RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Computação
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos de GPU
Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|VRAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3,00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6,00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12,00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x1, Singapura
|$4,50
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2, Singapura
|$9,00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4, Singapura
|$18,00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
RTX™ 4000 Ada Generation
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0,52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0,67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0,96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1,53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1,05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1,34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1,49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2,96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3,57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
RTX 6000 Quadro
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1,50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3,00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4,50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6,00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
Planos Dedicated CPU
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações que exigem processamento intensivo de CPU.
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G8 Dedicated 4x2
|$0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8x4
|$0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x8
|$0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x16
|$0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x32
|$1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x48
|$1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x64
|$2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x128
|$4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x256
|$8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G8 Dedicated 8x2
|$0,11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x4
|$0,21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x8
|$0,42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x16
|$0,84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x24
|$1,26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x32
|$1,68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x64
|$3,36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x128
|$6,84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G7 Dedicated 4 GB
|$43,00
|$0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB
|$86,00
|$0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB
|$173,00
|$0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB
|$346,00
|$0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB
|$691,00
|$1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB
|$1.037,00
|$1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB
|$1.382,00
|$2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB
|$2.765,00
|$4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB
|$5.530,00
|$8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G6 Dedicated 4 GB
|$36,00
|$0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8 GB
|$72,00
|$0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16 GB
|$144,00
|$0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32 GB
|$288,00
|$0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64 GB
|$576,00
|$0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96 GB
|$864,00
|$1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128 GB
|$1.152,00
|$1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256 GB
|$2.304,00
|$3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 512 GB
|$4.608,00
|$6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Planos Shared CPU
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|Nanode 1 GB
|$5,00
|$0,0075
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 2 GB
|$12,00
|$0,0180
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 4 GB
|$24,00
|$0,0360
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 8 GB
|$48,00
|$0,0720
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 16 GB
|$96,00
|$0,1440
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 32 GB
|$192,00
|$0,2880
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 64 GB
|$384,00
|$0,5760
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 96 GB
|$576,00
|$0,8640
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 128 GB
|$768,00
|$1,1520
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 192 GB
|$1.152,00
|$1,7280
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Planos High Memory
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|Linode 24 GB
|$60,00
|$0,09
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 48 GB
|$120,00
|$0,18
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 90 GB
|$240,00
|$0,36
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 150 GB
|$480,00
|$0,72
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 300 GB
|$960,00
|$1,44
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
Planos Accelerated Compute
Acesso dedicado a ASICs de nuvem para workloads especializadas, incluindo transcodificação de mídia com VPUs NETINT.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|VPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|$280,00
|$0,42
|16 GB
|1
|8
|200 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|$352,00
|$0,53
|24 GB
|1
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|$488,00
|$0,73
|24 GB
|2
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
LKE: planos Managed Kubernetes Engine
Os preços do LKE incluem os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.
O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300,00 por cluster ao mês.
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Nós
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Inscrever-se
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Nós
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0,11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0,21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0,42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0,84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1,26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1,68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3,36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6,84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Inscrever-se
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129,00
|$0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258,00
|$0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519,00
|$0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1.038,00
|$0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2.073,00
|$1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3.111,00
|$1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4.146,00
|$2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8.295,00
|$4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16.590,00
|$8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108,00
|$0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216,00
|$0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432,00
|$0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864,00
|$0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1.728,00
|$0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2.592,00
|$1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3.456,00
|$1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6.912,00
|$3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13.824,00
|$6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|
|Shared 2 GB
|3
|$36,00
|$0,054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|Shared 4 GB
|3
|$72,00
|$0,108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Inscrever-se
|Shared 8 GB
|3
|$144,00
|$0,216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Inscrever-se
|Shared 16 GB
|3
|$288,00
|$0,432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Inscrever-se
|Shared 32 GB
|3
|$576,00
|$0,864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|Inscrever-se
|Shared 64 GB
|3
|$1.152,00
|$1,728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 96 GB
|3
|$1.728,00
|$2,592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 128 GB
|3
|$2.304,00
|$3,456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 192 GB
|3
|$3.456,00
|$5,184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|Inscrever-se
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|
|High Memory 24 GB
|3
|$180,00
|$0,27
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Inscrever-se
|High Memory 48 GB
|3
|$360,00
|$0,54
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Inscrever-se
|High Memory 90 GB
|3
|$720,00
|$1,08
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Inscrever-se
|High Memory 150 GB
|3
|$1.440,00
|$2,16
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Inscrever-se
|High Memory 300 GB
|3
|$2.880,00
|$4,32
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|Inscrever-se
Armazenamento
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos Block Storage
Aumente a capacidade de armazenamento conectando volumes de alta velocidade.
|Armazenamento
|Valor por mês (US$)
|10 GB
|$1,00
|Inscrever-se
|20 GB
|$2,00
|Inscrever-se
|40 GB
|$4,00
|Inscrever-se
|80 GB
|$8,00
|Inscrever-se
|160 GB
|$16,00
|Inscrever-se
|320 GB
|$32,00
|Inscrever-se
|640 GB
|$64,00
|Inscrever-se
|1280 GB
|$128,00
|Inscrever-se
|2560 GB
|$256,00
|Inscrever-se
|5120 GB
|$512,00
|Inscrever-se
|10240 GB
|$1.024,00
|Inscrever-se
Planos Object Storage
Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta.
|Armazenamento (valor por mês em US$)
|Transferência de saída (valor/mês em US$)
|$0,02/GB
|$0,005/GB com o primeiro 1 TB grátis a cada mês.
|Inscrever-se
Images
Carregue, capture e implante imagens personalizadas em diferentes máquinas.
|Armazenamento
|Valor por mês (US$)
|Images/conta
|Capacidade máxima
|1 GB
|$0,10
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|25 GB
|$2,50
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|50 GB
|$5,00
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|75 GB
|$7,50
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|100 GB
|$10,00
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|125 GB
|$12,50
|100
|150 GB
|Inscrever-se
|150 GB
|$15,00
|100
|150 GB
|Inscrever-se
Backups
Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup.
Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|GPU 32 GB
|$40,00
|$0,06
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|GPU 64 GB
|$80,00
|$0,12
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|GPU 96 GB
|$160,00
|$0,18
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|GPU 128 GB
|$320,00
|$0,24
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G8 Dedicated 4x2
|$0,00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8x4
|$0,00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x8
|$0,01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x16
|$0,02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x32
|$0,05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x48
|$0,08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x64
|$0,11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x128
|$0,23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x256
|$0,47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G8 Dedicated 8x2
|$0,00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x4
|$0,01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x8
|$0,02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x16
|$0,05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x24
|$0,08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x32
|$0,11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x64
|$0,23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x128
|$0,47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G7 Dedicated 4 GB
|$5,00
|$0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB
|$10,00
|$0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB
|$20,00
|$0,030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB
|$40,00
|$0,060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB
|$80,00
|$0,120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB
|$120,00
|$0,180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB
|$160,00
|$0,240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB
|$200,00
|$0,300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB
|$240,00
|$0,360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|G6 Dedicated 4 GB
|$5,00
|$0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8 GB
|$10,00
|$0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16 GB
|$20,00
|$0,030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32 GB
|$40,00
|$0,060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64 GB
|$80,00
|$0,120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96 GB
|$120,00
|$0,180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128 GB
|$160,00
|$0,240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256 GB
|$200,00
|$0,300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 512 GB
|$240,00
|$0,360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|Linode 1 GB
|$2,00
|$0,003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 2 GB
|$2,50
|$0,004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 4 GB
|$5,00
|$0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 8 GB
|$10,00
|$0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 16 GB
|$20,00
|$0,030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 32 GB
|$40,00
|$0,060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 64 GB
|$80,00
|$0,120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 96 GB
|$120,00
|$0,180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 128 GB
|$160,00
|$0,240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Inscrever-se
|Linode 192 GB
|$240,00
|$0,360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Inscrever-se
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|High Memory 24 GB
|$5,00
|$0,0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Inscrever-se
|High Memory 48 GB
|$10,00
|$0,0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Inscrever-se
|High Memory 90 GB
|$20,00
|$0,0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Inscrever-se
|High Memory 150 GB
|$40,00
|$0,0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Inscrever-se
|High Memory 300 GB
|$80,00
|$0,1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Inscrever-se
Bancos de dados
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos MySQL
Clusters de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|80
|$81,60
|$171,60
|$246,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|160
|$163,20
|$342,00
|$492,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB, nó
|8
|16
|320
|$327,60
|$708,00
|$982,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB, nó
|16
|32
|640
|$655,20
|$1.401,60
|$1.965,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB, nó
|32
|64
|1280
|$1.407,60
|$2.838,00
|$4.150,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB, nó
|48
|96
|1920
|$2.110,86
|$4.358,40
|$6.234,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB, nó
|50
|128
|2500
|$2.809,14
|$5.706,00
|$8.086,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB, nó
|56
|256
|5000
|$5.625,60
|$10.941,60
|$16.263,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB, nó
|64
|512
|7200
|$11.073,60
|$22.147,20
|$33.220,80
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G6 Dedicated 4GB, nó
|2
|4
|80
|$68,00
|$143,00
|$206,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8GB, nó
|4
|8
|160
|$136,00
|$285,00
|$410,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16GB, nó
|8
|16
|320
|$273,00
|$590,00
|$819,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32GB, nó
|16
|32
|640
|$546,00
|$1.168,00
|$1.638,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64GB, nó
|32
|64
|1280
|$1.173,00
|$2.365,00
|$3.459,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96GB, nó
|48
|96
|1920
|$1.759,00
|$3.632,00
|$5.195,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128GB, nó
|50
|128
|2500
|$2.341,00
|$4.755,00
|$6.739,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256GB, nó
|56
|256
|5000
|$4.684,00
|$9.118,00
|$13.553,00
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|3 nós
|Shared 1 GB, nó
|1
|1
|25
|$16,00
|$37,00
|Inscrever-se
|Shared 2 GB, nó
|1
|2
|50
|$32,00
|$74,00
|Inscrever-se
|Shared 4 GB, nó
|2
|4
|80
|$63,00
|$147,00
|Inscrever-se
|Shared 8 GB, nó
|4
|8
|160
|$126,00
|$294,00
|Inscrever-se
|Shared 16 GB, nó
|6
|16
|320
|$252,00
|$588,00
|Inscrever-se
|Shared 32 GB, nó
|8
|32
|640
|$504,00
|$1.176,00
|Inscrever-se
|Shared 64 GB, nó
|16
|64
|1280
|$1.008,00
|$2.352,00
|Inscrever-se
|Shared 96 GB, nó
|20
|96
|1920
|$1.512,00
|$3.545,00
|Inscrever-se
|Shared 128 GB, nó
|24
|128
|2560
|$2.016,00
|$4.726,00
|Inscrever-se
|Shared 192 GB, nó
|32
|192
|3840
|$3.025,00
|$7.090,00
|Inscrever-se
Planos PostgreSQL
Clusters de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|80
|$81,60
|$171,60
|$246,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|160
|$163,20
|$342,00
|$492,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB, nó
|8
|16
|320
|$327,60
|$708,00
|$982,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB, nó
|16
|32
|640
|$655,20
|$1.401,60
|$1.965,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB, nó
|32
|64
|1280
|$1.407,60
|$2.838,00
|$4.150,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB, nó
|48
|96
|1920
|$2.110,86
|$4.358,40
|$6.234,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB, nó
|50
|128
|2500
|$2.809,14
|$5.706,00
|$8.086,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB, nó
|56
|256
|5000
|$5.625,60
|$10.941,60
|$16.263,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB, nó
|64
|512
|7200
|$11.073,60
|$22.147,20
|$33.220,80
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G6 Dedicated 4GB, nó
|2
|4
|80
|$68,00
|$143,00
|$206,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8GB, nó
|4
|8
|160
|$136,00
|$285,00
|$410,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16GB, nó
|8
|16
|320
|$273,00
|$590,00
|$819,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32GB, nó
|16
|32
|640
|$546,00
|$1.168,00
|$1.638,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64GB, nó
|32
|64
|1280
|$1.173,00
|$2.365,00
|$3.459,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96GB, nó
|48
|96
|1920
|$1.759,00
|$3.632,00
|$5.195,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128GB, nó
|50
|128
|2500
|$2.341,00
|$4.755,00
|$6.739,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256GB, nó
|56
|256
|5000
|$4.684,00
|$9.118,00
|$13.553,00
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento
|1 nó
|3 nós
|Shared 1 GB, nó
|1
|1
|25
|$16,00
|$37,00
|Inscrever-se
|Shared 2 GB, nó
|1
|2
|50
|$32,00
|$74,00
|Inscrever-se
|Shared 4 GB, nó
|2
|4
|80
|$63,00
|$147,00
|Inscrever-se
|Shared 8 GB, nó
|4
|8
|160
|$126,00
|$294,00
|Inscrever-se
|Shared 16 GB, nó
|6
|16
|320
|$252,00
|$588,00
|Inscrever-se
|Shared 32 GB, nó
|8
|32
|640
|$504,00
|$1.176,00
|Inscrever-se
|Shared 64 GB, nó
|16
|64
|1280
|$1.008,00
|$2.352,00
|Inscrever-se
|Shared 96 GB, nó
|20
|96
|1920
|$1.512,00
|$3.545,00
|Inscrever-se
|Shared 128 GB, nó
|24
|128
|2560
|$2.016,00
|$4.726,00
|Inscrever-se
|Shared 192 GB, nó
|32
|192
|3840
|$3.025,00
|$7.090,00
|Inscrever-se
Rede
Custos excedentes de saída = US$ 0,015 por GB
NodeBalancers
Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis.
|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|
|NodeBalancer
|$10
|$0,015
|Inscrever-se
Serviços
Especialistas certificados em nuvem com atendimento ágil e prático.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de $0,18 (24 horas x $0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Entenda como funciona o faturamento neste guia.
Os planos antigos incluem transferência que varia de acordo com a família e o tamanho do plano, de 0 TB a 20 TB por mês. Os planos G8 e acelerados por GPU não incluem franquia de transferência ou saída de dados integrada ao plano. Leia mais sobre o uso e os custos da transferência de rede.
Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado, e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. Você ainda precisará se inscrever usando um cartão de crédito ao fazer transferências do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Se você não tiver certeza de qual plano escolher, recomendamos começar com um plano menor e expandir a arquitetura conforme as suas necessidades crescerem. Você pode alterar o tamanho da sua VM para mais ou para menos a qualquer momento. Você também pode saber mais lendo nosso guia sobre como escolher um plano de VM.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser cancelar a cobrança de um serviço específico, precisará excluí-lo completamente da sua conta.
Recolhemos impostos de clientes sujeitos a isso. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais sobre os países onde recolhemos impostos, as alíquotas aplicáveis e como adicionar o número de identificação fiscal da sua empresa à sua conta.
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