|1 nœud
|3 nœuds
|Shared 1 Go, nœud
|1
|1
|25
|16,00 $
|37,00 $
|S'inscrire
|Shared 2 Go, nœud
|1
|2
|50
|32,00 $
|74,00 $
|S'inscrire
|Shared 4 Go, nœud
|2
|4
|80
|63,00 $
|147,00 $
|S'inscrire
|Shared 8 Go, nœud
|4
|8
|160
|126,00 $
|294,00 $
|S'inscrire
|Shared 16 Go, nœud
|6
|16
|320
|252,00 $
|588,00 $
|S'inscrire
|Shared 32 Go, nœud
|8
|32
|640
|504,00 $
|1 176,00 $
|S'inscrire
|Shared 64 Go, nœud
|16
|64
|1280
|1 008,00 $
|2 352,00 $
|S'inscrire
|Shared 96 Go, nœud
|20
|96
|1920
|1 512,00 $
|3 545,00 $
|S'inscrire
|Shared 128 Go, nœud
|24
|128
|2560
|2 016,00 $
|4 726,00 $
|S'inscrire
|Shared 192 Go, nœud
|32
|192
|3840
|3 025,00 $
|7 090,00 $
|S'inscrire
Réseau
Coûts moyens du trafic sortant = 0,015 $ par Go
NodeBalancers
Maintenez la disponibilité, évoluez efficacement et gérez le trafic à des coûts prévisibles.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|
|NodeBalancer
|10 $
|0,015 $
|S'inscrire
Services
L'expertise réactive et pratique d'ingénieurs cloud certifiés.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Consultez ce guide pour comprendre le fonctionnement de la facturation.
Les anciens forfaits incluent un volume de transfert de données en fonction de la gamme et de la taille de l'offre, allant de 0 To à 20 To par mois. Les forfaits G8 et GPU Accelerated n'incluent pas de transfert de données ni de trafic sortant dans le forfait. En savoir plus sur l'utilisation et les coûts liés au transfert réseau.
Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. Cependant, vous devez tout de même vous inscrire avec une carte de crédit lors d'un transfert depuis PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre de plus petite taille, puis d'adapter votre architecture à mesure que vos besoins évoluent. Vous pouvez redimensionner votre VM à tout moment, à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez également consulter notre guide pour le choix d'un forfait VM.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.
Nous percevons les taxes pour les clients qui y sont soumis. Vous pouvez consulter notre Guide d'information fiscale tpour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, y compris les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.
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