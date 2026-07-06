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Precios predecibles de Akamai Cloud para Asia-Pacífico

Disponible en Chennai, Mumbai, Osaka, Singapur, Tokio, Melbourne y Sídney.
Precios regionales disponibles para Yakarta

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Recursos informáticos

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Recursos informáticos

Planes de GPU

Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.

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Documentación

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Plan $/h RAM GPU VRAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 3,00 $ 176 GB 1 96 GB 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x2 6,00 $ 352 GB 2 192 GB 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x4 12,00 $ 704 GB 4 384 GB 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x1 - Singapur 4,50 $ 176 GB 1 96 GB 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x2 - Singapur 9,00 $ 352 GB 2 192 GB 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso
RTX PRO 6000 Blackwell x4 - Singapur 18,00 $ 704 GB 4 384 GB 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acceso

RTX™ 4000 Ada Generation

Plan $/h RAM GPU CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
RTX 4000 Ada GPU x1 Small 0,52 $ 16 GB 1 4 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium 0,67 $ 32 GB 1 8 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 Large 0,96 $ 64 GB 1 16 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large 1,53 $ 128 GB 1 32 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Small 1,05 $ 32 GB 2 8 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium 1,34 $ 64 GB 2 16 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage 1,49 $ 64 GB 2 16 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x4 Small 2,96 $ 128 GB 4 32 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium 3,57 $ 196 GB 4 48 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse

RTX 6000 Quadro

Plan $/h RAM GPU CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 1,50 $ 32 GB 1 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Registrarse
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 3,00 $ 64 GB 2 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 4,50 $ 96 GB 3 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 6,00 $ 128 GB 4 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
Recursos informáticos

Planes de ‌Dedicated CPU

Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU.

Ver los detalles del producto.

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
G8 Dedicated 4x2 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 8x4 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x8 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x16 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x32 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x48 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x64 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x128 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x256 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registrarse

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red
G8 Dedicated 8x2 0,11 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x4 0,21 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x8 0,42 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x16 0,84 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x24 1,26 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x32 1,68 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x64 3,36 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x128 6,84 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan $/mes $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red                  
G7 Dedicated 4 GB 43,00 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 86,00 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 173,00 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 346,00 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 691,00 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 1.037,00 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 1.382,00 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 2.765,00 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 5.530,00 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red                  
G6 Dedicated 4 GB 36,00 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 72,00 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 144,00 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 288,00 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 576,00 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 864,00 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 1.152,00 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 2.304,00 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 4.608,00 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

 

 

Recursos informáticos

Planes de Shared CPU

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

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Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
1 GB Nanode 5,00 $ 0,0075 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registrarse
2 GB Linode 12,00 $ 0,0180 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registrarse
4 GB Linode 24,00 $ 0,0360 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
8 GB Linode 48,00 $ 0,0720 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
16 GB Linode 96,00 $ 0,1440 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registrarse
32 GB Linode 192,00 $ 0,2880 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registrarse
64 GB Linode 384,00 $ 0,5760 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registrarse
96 GB Linode 576,00 $ 0,8640 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
128 GB Linode 768,00 $ 1,1520 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registrarse
192 GB Linode 1.152,00 $ 1,7280 $ 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registrarse
Recursos informáticos

Planes de High Memory

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

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Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
24 GB Linode 60,00 $ 0,09 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
48 GB Linode 120,00 $ 0,18 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
90 GB Linode 240,00 $ 0,36 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
150 GB Linode 480,00 $ 0,72 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
300 GB Linode 960,00 $ 1,44 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
Recursos informáticos

Planes de Accelerated Compute

Acceso dedicado a ASIC en la nube para cargas de trabajo especializadas, incluida la transcodificación de contenido multimedia con VPU de NETINT.

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Plan $/mes $/h RAM VPU CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red                                                    
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small 280,00 $ 0,42 $ 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium 352,00 $ 0,53 $ 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small 488,00 $ 0,73 $ 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Registrarse
Recursos informáticos

LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine

El precio de LKE incluye los recursos que consume: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 USD por clúster al mes.


LKE-Enterprise te ofrece todas las funciones de LKE e incluye alta disponibilidad (HA) y un plano de control dedicado por 300 USD por clúster al mes.
 

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Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan Nodos $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia  
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB Registrarse

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan Nodos $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia  
G8 Dedicated 8x2 3 0,11 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 16x4 3 0,21 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 32x8 3 0,42 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 64x16 3 0,84 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 96x24 3 1,26 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 128x32 3 1,68 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 256x64 3 3,36 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB Registrarse
G8 Dedicated 512x128 3 6,84 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB Registrarse

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan Nodos $/mes $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia

 
G7 Dedicated 4 GB 3 129,00 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 3 258,00 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 3 519,00 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 3 1.038,00 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 3 2.073,00 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 3 3.111,00 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 3 4.146,00 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 3 8.295,00 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 3 16 590,00 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan Nodos $/mes $/h RAM vCPU Almacenamiento Transferencia

 
G6 Dedicated 4 GB 3 108,00 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 3 216,00 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 3 432,00 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 3 864,00 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 3 1.728,00 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 3 2.592,00 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 3 3.456,00 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 3 6.912,00 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 3 13 824,00 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan Nodos $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia

 
Shared 2 GB 3 36,00 $ 0,054 $ 6 GB 3 150 GB 6 TB Registrarse
Shared 4 GB 3 72,00 $ 0,108 $ 12 GB 6 240 GB 12 TB Registrarse
Shared 8 GB 3 144,00 $ 0,216 $ 24 GB 12 480 GB 15 TB Registrarse
Shared 16 GB 3 288,00 $ 0,432 $ 48 GB 18 960 GB 24 TB Registrarse
Shared 32 GB 3 576,00 $ 0,864 $ 96 GB 24 1920 GB 48 TB Registrarse
Shared 64 GB 3 1.152,00 $ 1,728 $ 192 GB 48 3840 GB 60 TB Registrarse
Shared 96 GB 3 1.728,00 $ 2,592 $ 288 GB 60 5760 GB 60 TB Registrarse
Shared 128 GB 3 2.304,00 $ 3,456 $ 384 GB 72 7680 GB 60 TB Registrarse
Shared 192 GB 3 3.456,00 $ 5,184 $ 576 GB 96 11 520 GB 60 TB Registrarse

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

Plan Nodos $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia

 
High Memory 24 GB 3 180,00 $ 0,27 $ 72 GB 6 60 GB 15 TB Registrarse
High Memory 48 GB 3 360,00 $ 0,54 $ 144 GB 6 120 GB 18 TB Registrarse
High Memory 90 GB 3 720,00 $ 1,08 $ 270 GB 12 270 GB 21 TB Registrarse
High Memory 150 GB 3 1.440,00 $ 2,16 $ 450 GB 24 600 GB 24 TB Registrarse
High Memory 300 GB 3 2.880,00 $ 4,32 $ 900 GB 48 1020 GB 27 TB Registrarse

Almacenamiento

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Almacenamiento

Planes de Block Storage

Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad.

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Almacenamiento $/mes  
10 GB 1,00 $ Registrarse
20 GB 2,00 $ Registrarse
40 GB 4,00 $ Registrarse
80 GB 8,00 $ Registrarse
160 GB 16,00 $ Registrarse
320 GB 32,00 $ Registrarse
640 GB 64,00 $ Registrarse
1280 GB 128,00 $ Registrarse
2560 GB 256,00 $ Registrarse
5120 GB 512,00 $ Registrarse
10 240 GB 1.024,00 $ Registrarse
Almacenamiento

Planes de Object Storage

Almacenamiento compatible con Amazon S3 para copias de seguridad,big data y necesidades de archivado. La capacidad de almacenamiento general se basa en el número de objetos, por cubo, por cuenta.

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Almacenamiento ($/mes) Transferencia de salida ($/mes)  
0,02 USD/GB 0,005 USD/GB con el primer TB gratuito cada mes. Registrarse
Almacenamiento

Images

Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en todas las máquinas.

Explore el centro de desarrolladores
Almacenamiento $/mes Images/Cuenta Capacidad máxima  
1 GB 0,10 $ 100 150 GB Registrarse
25 GB 2,50 $ 100 150 GB Registrarse
50 GB 5,00 $ 100 150 GB Registrarse
75 GB 7,50 $ 100 150 GB Registrarse
100 GB 10,00 $ 100 150 GB Registrarse
125 GB 12,50 $ 100 150 GB Registrarse
150 GB 15,00 $ 100 150 GB Registrarse
Almacenamiento

Backups

Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad.

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Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
GPU 32 GB 40,00 $ 0,06 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Registrarse
GPU 64 GB 80,00 $ 0,12 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
GPU 96 GB 160,00 $ 0,18 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
GPU 128 GB 320,00 $ 0,24 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
G8 Dedicated 4x2 0,00369 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 8x4 0,00738 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x8 0,01476 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x16 0,02952 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x32 0,05895 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x48 0,08847 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x64 0,11799 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x128 0,23589 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x256 0,47187 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registrarse

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
G8 Dedicated 8x2 0,00738 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 16x4 0,01476 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 32x8 0,02952 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 64x16 0,05895 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 96x24 0,08847 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 128x32 0,11799 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 256x64 0,23589 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registrarse
G8 Dedicated 512x128 0,47187 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registrarse

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
G7 Dedicated 4 GB 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 8 GB 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 16 GB 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 32 GB 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 64 GB 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 96 GB 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 128 GB 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 256 GB 200,00 $ 0,300 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G7 Dedicated 512 GB 240,00 $ 0,360 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
G6 Dedicated 4 GB 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 8 GB 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 16 GB 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 32 GB 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 64 GB 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 96 GB 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 128 GB 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 256 GB 200,00 $ 0,300 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registrarse
G6 Dedicated 512 GB 240,00 $ 0,360 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red  
1 GB Linode 2,00 $ 0,003 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registrarse
2 GB Linode 2,50 $ 0,004 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registrarse
4 GB Linode 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registrarse
8 GB Linode 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
16 GB Linode 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registrarse
32 GB Linode 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registrarse
64 GB Linode 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registrarse
96 GB Linode 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registrarse
128 GB Linode 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registrarse
192 GB Linode 240,00 $ 0,360 $ 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registrarse

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

Plan $/mes $/h RAM CPU Almacenamiento Transferencia Entrada/salida de red                
High Memory 24 GB 5,00 $ 0,0075 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registrarse
High Memory 48 GB 10,00 $ 0,0150 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registrarse
High Memory 90 GB 20,00 $ 0,0300 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registrarse
High Memory 150 GB 40,00 $ 0,0600 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registrarse
High Memory 300 GB 80,00 $ 0,1200 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registrarse

Bases de datos

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Base de datos

Planes MySQL

Clústeres de bases de datos MySQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.

Ver los detalles del producto.

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 2 nodos 3 nodos  
G7 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 $ Registrarse
G7 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 $ Registrarse
G7 Dedicated 512 GB, nodo 64 512 7200 11 073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 $ Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 2 nodos 3 nodos  
G6 Dedicated 4GB, nodo 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 8GB, nodo 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 16GB, nodo 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 32GB, nodo 16 32 640 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 64GB, nodo 32 64 1280 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 96GB, nodo 48 96 1920 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 128GB, nodo 50 128 2500 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 256GB, nodo 56 256 5000 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 $ Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 3 nodos  
Shared 1 GB, nodo 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ Registrarse
Shared 2 GB, nodo 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ Registrarse
Shared 4 GB, nodo 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ Registrarse
Shared 8 GB, nodo 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ Registrarse
Shared 16 GB, nodo 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ Registrarse
Shared 32 GB, nodo 8 32 640 504,00 $ 1.176,00 $ Registrarse
Shared 64 GB, nodo 16 64 1280 1.008,00 $ 2.352,00 $ Registrarse
Shared 96 GB, nodo 20 96 1920 1.512,00 $ 3.545,00 $ Registrarse
Shared 128 GB, nodo 24 128 2560 2.016,00 $ 4.726,00 $ Registrarse
Shared 192 GB, nodo 32 192 3840 3.025,00 $ 7.090,00 $ Registrarse
Base de datos

Planes PostgreSQL

Clústeres de bases de datos PostgreSQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.

Ver los detalles del producto.

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 2 nodos 3 nodos  
G7 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 $ Registrarse
G7 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 $ Registrarse
G7 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 $ Registrarse
G7 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 $ Registrarse
G7 Dedicated 512 GB, nodo 64 512 7200 11 073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 $ Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 2 nodos 3 nodos  
G6 Dedicated 4GB, nodo 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 8GB, nodo 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 16GB, nodo 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 32GB, nodo 16 32 640 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 64GB, nodo 32 64 1280 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 96GB, nodo 48 96 1920 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 128GB, nodo 50 128 2500 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 $ Registrarse
G6 Dedicated 256GB, nodo 56 256 5000 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 $ Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan Núcleo RAM Almacenamiento 1 nodo 3 nodos  
Shared 1 GB, nodo 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ Registrarse
Shared 2 GB, nodo 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ Registrarse
Shared 4 GB, nodo 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ Registrarse
Shared 8 GB, nodo 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ Registrarse
Shared 16 GB, nodo 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ Registrarse
Shared 32 GB, nodo 8 32 640 504,00 $ 1.176,00 $ Registrarse
Shared 64 GB, nodo 16 64 1280 1.008,00 $ 2.352,00 $ Registrarse
Shared 96 GB, nodo 20 96 1920 1.512,00 $ 3.545,00 $ Registrarse
Shared 128 GB, nodo 24 128 2560 2.016,00 $ 4.726,00 $ Registrarse
Shared 192 GB, nodo 32 192 3840 3.025,00 $ 7.090,00 $ Registrarse

Redes

Costes por exceso de salida = 0,015 $ por GB

Redes

NodeBalancers

Mantenga el tiempo de actividad, crezca con eficiencia y gestione el tráfico con costes predecibles.

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Plan $/mes $/h

 
NodeBalancers 10 $ 0,015 $ Registrarse

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Preguntas frecuentes

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Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.

Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Los planes G8 y acelerados por GPU no incluyen transferencia de datos empaquetada ni de salida con el plan. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.

El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 USD para 60 días, entonces ese crédito de 100 USD se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 USD durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 USD dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 USD se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 USD. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. Aún tendrá que registrarse con una tarjeta de crédito al transferir desde PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades. Puede cambiar el tamaño de su máquina virtual hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. También puede obtener más información leyendo nuestra guía para elegir un plan de máquina virtual.

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio específico, debe eliminarlo por completo de su cuenta.

Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Puede consultar nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países en los que recaudamos impuestos, incluidas las tasas impositivas, y sobre cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.

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